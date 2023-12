Shaquille O'Neal s'associe à Playmaker HQ pour lancer un tout nouveau réseau de podcasts et une émission hebdomadaire

Tout le contenu de The Big Podcast Network sera produit par l'équipe de production interne de Playmaker en collaboration avec Jersey Legends Productions de Shaquille O'Neal, y compris la nouvelle émission avec Adam Lefkoe, animateur de TNT « Inside the NBA », et Shaine Freeman, producteur primé de Playmaker HQ. Les épisodes de 60 minutes seront diffusés jusqu'à la fin de la saison 2023-2024 de la NBA et seront disponibles sur la chaîne YouTube de The Big Podcast Network, sur les canaux sociaux de The Big Podcast, sur l'application Bleacher Report, sur Max et partout où les podcasts sont disponibles, y compris Apple et Spotify.

The Big Podcast Network servira de plateforme dédiée aux athlètes et aux créateurs qui souhaitent lancer et développer leurs marques avec l'aide et les conseils de Playmaker HQ et de sa vaste portée de plus de trois milliards d'adeptes sur les médias sociaux.

« Je suis ravi de travailler avec Playmaker, un partenaire créatif doté d'un processus de production et de distribution unique, pour créer mon propre réseau de podcasts, a déclaré Shaquille O'Neal. The Big Podcast Network donnera la parole à des personnalités nouvelles et diverses qui élargiront le débat au-delà du sport, en y incluant la musique, la mode et les divertissements. »

L'un des principaux objectifs de ce réseau était de créer une plateforme nouvelle et innovante pour les athlètes, les artistes et les créateurs qui développent du contenu autour de leur voix et de leurs idées. En rejoignant The Big Podcast Network, ils auront accès à l'expertise de Playmaker HQ en matière de gestion, de production, de distribution et de monétisation, tout en profitant de l'esprit créatif, de la promotion et du vaste réseau de ressources de Shaq.

« Dès notre première conversation, nos visions étaient parfaitement en phase, les deux parties souhaitant créer une émission amusante, créative et authentique, ainsi que construire une plateforme de services complets pour aider d'autres athlètes à créer leurs propres plateformes de contenu à succès, a indiqué Brandon Harris, président et directeur du contenu de Playmaker HQ. Notre public aime déjà Shaq et nous avons hâte qu'il le connaisse encore mieux grâce à cette plateforme. Plus important encore, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de jouer un rôle moteur dans la réussite de nombreux athlètes entrepreneurs grâce à notre nouveau réseau. »

Silver Tribe Media a négocié l'accord entre The Big Podcast Network de Shaquille O'Neal et Playmaker HQ.

À propos de Playmaker HQ

Playmaker HQ est une société de divertissement sportif en pleine expansion, spécialisée dans la production et la distribution de contenu. Playmaker HQ produit plus de 500 vidéos par mois sur les réseaux sociaux, et touche plus de 3 milliards de personnes sur des réseaux sociaux tels qu'Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat et YouTube. Basé à Ft. Lauderdale, en Floride, Playmaker HQ a été racheté par Better Collective, un groupe de médias sportifs basé à Copenhague, au Danemark, en juillet 2023. Pour en savoir plus sur Playmaker HQ, consultez @playmaker sur les réseaux sociaux ou rendez-vous sur PlaymakerHQ.com .

Jersey Legends

Créé par Shaquille O'Neal et Mike Parris, Jersey Legends a récemment produit SHAQ, un docu-série en quatre parties de HBO, nominé aux Emmy Awards, qui retrace l'ascension de Shaquille O'Neal vers la célébrité, et a de nombreux projets en cours de développement. La société a également remporté un Academy Award dans la catégorie du meilleur court métrage documentaire pour Queen of Basketball en 2021. Elle poursuit l'exploitation d'une division commerciale florissante qui fournit des services de production interne pour le contenu et le développement créatif haut de gamme, au service d'un éventail de partenaires et de clients.

