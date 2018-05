Sharon Corr e Álex Ubago hanno celebrato il premio Ig Nobel dell'Institut Marquès cantando agli embrioni

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8333551-sharon-corr-alex-ubago-ignobel-prize/

Sharon Corr, cantautrice e membro della famosa band irlandese The Corrs, e Álex Ubago hanno presentato diverse canzoni tra cui "Amarrado a ti" ("Tied to you") e "Buenos Aires". "È stata un' esperienza molto emozionante. È fantastico pensare che potremmo essere parte del loro futuro. Non sono sorpresa che la musica aiuti davvero gli embrioni a formarsi, la musica è la più grande terapia al mondo, perciò mi sento molto onorata che mi sia stato chiesto di farlo", ha dichiarato Sharon Corr.

Questa performance segue le orme di altri artisti, come il famoso cantautore spagnolo Antonio Orozco. L'Institut Marquès prevede di offrire ulteriori concerti dal vivo nei suoi laboratori nel prossimo futuro.

Questi eventi rientrano nell'ambito degli studi intrapresi dall'Institut Marquès sui benefici della musica nello sviluppo embrionale e fetale. A questi studi è stato conferito il premio Ig Nobel in Medicina dall'Università di Harvard lo scorso settembre. L'obiettivo di questo premio è quello di incentivare gli scienziati di tutto il mondo affinché possano presentare i loro studi al pubblico in modo piacevole e divertente. L'organizzazione Ig Nobel ha scelto i ricercatori dell'Institut Marquès affinché presentassero il loro lavoro in un tour delle più importanti università in Europa lo scorso mese di aprile. Il Dottor López-Teijón, Direttore dell'istituto Marquès, insieme al Dottor Álex Garcia-Faura, Direttore Scientifico del centro, hanno presentato i loro studi sul feto relativi agli effetti positivi della musica all'inizio della vita al Karolinska Institute e all'Università di Aarhus.

Gli studi dell'Institut Marquès hanno provato che le vibrazioni musicali durante la fertilizzazione FIVET hanno aumentato del 5% le possibilità di successo, così come lo sviluppo dell'embrione. Per questo motivo la clinica ha creato un metodo innovativo, che include l'impiego della musica nelle incubatrici di ogni embrione. Il Dottor López-Teijón ha spiegato che: "Con questo sistema continuiamo a progredire nel nostro obiettivo di ricreare in laboratorio le condizioni naturali dell'utero per i nostri embrioni".

Guarda il video

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693607/Institut_Marques_Concert.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8333551-sharon-corr-alex-ubago-ignobel-prize/

SOURCE Institut Marquès