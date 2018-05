Sharon Corr et Álex Ubago ont célébré le prix Ig Nobel de l'Institut Marquès en chantant à des embryons

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://www.multivu.com/players/uk/8333551-sharon-corr-alex-ubago-ignobel-prize/

Sharon Corr, auteure-compositrice-interprète du célèbre groupe irlandais The Corrs, et Álex Ubago ont interprété plusieurs chansons, dont « Amarrado a ti » (« Tied to you ») et « Buenos Aires ». « Cela a été une expérience très émotionnelle. C'est fantastique de penser que nous pouvons potentiellement faire partie de leur avenir. Je ne suis pas étonnée par le fait que la musique aide vraiment les embryons à se former. La musique est la meilleure thérapie au monde, et je suis donc très honorée qu'on m'ait demandé de participer à ce concert », a déclaré Sharon Corr.

Cette performance suit l'exemple d'autres artistes comme celui du célèbre auteur-compositeur-interprète espagnol Antonio Orozco. L'Institut Marquès prévoit d'organiser d'autres concerts dans ses laboratoires à l'avenir.

Ces événements s'inscrivent dans le cadre des études menées par l'Institut Marquès sur les bienfaits de la musique sur le développement embryonnaire et fœtal. Ces études ont été récompensées en septembre dernier par l'université Harvard par le prix Ig Nobel de médecine. L'objectif de ce prix est de permettre à des scientifiques du monde entier de présenter leurs études au public de manière divertissante et agréable. L'organisation du prix Ig Nobel a choisi les chercheurs de l'Institut Marquès pour présenter leurs travaux dans le cadre d'une tournée dans les plus grandes universités d'Europe en avril dernier. Le docteur López-Teijón, directrice de l'Institut Marquès, et le docteur Álex Garcia-Faura, directeur scientifique du centre, ont présenté leurs études sur l'audition fœtale et les effets positifs de la musique au début de la vie à l'Institut Karolinska et à l'université d'Aarhus.

Les études de l'Institut Marquès ont prouvé que les vibrations musicales pendant la fertilisation par FIV augmentent les chances de succès de 5 %, tout en favorisant le développement embryonnaire. C'est la raison pour laquelle la clinique a créé une méthode innovante, qui inclut l'utilisation de musique dans chaque incubateur embryonnaire. Le docteur López-Teijón a expliqué : « Avec ce système, nous continuons à nous rapprocher de notre objectif visant à recréer les conditions naturelles de l'utérus pour nos embryons en laboratoire. »

