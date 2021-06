Sheer Markets cria novo canal para trading de varejo on-line de CFD com NDFs e EMs

LIMASSOL, Chipre, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Sheer Markets (Cyprus) Ltd, negociando com a marca Sheer Markets, uma instituição financeira recém-estabelecida que recebeu licença regulatória da Comissão de valores mobiliários do Chipre (CySEC) no final de 2020, anunciou recentemente a extensão de sua oferta com streaming ao vivo de NDFs CFD e moedas EM. Além de streaming ao vivo de preços de NDFs, EMFX e FX, a Sheer Markets oferece oportunidades adicionais de negociação de CFD em criptomoedas, ações, índices e commodities.

A Sheer Markets foi criada em 2020 com a missão de apresentar uma gama de produtos que, em grande parte, não estavam disponíveis para traders e investidores on-line nas plataformas de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Com os traders em busca de novas oportunidades de investimento, a linha de produtos da Sheer Markets apresenta um escopo mais amplo dos mercados líquidos.

Com um expressivo aumento de 300% no volume de NDF institucional na última década, a Sheer Markets identificou essa tendência de aumento da atividade de mercado. O streaming ao vivo de NDFs (contrato a termo de moedas) permite que traders de varejo e clientes institucionais entrem em um mercado inexplorado com novo potencial de investimento. A Sheer Markets oferece a traders de varejo e corporações acesso para negociar com uma variedade de NDFs, como o real brasileiro, a rupia indiana e o won coreano, que em grande parte não estavam acessíveis até o presente.

Conforme anunciado no início deste mês, o cofundador e presidente da Sheer Markets, Alex Ladouceur, comenta: "É com grande entusiasmo que damos nosso primeiro passo na introdução da comunidade de trading on-line para NDFs, uma vez que este é um produto com potencial de investimento sem precedentes que, por muito tempo, permaneceu inexplorado. À medida que as economias de EMFX e NDFs se desenvolvem ainda mais, a demanda por esses tipos de produtos por parte dos usuários de FX existentes e novos deverá aumentar e acelerar, acompanhada por uma expansão da liquidez e aumento do giro. Entre as diversas plataformas tradicionais de negociação on-line, não há serviço de streaming de NDF viável até o presente. Agora, a Sheer Markets poderá preencher a lacuna e atender a essa necessidade".

A instituição financeira recém-estabelecida também expandiu sua oferta de produtos para clientes institucionais que agora podem se beneficiar da oferta de liquidez da Sheer Markets, oferecendo-a a seus próprios clientes.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpg

