Sheer Markets ouvre une nouvelle voie en matière de trading en ligne sur CFD au détail avec le lancement de NFD et d'opérations de change sur les ME

LIMASSOL, Chypre, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- Sheer Markets (Cyprus) Ltd, exerçant son activité commerciale sous le nom de marque Sheer Markets, est une institution financière nouvellement établie qui a reçu une licence réglementaire de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) à la fin de l'année 2020. Sheer Markets a annoncé récemment l'extension de son offre de contrats pour la différence (CFD, contract for difference) avec le streaming en direct de contrats à terme non livrables (NDF, Non-Deliverable Forwards) et d'opérations de change sur les marchés émergents. En plus du streaming en direct des NDF, des opérations de change sur les marché émergents (EMFX) et des opérations de change (FX), Sheer Markets propose des opportunités commerciales supplémentaires de CFD sur les cryptomonnaies, les actions, les indices et les matières premières.

Sheer Markets a été créée en 2020 avec la mission de présenter, via les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5, une gamme de produits alors largement inaccessibles aux traders et investisseurs en ligne. Les traders sont constamment à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement et la gamme de produits Sheer Markets, avec un éventail plus large de marchés liquides, répond à leurs attentes.

Avec une augmentation considérable de 300 % du volume des NDF institutionnels au cours de la dernière décennie, Sheer Markets a identifié cette tendance à l'augmentation de l'activité du marché. Les NDF en streaming en direct permettent aux commerçants de détail et aux clients institutionnels de pénétrer sur un marché inexploité avec un nouveau potentiel d'investissement. Sheer Markets offre aux entreprises et aux commerçants de détail l'accessibilité aux échanges commerciaux avec une gamme de NFD sur des devises telles que le real brésilien, la roupie indienne et le won sud-coréen, qui étaient, jusqu'à présent, largement inaccessibles.

Comme nous l'avons annoncé plus tôt ce mois-ci, le cofondateur et président de Sheer Markets, Alex Ladouceur, commente : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous franchissons notre première étape en présentant les NDF à la communauté des traders en ligne, car il s'agit d'un produit qui recèle un potentiel d'investissement sans précédent et qui est resté longtemps inexploité. À mesure que les économies de l'EMFX et des NDF se développent, la demande pour ces types de produits provenant d'utilisateurs de devises existants et nouveaux devrait s'élargir et s'accélérer, accompagnée d'une augmentation de la liquidité et du chiffre d'affaires. Jusqu'à présent, sur nombre des plateformes de trading en ligne classiques, il n'existait pas de service de streaming de NDF viable. Désormais, Sheer Markets comblera cette lacune et répondra à ce besoin. »

L'institution financière nouvellement établie a également étendu son offre de produits aux clients institutionnels qui peuvent désormais bénéficier de l'apport de liquidités de Sheer Markets, ce dont ils peuvent ainsi faire bénéficier leurs propres clients.

Pour en savoir plus sur Sheer Markets, cliquez ici .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpg

SOURCE Sheer Markets