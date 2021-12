Sheer Markets expande para mercados globais com nova licença

LIMASSOL, Chipre, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Sheer Markets anunciou hoje que alcançou outro marco ao lançar operações para atender traders e investidores da América Latina, África, Ásia e Oceania.

A Sheer Markets, que é regulamentada pela CySEC desde 2020 e está registrada junto à maioria das autoridades competentes da UE para prestar seus serviços livremente na UE, agora está dando esse novo passo à frente com uma licença LFSA para atender ao enorme interesse que recebeu dos traders que não são da UE e expandir para a América Latina, África, Ásia e Oceania.

A missão da Sheer Markets sempre foi apresentar uma nova gama de produtos institucionais aos traders de varejo do mundo todo. Além de seus CFDs tradicionais em FX, ações, índices, commodities e ofertas de criptomoedas, ela possibilita a negociação de NDFs e EMFX para os traders de varejo, permitindo efetivamente que eles entrem em um mercado inexplorado com novo potencial de investimento, negociando moedas como o real brasileiro, a rupia indiana e o won coreano.

Howard Carr, CEO da Sheer Markets, comentou sobre esse interessante desenvolvimento:

"É com grande entusiasmo que damos esse passo importante para apresentar à comunidade global os NDFs e nossa gama de mais de 1.900 instrumentos de negociação de CFDs. À medida que as economias dos mercados emergentes se desenvolvem cada vez mais, a demanda por EMFX e NDFs por parte dos traders novos e já existentes só tem aumentado e acelerado, acompanhada pelo aumento da liquidez e do faturamento. Estamos felizes por estar entre as primeiras instituições financeiras a redefinir o setor e a apresentar aos traders e investidores novas oportunidades."

Além de uma linha de produtos sem precedentes com mais de 1.900 instrumentos de CFD, os traders da Sheer Markets contam com algumas das melhores condições de negociação do mercado, plataformas de negociação líderes do mercado, gerentes de contas dedicados, ferramentas de negociação, pesquisas, excelente suporte multilíngue ao cliente, pontualidade no pagamento e muito mais.

A Sheer Markets é uma das primeiras instituições financeiras a inovar e lançar streaming ao vivo de NDFs para traders de varejo por meio da plataforma de negociação MetaTrader 5. Além disso, oferece um serviço verdadeiramente único de gestão de carteiras e estratégias, disponibilizando investimentos de nível institucional para seus clientes de varejo. A Sheer Markets está comprometida a melhorar constantemente sua oferta para oferecer aos traders a experiência de negociação que realmente merecem.

Fique ligado com a Sheer Markets Global para atualizações sobre os próximos eventos e seminários locais que abordarão treinamentos de primeira linha em negociação e análises aprofundadas do mercado e acesse seu site para encontrar promoções incríveis para traders.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpg

FONTE Sheer Markets

