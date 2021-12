LIMASSOL, Chypre, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La société Sheer Markets a annoncé aujourd'hui avoir passé un nouveau cap en lançant des opérations couvrant les traders et les investisseurs en Amérique latine, Afrique, Asie et Océanie.

Sheer Markets, maison de courtage, est réglementée par la CySEC depuis 2020 et est enregistrée auprès de la majorité des autorités compétentes de l'Union européenne afin de pouvoir fournir librement ses services au sein de l'UE. Elle franchit une nouvelle étape en obtenant une licence LFSA pour répondre à l'intérêt que lui ont porté les traders non européens et s'étendre aux marchés d'Amérique latine, Afrique, Asie et Océanie.

La mission de la société a toujours consisté à fournir une nouvelle gamme de produits institutionnels aux négociants du secteur de la vente au détail du monde entier. En plus de ses offres traditionnelles CFD sur FX, les actions, les indices, les matières premières et les cryptomonnaies, Sheer Markets permet aux négociants du secteur de la vente au détail d'échanger des contrats à terme non livrables (NDF, Non-Deliverable Forwards) et d'opérations de change sur les marchés émergents (EMFX, Emerging Market FX). Ainsi, ils peuvent faire leur entrée sur un marché inexploité efficacement avec un nouveau potentiel d'investissement, en négociant des devises comme le réal brésilien, la roupie indienne et le won coréen.

Le PDG de Sheer Markets, Howard Carr, s'est exprimé à propos de cette formidable évolution:

« Nous franchissons cette étape majeure dans l'introduction des NDF et de notre gamme de plus de 1 900 instruments de trading CFD auprès de la communauté mondiale avec beaucoup d'enthousiasme. À mesure que les économies des marchés émergents se développent, la demande de EMFX et de NDF provenant de nouveaux traders et de traders expérimentés n'a de cesse de grandir et de s'accélérer, accompagnée d'une augmentation des liquidités et du chiffre d'affaires. Nous sommes ravis de faire partie des premières institutions financières à redéfinir l'industrie et à offrir aux traders et aux investisseurs de nouvelles opportunités. »

En plus d'une gamme de produits inédite comprenant plus de 1 900 instruments CFD, les traders de Sheer Markets bénéficient des conditions de trading parmi les meilleures du marché, des plateformes de trading leaders du marché, de gestionnaires de compte dédiés, d'outils de trading, de recherches, d'un excellent support client multilingue, de paiements rapides, etc.

Sheer Markets est une des premières institutions financières à avoir innové et lancé le streaming en direct des NDF pour les négociants du domaine du détail via la plateforme de trading MetaTrader 5. En outre, la société offre un service de gestion de portefeuilles tout à fait unique, ainsi que des stratégies qui lui permettent de mettre des investissements de qualité institutionnelle à la disposition de ses clients particuliers. Sheer Markets s'engage à améliorer constamment son offre afin de fournir aux traders l'expérience de trading qu'ils sont en droit d'attendre.

Consultez le site Web de Sheer Markets pour obtenir les dernières mises à jour sur les événements et séminaires locaux à venir, notamment une formation de haut niveau sur le trading et une analyse approfondie du marché. Assurez-vous de consulter fréquemment le site Web de la société : des promotions incroyables sont régulièrement proposées pour les traders.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpg

SOURCE Sheer Markets