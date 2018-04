Shell y AirFlow Truck Company lanzan Starship, el camión ultraeficiente

"Buscamos proyectos como la iniciativa Starship para que Shell siga estando en cabeza en cuanto a desarrollo de tecnología y eficiencia energética. La colaboración con AirFlow Truck Company y otros proveedores da a Shell Lubricants la oportunidad de ponerse de acuerdo con empresas innovadoras para explorar lo que se puede hacer realmente en cuanto al ahorro de combustible", afirmó el Sr. Robert Mainwaring, director de Tecnología de Innovación de Shell Lubricants. "El transporte representa más de la cuarta parte del uso energético total mundial y una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono energéticas del mundo: el 72 % de ellas se atribuye al transporte por carretera, del que los camiones representan una parte considerable. Por tanto, el aumento de la eficiencia y el ahorro de combustible en el sector del transporte comercial podría realizar progresos considerables para ayudar a reducir las emisiones".

Con nuevas normativas de ahorro de combustible a la vista en todo el mundo y la necesidad de seguir avanzando en este tema, Shell Lubricants reconoce que es importante tener un enfoque holístico a la hora de avanzar. No obstante, obtener mejorías considerables en el ahorro de combustible para camiones pesados es todo un reto, dado el tamaño y el diseño de tractores y remolques, y es un área a la que no se ha dedicado mucho interés en las últimas décadas.

"Shell cree firmemente que las relaciones de colaboración y diseño compartido son esenciales para reducir de forma eficaz las emisiones y mejorar la eficiencia y ha creado dichas relaciones con diversos fabricantes originales líderes a escala mundial", afirmó el Sr. Mainwaring. "La relación con AirFlow Truck Company y otros proveedores para crear el proyecto Starship forma parte de un proceso de colaboración dirigido por Shell que fomenta el diseño compartido y ha dado como resultado un camión que se utilizará para cuestionar la forma en que se define la eficiencia en términos de camiones. En los últimos años, hemos desarrollado un prototipo que ha explorado el papel que el peso ligero, la simplificación y la lubricación han desempeñado en el transporte personal. Starship es el prototipo de Shell equivalente para el transporte de carga".

Shell ha proporcionado asesoría técnica sobre piezas para motores y grupos motores, además de recomendaciones sobre las necesidades de lubricante en el camión del proyecto Starship. El camión utiliza el aceite para motor de próxima generación, de viscosidad reducida, alto rendimiento y totalmente sintético de Shell. El uso de aceites con base totalmente sintética, además de una tecnología de aditivos avanzada, ofrece protección ante el desgaste, la formación de depósitos y la degradación del aceite. La viscosidad reducida permite un mayor ahorro de combustible en comparación con un SAE 15W-40 convencional. El lubricante comparte la misma viscosidad que el Rimula Ultra E+ de Shell y lo están probando fabricantes originales de todo el mundo.

"Como líderes en lubricantes de alto rendimiento, tenemos una responsabilidad para con el sector más allá de nuestros productos. Por eso me siento tan orgulloso de esta colaboración con AirFlow Trucking, ya que supone una oportunidad única de explorar formas de mejorar el ahorro de combustible en el ámbito del transporte. Para avanzar, necesitamos soluciones creativas ante el desafío energético mundial, como Starship, y que beneficiará a nuestros clientes, conductores y al resto del mundo en los próximos años", afirmó el Sr. Chris Guerrero, director internacional de Marca de Lubricantes de Alto Rendimiento.

Antes de mostrarlo al público en el evento Make the Future de Shell en Sonoma, las empresas han seguido perfeccionando el camión. En mayo de 2018, Shell y AirFlow Truck Company demostrarán el rendimiento del Starship en un trayecto de costa a costa de EE. UU.: desde California a Florida. El camión llevará la carga máxima admisible dentro del peso bruto del vehículo de 36.287 kg (80.000 lb).

La eficiencia en cuanto al tonelaje de carga y el ahorro de combustible se medirán por el camino y el resultado se compartirá públicamente. La eficiencia en cuanto a la carga es el principal indicador que se medirá en el camión Starship. Shell y AirFlow creen que se trata de la medición más importante en cuanto a transporte de carga. Se define como la energía necesaria para mover una carga del punto A al punto B. Maximizar la cantidad de carga que lleva el camión reducirá el ahorro de combustible, no obstante, mejorará la eficiencia en cuanto al tonelaje de carga y reducirá las emisiones de carbono relacionadas con el peso.

Las lecciones aprendidas con el proyecto Starship tendrán un impacto a escala mundial. El sector internacional de los camiones se ha unido en el desafío de "ir más allá con menos" para reducir el consumo de combustible al tiempo que se maximiza la carga, tanto para reducir costes como para cumplir con la normativa en cuanto a ahorro de combustible. El camión utiliza un moderno motor de Clase 81, cuyas demandas se están reproduciendo a escala mundial: mayor temperatura, desgaste mecánico y corrosivo, minimización de la creación de depósitos y la necesidad de mayores intervalos de cambio de aceite y vida del motor. En el mercado hay numerosas opciones innovadoras que favorecen el ahorro (de combustible) y en Starship hemos utilizado varias de ellas. Por tanto, se trata de soluciones que los propietarios de camiones de todo el mundo pueden implantar rápidamente para generar beneficios en sus propios vehículos. El proyecto Starship es un paso del trayecto que aborda el desafío energético mundial; un trayecto que beneficiará al sector de los camiones de forma directa y al medio ambiente en general. Para estar al corriente de las últimas actividades de AirFlow Starship, visite www.shell.com/starship.

NOTAS PARA LOS EDITORES

Tecnología de camiones de Starship

Starship es un camión de Clase 8 en EE. UU.: esta clasificación específica de EE. UU. se determina con respecto al peso bruto nominal simple (GVWR, por sus siglas en inglés). Las clases van de 1 a 8 y la clasificación nace en la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés)del Departamento de Transporte.

La carrocería del tractor del proyecto Starship es un diseño aerodinámico 100% hecho a medida y fabricado en fibra de carbono. Se incluyen los faldones laterales, el capó y el tren delantero.

El camión del proyecto Starship cuenta con un motor de 6 cilindros con 400 cv y 2508 newton metros de torsión (1850 pies-libra). El motor estándar está calibrado con una transmisión que soporta velocidades muy bajas y por debajo de las 800 rpm.

Los obturadores con parrilla activa (activa según la temperatura para maximizar la aerodinámica y la eficiencia) se abren para que el aire fluya por el radiador y el compartimento del motor para favorecer la refrigeración. Cuando no se necesita refrigeración, los obturadores se cierran de forma automática y el aire circula por el vehículo. El resultado es una resistencia menos aerodinámica y un menor consumo de combustible. Además, los obturadores cerrados cuando hay bajas temperaturas reducen el tiempo de calentamiento del motor.

En el futuro, el camión contará con un sistema de eje eléctrico híbrido con un motor y un eje eléctricos que sustituyen al eje trasero no accionado del tractor. Esto proporcionará una mayor potencia al subir de marchas, donde se consume la mayor parte del combustible, el eje extrae la energía del camión y la deriva a la batería para acelerar y frenar. La configuración del eje de reducción con controles avanzados del motor y transmisión manual automatizada también proporciona una mayor eficiencia, además de una buena potencia de tracción.

proporcionará una mayor potencia al subir de marchas, donde se consume la mayor parte del combustible, el eje extrae la energía del camión y la deriva a la batería para acelerar y frenar. La configuración del eje de reducción con controles avanzados del motor y transmisión manual automatizada también proporciona una mayor eficiencia, además de una buena potencia de tracción. Un panel solar de 5000 vatios instalado sobre el techo del remolque carga y almacena energía en una batería de 48 voltios y es suficiente para las cargas normales del camión, como luces, limpiaparabrisas, motores de los ventiladores, indicadores, aire acondicionado y calefacción, microondas y otros componentes eléctricos.

Colaboraciones de Shell

Shell, que reconoce la necesidad de dar con soluciones de transporte sostenibles, más limpias y de mayor eficiencia energética, colabora y comparte diseño con diversos proyectos. En 2016, Shell trabajó con Gordon Murray Design y Geo Technology para diseñar juntos el prototipo Shell, un vehículo urbano ultraeficiente que, comparado con un coche urbano normal, usa un 34% menos de energía primaria durante toda su vida útil.

Acerca de AirFlow Truck Company

AirFlow Truck Company ha creado dos anteriores camiones remolque aerodinámicos y de bajo consumo de Clase 8, el primero en 1983 y el más reciente en 2012. El más reciente, denominado Bullet Truck, fue de costa a costa con una carga de casi 30.000 kg (65.000 libras) de peso bruto y alcanzó una media récord de 5,7 km/l (13,4 mpg).

Acerca de Shell Lubricants

Shell Lubricants produce y vende una amplia variedad de lubricantes a una cartera de clientes muy diferentes en 150 países, desde consumidores hasta empresas. Producimos lubricantes para sectores como automovilismo de consumo, transporte de alto rendimiento, minería, generación de energía, fabricación en general, etc. Nuestras marcas incluyen Pennzoil, Quaker State, Shell Helix, Shell Advance, Shell Rotella y Shell Rimula, Shell Tellus y Shell Gadus. Gracias a nuestra robusta cadena de suministro, nuestros productos llegan a clientes de todo el mundo. Contamos con cinco plantas de aceite base, 40 plantas de mezcla de lubricantes (y envasado) y 10 plantas de producción de grasa en 32 países de todo el mundo.

El sólido historial de Shell en tecnología para lubricantes se remonta a más de 70 años atrás. Contamos con más de 200 científicos e ingenieros que trabajan en centros técnicos especializados en lubricantes en China, Japón, Alemania y EE. UU. También tenemos más de 150 patentes de aceites base, lubricantes y grasas y realizamos millones de ensayos al año. Nuestras relaciones cercanas con los fabricantes originales nos ayudan a seguir trabajando para crear lubricantes de gran calidad. También trabajamos con los principales equipos de deportes de motor como Scuderia Ferrari, BMW Motorsport, Hyundai Motorsport y Ducati Corse para utilizar las carreras como zona de pruebas y ofrecer a los clientes lubricantes de calidad profesional. Además, ofrecemos a nuestros clientes una amplia variedad de servicios técnicos: Shell LubeMatch, Shell LubeAdvisor y Shell LubeChat. Para obtener más información, inicie sesión en www.shell.com.

*Kline & Company, "Global Lubricants Industry November 2016: Market Analysis and Assessment" (La industria global de lubricantes en noviembre de 2016: análisis y evaluación del mercado).

MEDIDAS CAUTELARES

Las empresas en las que Royal Dutch Shell plc. tiene inversiones de forma directa e indirecta son entidades jurídicas independientes. En este comunicado de prensa, "Shell", "grupo Shell" y "Royal Dutch Shell" se utilizan a veces por conveniencia cuando se hace referencia a Royal Dutch Shell plc. y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras "nosotros" y "nuestro" también se usan para referirse a Royal Dutch Shell plc. y a sus filiales en general o a quienes trabajen para ellos. Estos términos también se usan sin ningún objetivo en especial a la hora de identificar a una entidad o entidades en particular. Los términos "filiales'', "filiales de Shell" y "empresas Shell" se usan en este comunicado de prensa para referirse a entidades sobre las que Royal Dutch Shell plc. tiene control de forma directa o indirecta. Las entidades y acuerdos no constituidos sobre los que Shell tenga el control conjunto se suelen denominar "empresas conjuntas" y "operaciones conjuntas", respectivamente. Las entidades sobre las que Shell tenga una influencia considerable pero no tenga ni el control ni el control conjunto se denominan "socios". El término "interés de Shell" se usa por conveniencia con el fin de indicar la titularidad directa o indirecta por parte de Shell en una entidad o acuerdo conjunto no constituido tras la exclusión de los intereses de terceros.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (en el sentido de lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995) relativas a la condición económica, los resultados de operaciones y negocios de Royal Dutch Shell. Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos son, o se podrían considerar como declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones sobre expectativas futuras que se basan en las expectativas actuales de la dirección y en sus suposiciones e implican incertidumbres y riesgos, conocidos o no, que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los eventos reales difieran significativamente de los que se expresan, explícita o implícitamente, en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, declaraciones relativas a la exposición potencial de Royal Dutch Shell ante riesgos del mercado y declaraciones que expresen las expectativas, creencias, cálculos, previsiones, proyecciones y suposiciones de la dirección. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos como "objetivo", "ambición', ''anticipar'', ''creer'', "podría'', ''calcular'', ''esperar'', ''metas'', ''intención'', ''previsión'', ''plan'', ''probablemente'', ''proyecto'', ''riesgos'', "programa", ''buscar'', ''debería'', ''será'' y términos y frases similares. Existen varios factores que podrían afectar las operaciones futuras de Royal Dutch Shell y que podrían provocar que esos resultados difieran materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro incluidas en esta nota de prensa, incluyendo (sin limitarse): (a) fluctuaciones del precio del petróleo crudo y del gas natural; (b) cambios en la demanda de productos de Shell, (c) fluctuaciones de las divisas; (d) resultados de la perforación y producción; (e) estimaciones de reservas; (f) pérdida de cuota de mercado y competencia de la industria; (g) riesgos ambientales y físicos; (h) riesgos asociados con la identificación de propiedades y objetivos que tengan el potencial de ser adquiridos, y la negociación y cierre exitosos de dichas transacciones; (i) el riesgo de hacer negocio en países en desarrollo y países sujetos a sanciones internacionales; (j) desarrollos legislativos, fiscales y normativos, incluyendo medidas normativas sobre el cambio climático; (k) condiciones económicas y de los mercados financieros de varios países y regiones; (l) riesgos políticos, incluidos los riesgos de expropiación y renegociación de los términos de contratos con entidades de gobierno, demoras o avances en la aprobación de proyectos y demoras en el reembolso de los costos compartidos; y (m) cambios en las condiciones comerciales. No se ofrece ninguna garantía de que los pagos de dividendos futuros igualen o superen los pagos de dividendos anteriores. Todas las declaraciones prospectivas que figuran en este comunicado de prensa están expresamente matizadas en tu totalidad por las declaraciones cautelares que figuran en esta sección o a las que se hace mención en ella. Los lectores no deberán confiar de forma indebida en las declaraciones prospectivas. Hay factores adicionales que pueden afectar los resultados a futuro recogidos en los contenidos en el formulario 20-F de Royal Dutch Shell para el año concluido el 31 de diciembre del 2013 (disponibles en www.shell.com/investor y en www.sec.gov). Estos factores de riesgo también matizan expresamente todas las declaraciones prospectivas que figuran en este comunicado de prensa y el lector deberá tenerlos en cuenta. Toda declaración prospectiva expresa la situación existente a fecha del mismo, el 19 de abril de 2018. Ni Royal Dutch Shell plc. ni ninguna de sus filiales asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información. A la luz de estos riesgos, los resultados podrían diferir de forma considerable de los establecidos, implícitos o deducibles de las declaraciones prospectivas que figuran en este comunicado de prensa.

En este comunicado de prensa, quizá hayamos utilizado determinados términos, como recursos, que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) nos prohíbe estrictamente incluir en los documentos presentados ante la SEC. Se exhorta a los inversores estadounidenses a que estudien cuidadosamente las declaraciones en nuestro Formulario 20-F, archivo n. º 1-32575 disponible en la página de la SEC en Internet en www.sec.gov.

1 Un camión de Clase 8 es de alto rendimiento según la clasificación de la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de EE. UU..

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/679678/Shell_Starship.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg

SOURCE Shell

Related Links

http://www.shell.com