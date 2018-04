Shell y AirFlow Truck Company presentan el camión hipereficiente Starship

"Para mantener a Shell a la vanguardia del desarrollo tecnológico y la eficiencia energética, buscamos proyectos tales como la iniciativa Starship. El trabajo con AirFlow Truck Company y otros proveedores brinda a Shell Lubricants la oportunidad de apoyar a compañías innovadoras para explorar las posibilidades reales en el ahorro de combustible", comenta Robert Mainwaring, gerente de tecnología para la innovación de Shell Lubricants. "El transporte da cuenta de más de un cuarto del total del uso de energía del mundo y de la quinta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía: el 72% es atribuible al transporte en carreteras, y los camiones representan una parte importante de ese porcentaje. En consecuencia, el aumento de la eficiencia y la mejora en el ahorro de combustible en el sector del transporte comercial podrían ayudar a hacer considerables progresos en la reducción de las emisiones".

En vista de la inminencia de nuevas regulaciones para el ahorro de combustible en todo el mundo y la necesidad de avances continuos en dicho ahorro, Shell Lubricants reconoce la importancia de un enfoque holístico para alcanzar progresos. No obstante, el logro de mejoras importantes en el ahorro de combustible en los camiones pesados es todo un desafío, dado el tamaño y la construcción de un tractor y un remolque, y es un área que no ha sido muy tenida en cuenta en las últimas décadas.

"Shell cree firmemente que las relaciones colaborativas de diseño conjunto son esenciales para la reducción eficaz de las emisiones y las mejoras en la eficiencia, y ha desarrollado ese tipo de relaciones con varios fabricantes de equipos originales de primer nivel mundial", agrega Mainwaring. "La relación con AirFlow Truck Company y otros proveedores para desarrollar el Proyecto Starship es parte de un proceso de colaboración encabezado por Shell para estimular el diseño conjunto y ha dado como resultado un camión que se utilizará para cuestionar la definición de eficiencia en el transporte de carga. En años recientes, desarrollamos un automóvil conceptual que exploraba el papel del peso ligero, la aerodinamia y la lubricación en el transporte personal. Starship es el equivalente del automóvil conceptual de Shell para el transporte de carga".

Shell brindó asesoramiento técnico sobre los componentes del motor y el tren motriz, así como recomendaciones sobre las necesidades de lubricantes para uso en el camión del Proyecto Starship. El camión utiliza aceite para motores usados en trabajos pesados totalmente sintético y de baja viscosidad de nueva generación. El uso de aceites de base totalmente sintéticos más una tecnología aditiva avanzada ofrece protección contra el desgaste, los depósitos y la descomposición del aceite. La viscosidad más baja ofrece un ahorro de combustible superior al del SAE 15W-40 convencional. La tecnología de lubricación tiene la misma viscosidad que el Shell Rimula Ultra E+ y está siendo sometida a prueba por fabricantes de equipos originales de todo el mundo.

"Como líderes en lubricantes para trabajos pesados, tenemos una responsabilidad con la industria que va más allá de nuestros productos. Por eso estoy tan orgulloso de esta colaboración con AirFlow Trucking, que ofrece una oportunidad única para explorar formas de ahorrar combustible en el transporte. En el futuro, para enfrentar el desafío energético mundial, necesitaremos soluciones creativas como Starship, que beneficien a nuestros clientes, los conductores y el mundo en general en los próximos años", dice Chris Guerrero, gerente global de marca de lubricantes para trabajos pesados.

Antes de su primera exhibición pública en el evento Make the Future de Shell en Sonoma, las compañías han continuado con la puesta a punto del camión. En mayo de 2018, Shell y AirFlow Truck Company mostrarán el desempeño del Starship en un recorrido de costa a costa en los Estados Unidos que comenzará en California y concluirá en la Florida. El camión transportará la carga máxima admisible para el peso bruto permitido del vehículo, de 36.287 kg/80.000 libras.

A lo largo del camino se medirá la eficiencia de consumo por tonelada y el ahorro de combustible, y los resultados se difundirán públicamente. La eficiencia de consumo por tonelada es el principal indicador que se medirá en el camión Starship. Shell y AirFlow consideran que esta es la medición más significativa de la eficiencia del transporte de carga. Se define como la energía que se requiere para transportar una carga de un punto A a un punto B. La maximización de la cantidad de carga que lleva el camión disminuirá el ahorro de combustible, pero mejorará la eficiencia de consumo por tonelada y reducirá las emisiones de carbono específicas del peso.

Las lecciones que pueden obtenerse del Proyecto Starship tienen importancia global. El sector del transporte en camiones en todo el mundo está unido en el desafío de "ir más lejos con menos" y reducir el consumo de combustible maximizando al mismo tiempo la carga, en busca de menores costos y de satisfacer las regulaciones de ahorro de combustible. El camión opera con una tecnología motriz moderna de Clase 81 , cuyas demandas se reproducen en todo el mundo; temperaturas más altas, desgaste mecánico y corrosión, minimización de la acumulación de depósitos y necesidad de intervalos largos de cambio de aceite y de la vida del motor. Hay una gran selección de tecnologías innovadoras disponibles comercialmente en muchos mercados del mundo para ayudar al ahorro (de combustible), y en Starship se han usado varias de ellas. Por lo tanto, son soluciones que los propietarios de camiones de todo el mundo pueden implementar fácilmente para obtener beneficios en sus propios vehículos. El Proyecto Starship es un paso más en el camino para enfrentar el desafío mundial de la energía global, un camino que beneficiará directamente al sector del transporte en camiones y al entorno general. Para mantenerse al día sobre las actividades más recientes de AirFlow Starship, visite www.shell.com/starship.

NOTAS PARA LOS EDITORES

Tecnología del camión Starship

Starship es conocido como un camión de Clase 8 en los Estados Unidos: esta clasificación específica de los Estados Unidos se determina sobre la base de la clasificación del peso bruto del vehículo. Las clases van de la 1 a la 8 y son establecidas por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) del Departamento de Transporte.

La carrocería del tractor del Proyecto Starship presenta un diseño 100% aerodinámico personalizado construido en fibra de carbono que incluye los faldones laterales, el capó y la parte frontal.

El camión del Proyecto Starship tiene un motor de 6 cilindros con 400 caballos de fuerza y un torque de 1.850 libras por pie/2.508 Nm. El motor estándar está calibrado con la transmisión para correr a velocidades muy bajas y a 800 rpm.

La parrilla activa (con actividad basada en la temperatura para maximizar la aerodinamia y la eficiencia) se abre para permitir el flujo de aire por el radiador y en el compartimento del motor para su refrigeración. Cuando no se necesita refrigeración, la parrilla se cierra automáticamente y deja que el aire se reeencamine alrededor del vehículo. El resultado es una menor resistencia aerodinámica y un consumo de combustible reducido. Además, la parrilla cerrada cuando la temperatura es baja reduce el tiempo de entrada en calor del motor.

En el futuro, el camión presentará un sistema de eje eléctrico híbrido con motor y eje eléctricos en reemplazo del eje trasero libre del tractor. Esto reforzará la potencia al subir pendientes, que es cuando se consume la mayor parte del combustible, el eje transfiere la energía fuera del camión y alimenta la batería para acelerar o frenar. Un configuración de eje de baja velocidad que utiliza controles avanzados y transmisión manual automática brinda también una mayor eficiencia y buena potencia de tracción.

reforzará la potencia al subir pendientes, que es cuando se consume la mayor parte del combustible, el eje transfiere la energía fuera del camión y alimenta la batería para acelerar o frenar. Un configuración de eje de baja velocidad que utiliza controles avanzados y transmisión manual automática brinda también una mayor eficiencia y buena potencia de tracción. Un panel solar de 5.000 vatios en el techo del camión carga energía y la almacena en un cargador de 48 voltios, que es suficiente para atender las necesidades normales de los camiones, tales como luces, limpiaparabrisas, ventiladores, medidores, aire acondicionado y calefacción, microondas y otros componentes eléctricos.

Colaboraciones de Shell

Shell reconoce la necesidad de soluciones de transporte que sean sustentables, más limpias y más eficientes energéticamente, y por ello está colaborando y diseñando conjuntamente diversos proyectos. En 2016, Shell colaboró con Gordon Murray Design y Geo Technology en el diseño conjunto del automóvil conceptual Shell, un vehículo urbano ultraeficiente que, comparado con un automóvil urbano típico, consume un 34% menos de energía primaria en todo su ciclo de vida.

Acerca de AirFlow Truck Company

AirFlow Truck Company ha construido anteriormente dos camiones remolcadores de Clase 8 aerodinámicos y de bajo consumo: el primero, en 1983, y el más reciente, en 2012. Este último, llamado Bullet Truck, recorrió una ruta de costa a costa transportando carga con un peso bruto del vehículo de casi 30.000 kg (65.000 libras) y promedió un consumo récord de 5,7 km/l o 13,4 millas por galón.

Acerca de Shell Lubricants

Shell Lubricants produce y vende una amplia gama de lubricantes que satisfacen a un gran número de clientes, desde consumidores hasta clientes de negocios, en 150 países. Producimos lubricantes que se utilizan en sectores tales como el automovilismo de consumo, el transporte pesado, la minería, la generación de energía, la ingeniería general y otros. Nuestras marcas incluyen Pennzoil, Quaker State, Shell Helix, Shell Advance, Shell Rotella, Shell Rimula, Shell Tellus y Shell Gadus. Nuestra robusta cadena de suministro nos permite llevar nuestros productos a clientes de todo el mundo. Incluye cinco plantas de aceite de base, 40 plantas de mezcla (y empaque) de lubricantes y 10 plantas de producción de grasas, en 32 países del mundo.

La sólida tradición de Shell en tecnología para lubricantes tiene más de 70 años de historia. Tenemos más de 200 científicos e ingenieros que trabajan en centros técnicos para lubricantes especializados en China, Japón, Alemania y los Estados Unidos. Poseemos más de 150 patentes para aceites de base, lubricantes y grasas, y realizamos millones de pruebas cada año. Nuestras estrechas relaciones con fabricantes de equipos originales nos ayudan a seguir trabajando en la producción de lubricantes de alta calidad. También trabajamos con importantes escuderías, tales como Scuderia Ferrari, BMW Motorsport, Hyundai Motorsport y Ducati Corse, para utilizar las carreras como banco de pruebas para llevar los lubricantes de calidad del automovilismo deportivo a los clientes en las carreteras. Además, ofrecemos una amplia variedad de servicios técnicos para nuestros clientes, particularmente, Shell LubeMatch, Shell LubeAdvisor y Shell LubeChat. Si desea más información, visite www.shell.com.

*Kline & Company, "Global Lubricants Industry November 2016: Market Analysis and Assessment". (La industria global de los lubricantes, noviembre de 2016: análisis y evaluación del mercado).

ADVERTENCIA

Las compañías en las que Royal Dutch Shell plc tiene inversiones directas e indirectas son entidades jurídicas independientes. En este comunicado de prensa se utilizan ocasionalmente las palabras "Shell", "Shell group" y "Royal Dutch Shell" por comodidad cuando se hace referencia a Royal Dutch Shell plc y sus filiales en general. Del mismo modo, también se utilizan las palabras "nosotros", "nos" y "nuestros" para hacer referencia a Royal Dutch Shell plc y sus filiales en general o a las personas que trabajan para ellas. Estas expresiones también se utilizan cuando la identificación de la compañía o las compañías particulares no tiene ningún propósito útil. Las palabras y expresiones "filiales", "filiales de Shell" y "compañías de Shell" de este comunicado de prensa hacen referencia a las compañías sobre las que Royal Dutch Shell tiene control directa o indirectamente. Las entidades y configuraciones no incorporadas sobre las que Shell tiene control conjunto se mencionan en general como "emprendimientos conjuntos" u "operaciones conjuntas", respectivamente. Las entidades sobre las que Shell tiene una influencia significativa, pero no el control ni el control conjunto, se mencionan como "asociadas". La expresión "interés de Shell" se utiliza por comodidad para indicar el interés de propiedad directa y/o indirecta de Shell en una entidad o una configuración conjunta no incorporada, después de la exclusión de todos los intereses de terceros.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas de acuerdo con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (U.S. Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, relacionadas con el estado financiero, los resultados de las operaciones y las actividades comerciales de Royal Dutch Shell. Toda declaración que no enuncie datos históricos es o puede ser considerada una declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas son declaraciones sobre expectativas futuras basadas en expectativas y suposiciones actuales de la gerencia, e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían ocasionar que los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales difirieran sustancialmente de los expresos o implícitos en estas declaraciones. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, afirmaciones relativas a la potencial exposición de Royal Dutch Shell a riesgos del mercado, así como afirmaciones que denotan expectativas, convicciones, estimaciones, pronósticos, proyecciones e hipótesis de la gerencia. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y expresiones tales como "apunta", "ambiciona", "anticipa", "cree", "podría", "estima", "espera", "metas", "pretende", "es probable", "objetivos", "perspectivas", "planifica", "probablemente", "proyecta", "riesgos", "programa", "se propone", "busca", "debería", y otros términos y expresiones similares. Hay una serie de factores que podrían influir en las operaciones futuras de Royal Dutch Shell y hacer que los resultados difirieran considerablemente de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa, tales como, entre otros: a) fluctuaciones en el precio del crudo y el gas natural; b) cambios en la demanda de los productos de Shell; c) fluctuaciones de la moneda; d) resultados de la perforación y producción; e) cálculo de reservas; f) pérdida de participación de mercado y competencia industrial; g) riesgos físicos y medioambientales; h) riesgos asociados con la identificación de bienes y objetivos potencialmente adecuados para su adquisición y la exitosa negociación y finalización de tales transacciones; i) el riesgo de comerciar en países en desarrollo y en países sujetos a sanciones internacionales; j) cuestiones legislativas, fiscales y normativas, incluso medidas regulatorias relacionadas con el cambio climático; k) condiciones financieras y económicas del mercado en distintos países y regiones; l) riesgos políticos, incluso riesgos de expropiación y renegociación de los términos de contratos con entidades gubernamentales, demoras o adelantos en la aprobación de proyectos, y demoras en el reembolso de gastos compartidos; y m) cambios en los términos comerciales. No se ofrece garantía alguna de que los pagos de dividendos futuros igualen o superen los pagos de dividendos anteriores. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa están expresamente condicionadas en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas o aludidas en esta sección. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Los factores de riesgo adicionales que podrían influir en los resultados futuros están incluidos en el Formulario 20-F de Royal Dutch Shell para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017 (disponible en www.shell.com/investor y www.sec.gov). Estos factores de riesgo también califican expresamente todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado y deben ser considerados por el lector. Cada declaración prospectiva hace referencia solamente a la fecha de este comunicado de prensa, 19 de abril de 2018. Ni Royal Dutch Shell plc ni sus filiales asumen obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información. A la luz de estos riesgos, los resultados pueden diferir considerablemente de aquellos enunciados, supuestos o deducidos de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa.

En este comunicado podemos haber utilizado ciertos términos, tales como recursos, que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) nos prohíbe estrictamente incluir en nuestras presentaciones ante ella. Se insta a los inversores de los Estados Unidos a considerar atentamente lo declarado en nuestro Formulario 20-F, Registro No. 1-32575, disponible en el sitio web de la SEC: www.sec.gov.

1 Un camión de Clase 8 es un camión pesado según la clasificación de la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679739/Shell_Starship.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg

FUENTE Shell

SOURCE Shell

Related Links

http://www.shell.com