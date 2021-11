Shenzhen Daily: 40 bedrijven te investeren $ 13,56 miljard in Qianhai

Van de 40 investeringsprojecten zijn er 16 van Fortune Global 500-bedrijven en vier van unicorns. Het investeringsbedrag van twee grote projecten bedraagt elk meer dan 10 miljard yuan en dat van 16 andere projecten overtreft elk 1 miljard yuan.

Na meer dan 10 jaar ontwikkeling is Qianhai een nieuwe hotspot geworden voor wereldwijde investeerders met nieuwe kansen die voortvloeien uit het nieuwe ontwikkelingsplan dat twee maanden geleden door de centrale autoriteiten werd gepubliceerd. In de eerste drie kwartalen van dit jaar steeg het buitenlandse kapitaal in Qianhai met 9,5 procent tot een recordhoogte van US$ 3,744 miljard. Dat bedrag is goed voor 49,36 procent van Shenzhen en 2,9 procent van het land, wat de ontwikkelingskracht van het gebied laat zien.

Zeng Pai, lid van het permanent comité van het gemeentelijk comité van Shenzhen van het CPC, secretaris van het districtscomité van Nanshan van het CPC, en directeur van de Autoriteit Qianhai, zei op de conferentie dat Qianhai de beste omgeving voor ondernemingen is om te groeien en te floreren, aangezien het gebied kansen geniet die door meerdere nationale ontwikkelingsstrategieën worden geboden, waaronder de speciale economische zone, het Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay area (GBA), de testdemonstratiezone voor socialisme met Chinese kenmerken, de vrijhandelszone en de samenwerkingszone tussen Shenzhen en Hongkong.

"Ondernemingen en ondernemers zijn altijd de belangrijkste factor geweest voor de hoogwaardige ontwikkeling van Qianhai. Qianhai biedt ook de grootste kans om bedrijven voor te bereiden op een verre reis. We nodigen ondernemers graag uit om te investeren, werken en wonen in Qianhai om in de aanzienlijke ontwikkelingskansen in het komende gouden decennium van het gebied te delen", aldus Zeng.

Huang Xiaopeng, uitvoerend onderdirecteur van Qianhai Authority, legde de voordelen van Qianhai's investeringsomgeving uit door 10 aspecten te benadrukken.

De conferentie richtte ook een filiaal in Hongkong op, waar 150 mensen van acht lokale commerciële verenigingen aanwezig waren.

Chung Wai-keung, onderdirecteur van het Bureau voor Innovatie en Technologie van de regering van Hongkong SAR, zei bij de vestiging via videoconferenties dat Qianhai een van de drie belangrijkste platforms voor coöperatieve ontwikkeling in de GBA is, en een poort voor Hongkong om te integreren in de algemene ontwikkeling van het land.

"De bouw van de GBA heeft geleid tot kostbare ontwikkelingsmogelijkheden voor innovatie en technologie in Hongkong, die jongeren in Hongkong ook brede ontwikkelingskansen biedt . De regering van Hongkong SAR zal alles in het werk stellen om de innovatieve ontwikkeling van Shenzhen en Hong Kong te bevorderen, verdere ondersteuning te bieden op het gebied van R&D-middelen, fondsen en talenten, en meer talenten naar de twee plaatsen te halen", zei hij.

https://mp.weixin.qq.com/s/hI3SfUxtGUfE4BkWJACU_Q

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693865/A_ceremony_held_mark_settlement_40_investment_projects_Photos_courtesy.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693864/image_5010663_35023140.jpg

SOURCE Shenzhen Daily