Shenzhen Daily : 40 entreprises vont investir 13,56 milliards de dollars à Qianhai

Parmi les 40 projets d'investissement, 16 proviennent d'entreprises du classement Fortune Global 500 et quatre d'entreprises de type licorne. Le montant des investissements de deux grands projets dépasse 10 milliards de yuans chacun, et celui de 16 autres projets dépasse 1 milliard de yuans chacun.

Après plus de dix ans de développement, Qianhai est devenu un nouveau pôle d'attraction pour les investisseurs internationaux, grâce aux nouvelles opportunités offertes par le nouveau plan de développement publié par les autorités centrales il y a deux mois. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, les capitaux étrangers effectivement utilisés à Qianhai ont augmenté de 9,5 % pour atteindre 3,744 milliards de dollars, un record. Ce chiffre représente 49,36 % de Shenzhen et 2,9 % du pays, ce qui témoigne de la vigueur du développement de la région.

Zeng Pai, membre du comité permanent du comité municipal de Shenzhen du PCC, secrétaire du comité du district de Nanshan du PCC et directeur de l'autorité de Qianhai, a déclaré lors de la conférence que Qianhai dispose du meilleur environnement pour que les entreprises se développent et prospèrent, car la zone bénéficie des opportunités offertes par de multiples stratégies de développement national, notamment la zone économique spéciale, la zone de la Grande Baie (GBA) Guangdong-Hong Kong-Macao, la zone pilote de démonstration du socialisme aux caractéristiques chinoises, la zone de libre-échange et la zone de coopération Shenzhen-Hong Kong.

« Les entreprises et les entrepreneurs ont toujours été la principale force du développement de haute qualité de Qianhai. Qianhai offre également la plus grande opportunité d'aider les entreprises à prendre le large pour un voyage lointain. Nous invitons sincèrement les entrepreneurs à investir, à travailler et à vivre à Qianhai pour partager les importants dividendes du développement de la prochaine décennie dorée de la région », a déclaré Zeng.

Huang Xiaopeng, vice-directeur exécutif de l'autorité de Qianhai, a exposé les avantages de l'environnement d'investissement de Qianhai sous dix aspects.

La conférence a également ouvert une antenne à Hong Kong, attirant la participation de 150 personnes de huit associations commerciales locales.

Chung Wai-keung, vice-directeur du bureau de l'innovation et de la technologie du gouvernement de la RAS de Hong Kong, a déclaré sur le lieu de la succursale, par vidéoconférence, que Qianhai est l'une des trois principales plateformes de développement coopératif de la GBA, et une passerelle permettant à Hong Kong de s'intégrer au développement global du pays.

« La construction de la GBA a apporté de précieuses opportunités de développement pour l'innovation et la technologie de Hong Kong, ce qui offre également un large espace de développement pour les jeunes de Hong Kong. Le gouvernement de la RAS de Hong Kong s'efforcera de promouvoir le développement de l'innovation à Shenzhen et à Hong Kong, de fournir un soutien supplémentaire en termes de ressources de R&D, de fonds et de talents, et d'attirer davantage de talents dans ces deux endroits » a-t-il déclaré.

