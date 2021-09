Shenzhen Daily : Qianhai s'efforce de faciliter la coopération entre Shenzhen et Hong Kong

Les données officielles publiées avant l'anniversaire montrent que Qianhai a enregistré une hausse de 22,1 % de ses recettes fiscales au premier semestre et une augmentation de 29,9 % de ses exportations et importations, soit plus de 650,6 milliards de yuans (100,5 milliards de dollars).

Actuellement, Qianhai compte environ 11 500 entreprises de Hong Kong, qui représentent plus de 10 % des entreprises enregistrées contribuant aux impôts dans la région. Le capital social de ces entreprises à Qianhai a atteint 1 280 milliards de yuans et le capital réel investi de Hong Kong représente 92,4 % du total du capital étranger réel investi de Qianhai.

« Il est possible d'enregistrer une société à Qianhai en une journée et les entrepreneurs de Hong Kong peuvent obtenir l'ouverture de comptes bancaires pour leur société sans avoir à se rendre à Shenzhen », a déclaré Wang Kai, président du Centre d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes (YIE) de la zone de la Grande Baie.

Depuis sa création en 2019, le YIE a introduit 56 startups de Hong Kong, Macao et Taïwan à Qianhai.

La costumière Ruby Fang a délocalisé sa start-up au YIE en mai de cette année. Elle a dit avoir ressenti une forte atmosphère entrepreneuriale au YIE et au E-hub, et s'être liée d'amitié avec de nombreuses jeunes élites de Qianhai. « Les services aux entreprises sont pratiques à Qianhai car le parc entrepreneurial est proche du centre de services électroniques à guichet unique de Qianhai. En outre, le centre désignera spécialement un membre du personnel pour traiter mes demandes de service et me conseiller sur des questions auxquelles je ne connais pas grand-chose », a déclaré Mme Fang.

Afin de faciliter davantage le développement des entreprises et des particuliers de Hong Kong, d'attirer davantage de jeunes et de professionnels de Hong Kong à la recherche d'opportunités à Qianhai et ailleurs en Chine continentale, Qianhai a mis en œuvre une série de politiques et d'actions préférentielles en faveur des Hongkongais au cours de la dernière décennie.

Outre les réductions d'impôts, les allocations en espèces et les réductions de loyer, Qianhai a abaissé son seuil pour le secteur des services, permettant aux entreprises et aux professionnels de Hong Kong des secteurs de la construction, de la comptabilité, de la fiscalité et du droit de travailler à Qianhai après enregistrement.

Le cabinet Ho & Partners Architects Engineers & Development Consultants Ltd. a transféré son bureau de Shenzhen dans la Qianhai Shimao Tower en novembre 2019.

Wang Long, président du conseil d'administration et directeur du design de l'entreprise, a déclaré que Qianhai avait mis en place de nombreuses politiques de soutien aux entreprises du secteur des services professionnels.

« Les talents et les entreprises de Hong Kong peuvent bénéficier d'un taux d'imposition des particuliers et des sociétés de 15 %, respectivement. En outre, il existe de nombreuses autres subventions couvrant le travail et la vie des talents de Hong Kong à Qianhai, telles que des logements sociaux et des indemnités de transport. »

« Étant donné que Qianhai continue à abaisser ses seuils pour les professionnels transfrontaliers de Hong Kong en Chine continentale, nous pensons que davantage de professionnels de la construction seront attirés par Qianhai, ce qui est propice à la promotion de l'interconnexion et des échanges entre Shenzhen et Hong Kong dans le domaine de l'architecture et du design », a déclaré M. Wang.

En continuant à promouvoir l'innovation financière, Qianhai a vu prospérer ces dernières années des banques et autres institutions financières hongkongaises et étrangères.

En 2020, le chiffre d'affaires de la Qianhai Mercantile Exchange (QME) a dépassé les 10 milliards de yuans et sa plateforme de négociation de matières premières au comptant a lancé son premier service de financement vert il y a quatre jours.

Afin de garantir un meilleur cadre de vie aux résidents de Hong Kong, Qianhai a aidé de nombreux Hongkongais à transférer leurs enfants des écoles de Hong Kong vers celles de Shenzhen, préservant ainsi le droit de leurs enfants de bénéficier des mêmes possibilités d'éducation que leurs camarades du continent.

Qianhai a également modifié le zonage de 11 terrains ce mois-ci afin d'augmenter l'offre de logements et de construire davantage d'écoles maternelles et d'écoles d'enseignement obligatoire de neuf ans.

Pendant la construction de la GBA, Qianhai devrait renforcer son rôle de zone de coopération juridique approfondie, de moteur clé de la coopération transfrontalière et de nouveau centre urbain international de Shenzhen. Qianhai est, avant tout, une zone de démonstration de la coopération entre Shenzhen et Hong Kong.

