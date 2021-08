Shenzhen Daily: Qianhai streeft ernaar om samenwerking Shenzhen-Hong Kong te faciliteren

Officiële data die voorafgaand aan het jubileum zijn vrijgegeven, laten zien dat Qianhai in de eerste helft van dit jaar een stijging van 22,1 procent aan belastinginkomsten realiseerde en een stijging van 29,9 procent in export en import, tot meer dan 650,6 miljard yuan (US$ 100,5 miljard).

Momenteel is Qianhai de thuisbasis van ongeveer 11.500 in Hong Kong geïnvesteerde bedrijven, en maken ze meer dan 10 procent van de geregistreerde ondernemingen uit die in het gebied belastingbijdragen afdragen. Het maatschappelijk kapitaal van deze bedrijven in Qianhai heeft de 1,28 biljoen yuan bereikt en het daadwerkelijk gebruikte kapitaal van Hong Kong maakt 92,4 procent uit van het algehele daadwerkelijk gebruikte overzeese kapitaal van Qianhai.

"Een bedrijf kan zich in Qianhai in één dag registreren en Hongkongse ondernemers kunnen hun zakelijke bankrekeningen openen zonder naar Shenzhen te reizen", aldus Wang Kai, president van het Greater Bay Area Youth Innovation and Entrepreneurship Center.

Sinds de vestiging van YIE in 2019 heeft het 56 start-ups uit Hong Kong, Macau and Taiwan bij Qianhai geïntroduceerd.

Kledingontwerper Ruby Fang verhuisde in mei van dit jaar haar start-upbedrijf naar YIE. Ze zei dat ze een sterke ondernemerssfeer voelde bij YIE en de E-hub, en met veel jonge elites in Qianhai vriendschap had gesloten. "Zakelijke diensten zijn in Qianhai gemakkelijk, aangezien het ondernemerspark dicht bij het elektronische one-stop-dienstencentrum van Qianhai ligt. Daarnaast zal het centrum speciaal een medewerker aanwijzen om mijn serviceaanvragen te verwerken en advies te geven over zaken waar ik weinig van af weet", zei Fang.

Om de ontwikkeling van Hongkongse ondernemingen en personen beter te faciliteren, om meer Hongkongse jongeren en professionals aan te trekken die op zoek zijn naar kansen in Qianhai en andere plaatsen op het vasteland, heeft Qianhai de afgelopen tien jaar een aantal preferentiële beleidsmaatregelen en acties voor Hongkongers uitgevoerd.

Naast belastingverlaging, financiële subsidies en huurkortingen, heeft Qianhai de drempel voor de dienstverlenende sector verlaagd, waardoor Hongkongse bedrijven en professionals in de bouw, boekhouding, belasting en juridische zaken na registratie in Qianhai kunnen komen werken.

Ho & Partners Architects Engineers & Development Consultants Ltd. verhuisde in november van 2019 zijn kantoor in Shenzhen office naar de Qianhai Shimao Tower.

Wang Long, de voorzitter van de raad van bestuur en ontwerpdirecteur van het bedrijf, gaf aan dat Qianhai veel ondersteunend beleid heeft geboden aan bedrijven in de professionele dienstverlenende sector.

"Hongkongse talenten en bedrijven kunnen profiteren van een respectievelijk persoonlijk en bedrijfsbelastingtarief van 15 procent. Daarnaast zijn er nog vele andere subsidies die het werk en leven van Hongkongse talenten in Qianhai makkelijker maken, zoals voordelige huisvesting en vervoerskosten."

"Naarmate Qianhai de drempels voor grensoverschrijdende professionals uit Hong Kong op het Chinese vasteland blijft verlagen, denken we dat meer bouwprofessionals zullen worden aangetrokken door Qianhai, wat goed is voor de bevordering van de onderlinge verbinding en uitwisseling tussen Shenzhen en Hong Kong als het gaat om architectuur en ontwerp," aldus Wang.

Door voortdurend financiële vernieuwing te bevorderen, heeft Qianhai in de laatste paar jaar banken en andere financiële instellingen uit Hong Kong en het buitenland zien floreren.

In 2020 bedroeg de omzet van Qianhai Mercantile Exchange (QME) meer dan 10 miljard yuan, en het handelsplatform voor grondstoffen lanceerde vier dagen geleden zijn eerste duurzame financieringsdienst.

Om inwoners van Hong Kong een betere leefomgeving te bieden, heeft Qianhai veel mensen in Hong Kong geholpen om hun kinderen over te brengen van Hongkongse scholen naar scholen in Shenzhen, waardoor de rechten van hun kinderen op dezelfde onderwijskansen als hun tegenhangers op het vasteland worden gewaarborgd.

Qianhai heeft deze maand ook de bestemming van 11 kavels aangepast om het woningaanbod te vergroten en meer kleuterscholen en verplichte negenjarige scholen te bouwen.

Tijdens de bouw van de GBA zal Qianhai naar verwachting zijn rol als gebied voor diepere juridische samenwerking, een belangrijke motor van grensoverschrijdende samenwerking en als nieuw internationaal stadscentrum voor Shenzhen versterken. Qianhai is eerst en bovenal een voorbeeld voor de samenwerking tussen Shenzhen en Hong Kong.

