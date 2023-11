Shenzhen représente l'avenir et inspire le développement d'autres villes selon l'adjoint au maire de Rome

GUANGZHOU, Chine, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de GDtoday :

La 20e édition de l'ICIF et la Shenzhen Design Week 2024 ont été mises en avant au Musée des arts du XXIe siècle de Rome, en Italie, le 17 novembre (heure de Rome).

L'événement visait à promouvoir la 20e édition de l'ICIF et la Shenzhen Design Week, ainsi qu'à présenter les industries culturelles de Shenzhen au peuple italien. Plus de 100 représentants de la Fédération italienne des associations d'entreprises de voyage et de tourisme (FIAVET), de l'Office national italien du tourisme (ENIT), de l'Échange méditerranéen pour le tourisme archéologique (BMTA) et d'autres organisations culturelles ont participé à l'événement.

« La Chine est le plus important partenaire commercial de l'Italie en Asie. Le volume des échanges entre les deux pays a dépassé les 80 milliards de dollars, et la province du Guangdong représente 19 % de ces échanges », a déclaré Zhang Linxiao, conseiller culturel de l'ambassade de Chine en Italie.

Zhang Linxiao a invité le peuple italien à assister à la 20e édition de l'ICIF et à la Shenzhen Design Week 2024, en déclarant : « Shenzhen est la première ville de Chine à être nommée "capitale du design" par les Nations Unies. La Chine accueille des personnes venues d'Italie et du monde entier pour qu'elles viennent apporter leurs contributions à la 20e édition de l'ICIF et à la Shenzhen Design Week, afin d'approfondir les échanges entre la Chine et l'Italie. »

« J'ai connu la province du Guangdong en 1979 », a déclaré M. Ugo Papi, adjoint au maire de Rome, indiquant qu'il s'était rendu à Shenzhen dans les années 1990. Il a rappelé qu'à cette époque, Shenzhen était un petit village de pêcheurs où tout était en construction.

« Le développement de Shenzhen est un miracle dans le monde, car elle est partie de rien pour devenir une ville de renommée mondiale dans le domaine de la technologie et de l'environnement d'investissement », a-t-il ajouté.

Il a indiqué que le miracle de Shenzhen était dû aux avantages régionaux de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, ainsi qu'au développement rapide de la Chine.

« Shenzhen représente l'avenir et inspirera le développement de Rome au cours des échanges entre les deux villes. »

La 20e édition de l'ICIF se tiendra du 23 au 27 mai 2024, et la Shenzhen Design Week 2024 aura lieu le 27 avril.

2024 marque le 700e anniversaire de la mort de Marco Polo. Autrefois, Marco Polo se rendit en Chine et fit connaître la région orientale aux populations européennes. Les activités d'échange culturel devraient permettre de perpétuer l'esprit de Macro Polo et d'approfondir la compréhension entre la Chine et l'Italie.

Créée en 2004, la Foire internationale des industries culturelles (ICIF) de Chine (Shenzhen) se consacre à la création d'une plateforme de coopération qui catalyse les échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre la Chine et les pays du monde entier en facilitant l'investissement dans la culture et le commerce. Elle se tient avec succès depuis 19 ans, couvrant divers domaines de l'industrie culturelle, notamment la culture numérique, le design créatif, le divertissement cinématographique et télévisuel, l'animation et les jeux, les actualités et publications, la culture et le tourisme, les arts et l'artisanat, le patrimoine culturel immatériel et l'art.

La Shenzhen Design Week est une importante plateforme internationale d'échange et de coopération pour le projet « Ville de design » à Shenzhen. Depuis son lancement en 2017, Shenzhen Design Week a rapidement émergé dans le domaine du design international, recevant une large attention de la part de l'industrie et devenant un événement de design complet et interdisciplinaire bien connu.

La promotion est l'une des activités de « Chine charmante : l'exposition culturelle du Guangdong 2023 ». L'événement se tiendra également en Égypte, en Malaisie, avec des concerts de musique du Guangdong, une exposition d'art, une exposition de photos et plus encore.

L'événement vise à promouvoir les échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre la Chine et les pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie, mettant en valeur aux yeux du monde le patrimoine culturel profond de la civilisation chinoise et le charme de la culture de Lignan.

