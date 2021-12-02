Шесть доступных технологий для эффективной работы малого и среднего бизнеса

Паркер Ли (Parker Li), директор отдела маркетингового планирования компании Hikvision: «Этот набор интеллектуальных технологий помогает малым предприятиям по всему миру обеспечить максимальную безопасность своего бизнеса и при этом снизить расходы. Одна из главных особенностей комплексного решения, которое предлагает Hikvision, - это возможность дистанционного управления системами, отчетами и другими параметрами из любой точки мира».

Основные преимущества для малых предприятий

Дистанционное управление системой контроля доступа и учета рабочего времени

Позволяет владельцам или руководителям предприятий управлять уличными и внутренними входами удаленно с помощью терминала Hikvision MinMoe с технологией распознавания лиц . В локальном интерфейсе системы или через мобильное приложение можно выставить необходимые настройки доступа, получить статистическую информацию. Терминалы Hikvision MinMoe – это также эффективное решение для организации бесконтактного доступа в помещения, измерения температуры и проверки наличия защитной маски.





Автоматическая сигнализация и информирование о событиях без ложных срабатываний

Флагманская нейросетевая технология компании Hikvision - AcuSense - позволяет различать в кадре людей и автомобили, выделяя их на фоне других движущихся объектов, а также природных явлений (небольшие животные, осадки, движение листвы деревьев и т.д.). Камеры с технологией AcuSense позволяют минимизировать количество ложных сигналов тревоги и сосредоточиться только на реальных угрозах безопасности. Это также еще один способ снижения затрат на реагирование и проверку ложных срабатываний системы, хранение неинформативных данных.



Светозвуковая сигнализация для предупреждения нарушителей

Камеры с проактивной системой безопасности на базе технологии AcuSense оснащены светозвуковой сигнализацией для предупреждения нарушителей еще до момента их проникновения на охраняемую территорию. Владельцы или руководители предприятий также могут записывать персонализированные аудиосообщения, которые будут транслироваться при срабатывании интеллектуальной системы детекции движения человека и транспорта.



Четкая полноцветная видеозапись даже в условиях практически полной темноты

Технология ColorVu, разработанная компанией Hikvision, позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса получать полноцветные изображения даже при уровне освещения в 0,0005 люкса, что эквивалентно условиям съемки в безлунную ночь со звездным небом. Цветное изображение – это возможность получать больше информации о текущей ситуации на вашем объекте, быстрее выявлять нарушения и угрозы безопасности, находить нужные объекты в кадре или в архиве.



Готовая система видеомониторинга и охранной сигнализации

В состав комплексного решения для предприятий малого и среднего бизнеса входят не только камеры видеонаблюдения, но и беспроводная система охранной сигнализации AX PRO – это датчики движения, открытия окон/дверей, протечки воды, дымовой датчик, мониторинг температуры в помещении и другие решения. Система AX PRO легко интегрируется с камерами Hikvision, поэтому все управление инфраструктурой безопасности может осуществляться с помощью единого интерфейса или мобильного приложения. Это также возможность видеоверификации угроз, зафиксированных датчиками AX PRO.



Мобильный мониторинг безопасности из любой точки мира

Для удобного и быстрого доступа пользователей к своим объектам и системе безопасности можно использовать мобильное приложение Hik-Connect, которое поддерживает работу со всеми продуктами компании Hikvision, обеспечивая информирование о тревогах в режиме реального времени, возможность просмотра изображения, а также быстрое управление системами охраны, домофонии и контроля доступа. Собственники бизнеса из любой точки мира смогут быть в курсе того, что происходит на рабочих местах и все ли в порядке.

Больше информации о готовых решениях Hikvision для предприятий малого и среднего бизнеса на нашем сайте.

О компании Hikvision

Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеомониторинга и безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning. Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru

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SOURCE Hikvision Digital Technology