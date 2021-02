Shield AI : levée de 90 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C auprès de Point72 Ventures et d'autres investisseurs

Le fabricant de logiciels d'autoguidage entend investir dans le déploiement de nouveaux systèmes stratégiques d'IA pour l'industrie de la défense

SAN DIEGO, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- Shield AI, entreprise de technologie de défense qui utilise des logiciels d'autoguidage pour permettre à des systèmes sans pilote de fonctionner sans GPS ni communications, a annoncé aujourd'hui avoir levé 90 millions de dollars dans le cadre du cycle de financement de série C grâce à un financement par fonds propres et par emprunt. L'investisseur principal était Point72 Ventures.

Shield AI utilisera ce financement pour développer et intégrer davantage son logiciel d'autoguidage, Hivemind, dans d'autres plateformes de l'industrie de la défense. Hivemind fonctionne actuellement sur le Nova-class SUAS de Shield AI pour permettre une reconnaissance intérieure-extérieure sans GPS ni liaisons de communication et est utilisé dans les opérations de combat depuis 2018.

« Ce financement permet à Shield AI d'accélérer la fourniture à grande échelle de fonctionnalités d'IA de nouvelle génération dans les zones de conflit », a déclaré Ryan Tseng, PDG de Shield AI. Et Brandon Tseng, co-fondateur et ancien Navy SEAL d'ajouter : « Nous pensons que la capacité de Shield AI à permettre à des systèmes sans pilote de fonctionner sans GPS ni communications est essentielle pour les intérêts de la sécurité nationale, en particulier en cette ère de concurrence entre grandes puissances où les communications et le GPS sont attaqués sans relâche ».

Daniel Gwak, associé chez Point72 Ventures, a déclaré : « Shield AI apporte au secteur de la sécurité nationale une équipe d'ingénieurs d'IA de classe mondiale, ainsi que l'expérience et le leadership d'éminents vétérans. Nous pensons que les systèmes d'autoguidage d'IA de la société des logiciels qui ont fait leurs preuves en combat, avec leur capacité à fonctionner sans accès au GPS ni liaisons de communication, peuvent changer la donne ».

Shield AI travaille en partenariat avec le ministère de la Défense et les équipementiers de la défense pour intégrer son Hivemind AI et sa pile logicielle d'autoguidage dans des systèmes sans pilote, y compris pour moderniser les systèmes existants. En appliquant l'apprentissage par renforcement à des simulations évolutives, Shield AI forme des systèmes sans pilote à l'adoption de tactiques et comportements supplémentaires afin d'accomplir de nouvelles missions de façon autonome, allant de la réalisation d'opérations de déblaiement à la violation de systèmes intégrés de défense aérienne. Le Nova-class SUAS de nouvelle génération de la société sera dévoilé dans les prochains mois.

À propos de Shield AI:

Shield AI a été fondée par Brandon Tseng, un ancien Navy SEAL, Ryan Tseng, un brillant un entrepreneur technologique et Andrew Reiter expert en autonomie. Dirigée par le directeur technique Nathan Michael de l'université Carnegie Mellon, l'équipe comprenant plus de 150 ingénieurs travaille principalement à la mise au point de systèmes d'intelligence artificielle à la pointe de la technologie. Shield AI a été honorée par l'AI 50 de Forbes, la liste des entreprises les plus innovantes de Fast Company, WIRED 25, et reconnue comme le principal prestataire de services du gouvernement dans la liste Inc. 5000.

À propos de Point72 Ventures :

Point72 Ventures est une société mondiale de capital-risque dirigée par un ensemble divers d'experts du domaine, dotés du capital nécessaire pour mener les rondes à toutes les étapes de la croissance de la société. Nous investissons principalement dans les technologies Fintech, AI/ML et Enterprise. En tant que branche indépendante de Point72, la société mondiale de gestion d'actifs dirigée par Steven Cohen, Point72 Ventures offre une vision éclairée de l'économie mondiale. Point72 Ventures a des bureaux à New York, Palo Alto, San Francisco et Stamford, dans le Connecticut. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.p72.vc

