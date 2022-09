SHIELD anuncia ganhadores da premiação SHIELD Trust Awards 2022 na primeira SHIELD Trust Summit

SINGAPURA, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SHIELD, empresa global de inteligência de risco, anunciou hoje os ganhadores do SHIELD Trust Awards 2022. Os ganhadores concluíram com sucesso a SHIELD Trust Check e obtiveram a SHIELD Trust Certification. A certificação é a primeira do setor, representando uma avaliação independente e não patrocinada do perfil de confiança de uma empresa. Os prêmios foram entregues a empresas excepcionais na primeira SHIELD Trust Summit Asia 2022, em Singapura.

Foto do grupo do SHIELD Trust Awards 2022 (PRNewsfoto/SHIELD)

Os homenageados do SHIELD Trust Awards são provenientes de muitas das indústrias que estão mudando a forma como as pessoas trabalham, compram e jogam. Entre elas estão:

Astro, a primeira empresa de comércio rápido da Indonésia

Baazi Games, a maior plataforma de pôquer on-line da Índia

inDriver, o aplicativo de transporte sob demanda de crescimento mais rápido do mundo

Legion Network, o primeiro super aplicativo de serviços de blockchain

Maya, a única facilitadora de ecossistemas de pagamentos digitais completa nas Filipinas

Mobile Premier League, uma das maiores plataformas de jogos móveis e de habilidades do mundo

Ralali.com, um marketplace B2B on-line líder na Indonésia

TrueMoney, marca líder de fintech do Sudeste Asiático

A prevalência de bots e contas falsas criou um déficit de confiança entre empresas e partes interessadas. O SHIELD Trust Certificate foi criado para permitir que as empresas entendam melhor como podem melhorar sua postura de segurança e lidar com as ameaças. Ele também oferece garantia a investidores, parceiros e usuários sobre a força das medidas de geração de confiança de uma plataforma. Como parte do processo de certificação, as empresas passam pela SHIELD Trust Check, que avalia métricas como a proporção de usuários autênticos, a relação de usuário para dispositivo e a prevalência de ferramentas mal-intencionadas que estão sendo utilizadas na plataforma. As empresas que atendem às referências do setor recebem o SHIELD Trust Certificate e aquelas com desempenho superior são premiadas com o SHIELD Trust Awards.

Para saber mais sobre o SHIELD Trust Awards, acesse trust.shield.com.

Justin Lie, fundador e CEO da SHIELD

: "Lançamos o SHIELD Trust Awards como uma forma de reconhecer os pioneiros que definem os padrões de confiança. Gostaria de estender minhas mais calorosas felicitações aos ganhadores do prêmio deste ano, que fizeram da confiança um diferencial competitivo que impulsiona o crescimento presente e futuro."

Vincent Tjendra, cofundador e CEO da Astro

"Em nome de todos os 'Astronautas', estamos gratos por receber este prêmio. É uma prova do trabalho árduo e foco contínuo de nossa equipe para oferecer a melhor experiência ao cliente e muitas outras inovações interessantes na Indonésia!"

Avneet Rana, cofundador e diretor de tecnologia da Baazi Games

"Obrigado por nos homenagear com o SHIELD Trust Award. O PokerBaazi foi pioneiro ao oferecer o nível máximo de segurança a nossos estimados usuários. Com a SHIELD como nossa parceira de inteligência de risco, continuaremos a aprimorar e fortalecer nossos recursos de segurança para tornar o PokerBaazi o aplicativo de pôquer on-line mais seguro da Índia."

Marut Petrosyan, diretor de prevenção de fraudes da inDriver

"O SHIELD Trust Award é uma prova de como a inDriver busca o mais alto nível de confiança entre nossos usuários. Nosso compromisso de combater a injustiça nos impulsiona a garantir uma experiência justa e segura para motoristas e passageiros."

Athar Jameel Ahmed, CEO da Legion Network

"A Legion Network acredita que o mundo da blockchain deve ser acessível para todos. Estamos orgulhosos de receber o SHIELD Trust Awards, que é uma prova de nosso sucesso na criação do ecossistema mais seguro e justo possível para usuários autênticos, independentemente da experiência que têm com serviços de blockchain."

Mitch Padua, diretor de produtos do grupo Maya

"A confiança e segurança do usuário continuam sendo as principais prioridades para a Maya à medida que continuamos a atender às necessidades financeiras em constante evolução de milhões de filipinos. Estamos orgulhosos de que nossa missão de ajudar consumidores e empresas a prosperar na nova economia digital tenha sido reconhecida com o SHIELD Trust Award."

Joseph Aditya, CEO da Ralali.com

"A Ralali.com está aqui para oferecer soluções para empresas na Indonésia por meio de recursos digitais especialmente criados para apoiar o crescimento comercial. Ao fazer isso, a Ralali está no caminho certo para desenvolver um ecossistema saudável de negócios digitais que conecte empresas de acordo com a credibilidade e a confiança da marca."

Monsinee Nakapanant, copresidente da TrueMoney

: "Como a marca líder de fintech do Sudeste Asiático, a missão da TrueMoney é permitir o acesso a serviços financeiros inovadores para todos, garantindo, ao mesmo tempo, que não haja atalhos para a confiança e a segurança. É uma honra para nós receber o SHIELD Trust Award, que reflete nosso compromisso de construir confiança perante nossos usuários, impulsionando, ao mesmo tempo, a inclusão financeira."

Sobre a SHIELD

A SHIELD é a empresa líder mundial em inteligência de risco, capacitando empresas on-line a impedir fraudes, gerar confiança e impulsionar o crescimento. Alimentada pela mais recente tecnologia de IA, a SHIELD combina impressão digital de dispositivos de ponta com sua exclusiva rede global de inteligência para detectar ameaças de fraude novas e desconhecidas em tempo real. Com escritórios em todo o mundo e clientes em todos os continentes, a SHIELD oferece uma gama de soluções que engloba impressões digitais de dispositivos, proteção de nível empresarial, prevenção de fraudes em publicidade e inteligência alternativa de risco de crédito. Para saber mais, acesse https://shield.com/.

Contato

Desmond Wong

+65 9066 2888

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1911760/SHIELD_Company_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911944/SHIELD_Trust_Awards_2022_Group_Photo.jpg

FONTE SHIELD

SOURCE SHIELD