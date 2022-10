SHINE Supercell voltooit testen voorafgaand aan verzending naar de VS

Bank van hete cellen vervaardigd door Von Gahlen zal een cruciale rol spelen bij de productie van belangrijke medische isotopen

BARCELONA, Spanje, 12 oktober 2022 /PRNewswire/ -- SHINE Technologies en Von Gahlen International hebben vandaag bekendgemaakt dat de supercel van SHINE de acceptatietesten in de fabriek heeft doorstaan. De voltooiing van die testen betekent dat de supercel, een reeks van 10 hete cellen, nu wordt voorbereid voor definitieve verzending naar The Chrysalis, de grootschalige productiefaciliteit voor medische isotopen van SHINE in Janesville, Wisconsin.

De supercel zal de belangrijkste processen huisvesten van productie van medische isotopen , waaronder de extractie, zuivering en verpakking van molybdenum-99 (Mo-99) . De medische isotoop wordt wereldwijd gebruikt voor meer dan 40 miljoen patiëntprocedures per jaar, en de supercel zal een cruciale rol spelen in het vermogen van SHINE om tot 20 miljoen doses Mo-99 per jaar te produceren. Von Gahlen kreeg het contract voor de supercel toegewezen op basis van zijn expertise in de productie van cruciale oplossingen voor nucleaire geneeskunde en radiofarmacie, zijn inzet voor het SHINE-project en de mate waarin het bedrijf zich op de kernwaarden van SHINE heeft afgestemd.

"We zijn dankbaar dat wij voor de samenwerking aan dit project gekozen zijn en vonden het een geweldige uitdaging om zoiets unieks te produceren", aldus Jaap Duiker, Managing Director van Von Gahlen. "De wetenschap dat dit werk tot 20 miljoen patiënten kan helpen die mogelijk met kanker of hartaandoeningen te maken krijgen, maakt dit project bijzonder speciaal. We kijken uit naar voortdurende samenwerking met SHINE en delen hun visie voor een veiligere, gezondere en schonere wereld."

De installatie van de supercel is voor SHINE ook van cruciaal belang voor de uiteindelijke voltooiing van de bouw, een belangrijke mijlpaal op weg naar het verkrijgen van een exploitatievergunning van de Nuclear Regulatory Commission. SHINE verwacht in 2023 deze exploitatievergunning te verkrijgen.

"Na het met eigen ogen zien welke voortgang er met de supercel gemaakt is tijdens recente reizen naar Europa, ben ik verheugd dat de supercel de testen heeft doorstaan en op weg is naar Wisconsin. Deze mijlpaal betekent een nieuwe en grote stap voorwaarts voor 's werelds eerste fusiefaciliteit die zich uitsluitend toelegt op het produceren van medische isotopen, en de weg vrijmaakt naar sterk verbeterde patiëntenzorg in de Verenigde Staten en over de hele wereld", aldus Greg Piefer, oprichter en CEO van SHINE. "Ik ben erg onder de indruk dat Von Gahlen dit complexe en unieke project goed heeft weten uit te voeren en ben dankbaar voor onze voortdurende samenwerking. Ze hebben een nieuwe standaard gezet voor het perfect bouwen van hete cellen, en we kijken ernaar uit om dit systeem in The Chrysalis te gaan gebruiken, waar het gedurende de levensduur ervan tot een miljard doses medicijnen zal produceren."

SHINE is ook van plan om de kennis en expertise die tijdens de bouw van de medische isotopenfaciliteit in Wisconsin is opgedaan, te gebruiken om de bouw van een zusterfaciliteit in Veendam, Nederland, te versnellen.

"Met deze mijlpaal hebben we meer vertrouwen in een tijdige voltooiing van de productiefaciliteit van SHINE Europe in Veendam, Nederland", aldus Harrie Buurlage, general manager van SHINE Europe. "Hoe eerder onze faciliteit in Veendam klaar is, hoe eerder we miljoenen patiënten in Europa en de rest van de wereld kunnen helpen."

Over SHINE

SHINE is een nucleair technologiebedrijf van de toekomst dat ultramoderne fusietechnologie toepast om een schaalbare weg naar fusie-energie te creëren. SHINE, gevestigd in het zuiden van Wisconsin, met het hoofdkantoor in Janesville, en met een toekomstige vestiging in ontwikkeling in Europa, zet zijn veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke technologie stapsgewijs in. Onze systemen worden gebruikt voor industriële beeldvorming van componenten in de lucht- en ruimtevaart, defensie, transport, energie en andere sectoren. De isotopenproductieprocessen van SHINE zelf creëren molybdeen-99 en niet-drager-toegevoegd lutetium-177 dat gebruikt wordt in tienduizenden procedures die dagelijks worden uitgevoerd om hartaandoeningen en vergevorderde kanker te diagnosticeren en te behandelen. Voor meer informatie, volg SHINE op LinkedIn , Twitter en Facebook .

Over Von Gahlen

Von Gahlen is een state-of-the-art fabrikant van afschermingsoplossingen voor nucleaire geneeskunde en radiofarmacie. Von Gahlen is gevestigd in Nederland en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten en Duitsland. Von Gahlen biedt standaard of maatwerk hete cellen, een groot assortiment aan hulpapparatuur voor hot labs, stralingsveilige radiofarmaceutische verpakkingen en meer. Voor meer informatie, volg Von Gahlen op LinkedIn , Facebook , en Instagram .

