Les tests de la supercellule SHINE se terminent avant son expédition aux États-Unis

La banque de cellules chaudes fabriquées par Von Gahlen jouera un rôle essentiel dans la production d'importants isotopes médicaux

BARCELONE, Espagne, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SHINE Technologies et Von Gahlen International ont annoncé aujourd'hui que la supercellule de SHINE a passé les tests d'acceptation en usine. À l'issue de ces tests, la supercellule, une banque de 10 cellules chaudes, est maintenant prête à être expédiée à la Chrysalide, l'installation de production d'isotopes médicaux à grande échelle de SHINE à Janesville, dans le Wisconsin.

La supercellule abritera les processus clés de la production d'isotopes médicaux , notamment l'extraction, la purification et le conditionnement du molybdène-99 (Mo-99) . Cet isotope médical est utilisé pour plus de 40 millions de procédures par an dans le monde, et la supercellule jouera un rôle essentiel dans la capacité de SHINE à produire jusqu'à 20 millions de doses de Mo-99 chaque année. Von Gahlen a obtenu le contrat pour la supercellule grâce à son expertise dans la fabrication de solutions critiques pour la médecine nucléaire et la radiopharmacie, son engagement envers le projet SHINE et son adhésion aux valeurs fondamentales de SHINE.

« Nous sommes très heureux d'avoir été choisis comme partenaires sur ce projet et nous avons apprécié ce défi de produire quelque chose d'aussi unique, a déclaré Jaap Duiker, directeur général de Von Gahlen. Savoir que ce travail pourrait aider jusqu'à 20 millions de patients potentiellement confrontés à un cancer ou à une maladie cardiaque rend ce projet particulièrement unique. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec SHINE et de partager leur vision d'un monde plus sûr, plus sain et plus propre. »

L'installation de la supercellule est également essentielle à l'achèvement substantiel de la construction de SHINE, une étape clé sur la voie de l'obtention d'une licence d'exploitation de la Commission de réglementation nucléaire. SHINE espère recevoir cette licence d'exploitation en 2023.

« Après avoir suivi les progrès de la supercellule lors de mes récents voyages en Europe, je suis ravi qu'elle ait réussi les tests et qu'elle soit en route pour le Wisconsin. Cela marque un autre grand pas en avant pour la première installation de fusion au monde dédiée uniquement à la production d'isotopes médicaux, et vers des soins aux patients bien meilleurs aux États-Unis et dans le monde entier, a indiqué Greg Piefer, fondateur et PDG de SHINE. J'ai été très impressionné par la capacité de Von Gahlen à mener à bien ce projet complexe et unique en son genre, et je me réjouis de la poursuite de notre partenariat. La société a établi un nouveau standard d'excellence dans la construction de cellules chaudes, et nous sommes impatients de mettre ce système au travail dans la Chrysalide, où il produira jusqu'à un milliard de doses de médicaments au cours de sa vie. »

SHINE entend également tirer profit de l'apprentissage et de l'expertise acquis lors de la construction de l'installation de production d'isotopes médicaux dans le Wisconsin pour accélérer la construction d'une installation similaire à Veendam, aux Pays-Bas.

« Cette étape importante nous rend plus confiants quant à l'achèvement en temps voulu de l'installation de production de SHINE Europe à Veendam, aux Pays-Bas, a ajouté Harrie Buurlage, directeur général de SHINE Europe. Plus vite notre installation à Veendam sera prête, plus vite nous pourrons aider des millions de patients en Europe et dans le reste du monde. »

À propos de SHINE

SHINE est une entreprise de technologie nucléaire de nouvelle génération qui fait appel à une technologie de fusion de pointe pour créer une voie évolutive vers l'énergie de fusion. Basée dans le sud du Wisconsin, avec un siège à Janesville et un futur site en développement en Europe, SHINE déploie sa technologie sûre, rentable et respectueuse de l'environnement selon une approche progressive. Nos systèmes sont utilisés pour l'imagerie industrielle de composants dans l'aérospatiale, la défense, les transports, l'énergie et d'autres secteurs. De plus, les processus de production d'isotopes exclusifs de SHINE créent du molybdène-99 et du lutécium-177 sans ajout de support, utilisés dans des dizaines de milliers de procédures quotidiennes pour diagnostiquer et traiter les maladies cardiaques et les cancers en phase avancée. Pour plus d'informations, suivez SHINE sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

À propos de Von Gahlen

Von Gahlen est un fabricant de pointe de solutions de blindage pour la médecine nucléaire et la radiopharmacie. Basé aux Pays-Bas et possédant également des bureaux de vente aux États-Unis et en Allemagne, Von Gahlen propose des cellules chaudes standard ou sur mesure ainsi qu'une large gamme d'équipements auxiliaires pour les laboratoires chauds, ainsi que des emballages radiopharmaceutiques sécurisés contre les rayonnements, et plus encore. Pour plus d'informations, suivez Von Gahlen sur LinkedIn , Facebook et Instagram .

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZAcUSp1x_zQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1797570/SHINE_Email_Footer_Logo_2022_Logo.jpg

SOURCE SHINE Technologies, LLC