Shipsy classé acteur de niche dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® et reconnu dans le rapport Critical Capabilities pour les systèmes de gestion des transports

AMSTERDAM, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Shipsy, un fournisseur de premier plan de solutions de bout en bout natives de l'IA pour la logistique, a annoncé aujourd'hui sa reconnaissance, pour la troisième année consécutive, en tant qu'acteur de niche dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les systèmes de gestion des transports (SGT).

Contrairement aux plateformes SGT traditionnelles qui font remonter les données mais laissent l'exécution aux équipes humaines, Shipsy est construit comme un système d'action natif de l'IA – détectant les exceptions, déclenchant des processus correctifs et exécutant à travers la planification, la répartition, l'expérience client et le règlement du fret au sein d'une même plateforme.

Nous pensons que cette approche visant à profondément intégrer l'IA dans les processus et à aider à obtenir des résultats dans toute l'entreprise a aidé Shipsy à croître plus rapidement que les autres fournisseurs en augmentant sa valeur moyenne des contrats ainsi que son revenu annuel récurrent ces trois dernières années. Shipsy compte aujourd'hui 9 entreprises du classement Fortune 500 comme clients, ainsi que 18 leaders de catégorie dans le commerce de détail et le commerce électronique, l'alimentation et les boissons et d'autres encore.

La présence croissante de Shipsy en Europe avec des équipes locales lui a permis d'approfondir ses relations avec les entreprises clientes, offrant un modèle d'engagement plus proche et plus localisé, axé sur les résultats.

« La logistique a longtemps fonctionné avec des systèmes qui vous montrent après coup ce qui n'a pas fonctionné. Nous construisons la couche qui ferme la boucle : celle où l'IA détecte les exceptions, coordonne les transporteurs, les chauffeurs et les clients, et les résout, tandis que les humains supervisent les cas particuliers nécessitant du discernement. Pour nous, le fait d'être classé dans le Magic Quadrant de Gartner pour la troisième année consécutive reflète la confiance des entreprises qui ont fait cette transition avec nous », a déclaré Soham Chokshi, cofondateur et PDG de Shipsy.

Shipsy a récemment lancé AgentFleet, une force de travail numérique native de l'IA composée d'agents spécialisés – notamment Clara pour la gestion des exceptions des clients, Nexa pour le règlement autonome du fret, Astra pour l'amélioration de l'expérience des chauffeurs et Vera pour la résolution des litiges – qui observent, décident et agissent en permanence pour une boucle fermée et exécutent des actions correctives à travers les systèmes, réduisant ainsi les frais de coordination manuelle pour les équipes logistiques des entreprises.

Pour en savoir plus sur la reconnaissance par Gartner de Shipsy ou pour demander un accès au rapport complet, visitez www.shipsy.ai.

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Gartner, Magic Quadrant for Transportation Management Systems, By Brock Johns, Oscar Sanchez Duran, Manav Jain, 30 mars 2026.

À propos de Shipsy

Shipsy redéfinit le secteur de la logistique, qui pèse des milliers de milliards de dollars, grâce à sa plateforme de gestion du transport d'entreprise native de l'IA. Elle aide 9 sociétés du classement Fortune 500 et des entreprises internationales de premier plan dans les domaines de la logistique, du commerce de détail et des produits pharmaceutiques à passer à des chaînes d'approvisionnement autonomes. Avec l'IA agentique en son cœur, Shipsy conduit la transformation à l'échelle de l'entreprise pour plus de 250 clients dans plus de 30 pays. La société opère à partir de bureaux internationaux à Londres, Amsterdam, Riyad, Dubaï, Singapour et en Inde. Pour en savoir plus, consultez le site www.shipsy.ai.