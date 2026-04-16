- Shipsy fue nombrada un actor de nicho en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2026 y reconocida por sus capacidades críticas en sistemas de gestión de transporte

AMSTERDAM, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Shipsy, proveedor líder de soluciones integrales de IA para logística, anunció hoy su reconocimiento como actor clave en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2026 para Sistemas de Gestión de Transporte (TMS), por tercer año consecutivo.

A diferencia de las plataformas TMS tradicionales que muestran datos pero dejan la ejecución en manos de equipos humanos, Shipsy está diseñado como un sistema de acción nativo de IA: detecta excepciones, activa flujos de trabajo correctivos y ejecuta en planificación, despacho, experiencia del cliente y liquidación de fletes dentro de una única plataforma.

Creemos que este enfoque de integrar profundamente la IA en los flujos de trabajo y ayudar a impulsar los resultados en toda la empresa ha permitido a Shipsy crecer más rápido que otros proveedores, aumentando el valor promedio de sus contratos y sus ingresos recurrentes anuales (ARR) en los últimos tres años. Actualmente, Shipsy cuenta con 9 empresas Fortune 500 como clientes, así como 18 líderes de categoría en los sectores de comercio minorista y electrónico, alimentos y bebidas, entre otros.

La creciente presencia de Shipsy en Europa, con equipos locales, le ha permitido fortalecer sus relaciones con clientes empresariales, ofreciendo un modelo de colaboración más cercano, localizado y centrado en los resultados.

"Durante mucho tiempo, la logística se ha basado en sistemas que muestran el problema a posteriori. Estamos creando la capa que cierra el ciclo: donde la IA detecta la excepción, coordina con transportistas, conductores y clientes, y la resuelve, con la intervención humana en los casos excepcionales que requieren criterio. Para nosotros, figurar en el Cuadrante Mágico de Gartner por tercer año consecutivo refleja la confianza de las empresas que han realizado esta transición con nosotros", afirmó Soham Chokshi, cofundador y consejero delegado de Shipsy.

Shipsy lanzó recientemente AgentFleet, una fuerza laboral digital nativa de IA compuesta por agentes especializados, entre los que se incluyen Clara para la gestión de incidencias de clientes, Nexa para la liquidación autónoma de fletes, Astra para mejorar la experiencia del conductor y Vera para la resolución de disputas. Estos agentes observan, deciden y actúan continuamente para lograr un ciclo cerrado y ejecutan acciones correctivas en todos los sistemas, reduciendo así la sobrecarga de coordinación manual para los equipos de logística empresarial.

Para obtener más información sobre el reconocimiento de Shipsy por parte de Gartner o para solicitar acceso al informe completo, visite www.shipsy.ai .

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Gartner, Magic Quadrant for Transportation Management Systems, por Brock Johns, Oscar Sanchez Duran, Manav Jain, 30 de marzo de 2026.

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