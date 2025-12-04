Shipsy ernennt Rolf van Oostrom, um das Wachstum in Europa voranzutreiben

GURUGRAM, Indien, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shipsy, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für die Lieferketten- und Logistiktechnologiebranche, hat kürzlich die Ernennung von Rolf van Oostrom zum Vice President of Europe bekannt gegeben. Mit dieser strategischen Ernennung wird Rolf mit führenden europäischen Unternehmen der Lieferkette zusammenarbeiten, um sie in die Zukunft der Agentenwirtschaft zu führen und mit KI Ergebnisse zu erzielen.

Rolf verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der europäischen Technologie- und Logistikbranche, wo er wichtige Führungspositionen bei Alpega innehatte und unternehmerische Projekte leitete. Seine umfassende Expertise in den Bereichen Wachstum und Innovation wird für Shipsy von unschätzbarem Wert sein, wenn das Unternehmen seine Präsenz ausbaut und strategische Partnerschaften in ganz Europa aufbaut.

In seiner neuen Funktion wird Rolf die europäische Markteinführungsstrategie von Shipsy leiten und sich dabei auf die Stärkung der Präsenz des Unternehmens in wichtigen europäischen Märkten konzentrieren. Seine umfassende Expertise wird Unternehmen auf dem gesamten Kontinent dabei unterstützen, KI-native Lösungen zu nutzen, um komplexe Herausforderungen in der Lieferkette zu bewältigen und ihren Übergang in eine agentenbasierte Zukunft zu beschleunigen, in der autonome Systeme eine beispiellose operative Exzellenz ermöglichen.

„Wir bei Shipsy haben es uns zum Ziel gesetzt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen ihre Lieferketten verwalten, indem wir KI einsetzen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und das Wachstum zu beschleunigen. Im Zuge unserer Expansion in Europa wird Rolfs fundiertes Verständnis der besonderen logistischen Herausforderungen der Region entscheidend dazu beitragen, dass europäische Unternehmen das volle Potenzial KI-gestützter Lösungen ausschöpfen können", erklärte Soham Chokshi, Mitbegründer und CEO von Shipsy.

„Ich freue mich sehr, in einer für das Unternehmen und die Logistikbranche entscheidenden Phase zu Shipsy zu kommen. Da Europa digitale Innovationen in der Lieferkette begrüßt, sehe ich großes Potenzial in den KI-basierten Lösungen von Shipsy, um Unternehmen bei der Bewältigung ihrer individuellen Herausforderungen zu unterstützen", sagte Rolf van Oostrom, Vice President - Europe, Shipsy.

Shipsy hat kürzlich eine Partnerschaft mit Tech Mahindra bekannt gegeben, einem globalen Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen, mit dem Ziel, führenden Unternehmen der globalen Lieferkette beim Aufbau von KI-nativen Fähigkeiten zu unterstützen.

Informationen zu Shipsy

Die KI-basierte Enterprise Transportation Management Platform von Shipsy unterstützt Fortune-1000-Unternehmen bei der Umstellung auf autonome Lieferketten. Mit Agentic AI als Kernstück treibt Shipsy die unternehmensweite Transformation für über 150 Kunden in mehr als 30 Ländern voran. Shipsy wird im Gartner Magic Quadrant sowohl für Transport- als auch für Lagerverwaltung (APAC) aufgeführt und verfügt über weltweite Niederlassungen in London, Amsterdam, Riad, Dubai, Singapur und Sydney sowie Innovationszentren in Indien. Besuchen Sie www.shipsy.ai.