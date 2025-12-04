Shipsy nomme Rolf van Oostrom pour stimuler la croissance en Europe

GURUGRAM, Inde, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Shipsy, l'un des principaux fournisseurs de solutions natives IA pour le secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la technologie logistique, a récemment annoncé la nomination de Rolf van Oostrom en tant que Vice-président Europe. Avec cette nomination stratégique, Rolf travaillera avec les leaders européens de la chaîne d'approvisionnement pour les faire évoluer vers l'avenir agentique et obtenir des résultats grâce à l'IA.

Rolf apporte plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs européens de la technologie et de la logistique, après avoir occupé des postes de direction clés chez Alpega et dirigé des entreprises. Sa grande expertise en matière de croissance et d'innovation sera d'une valeur inestimable pour l'expansion de Shipsy et l'établissement de partenariats stratégiques dans toute l'Europe.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rolf dirigera la stratégie européenne de mise sur le marché de Shipsy, en veillant à renforcer la présence de l'entreprise sur les principaux marchés européens. Son expertise approfondie sera déterminante pour aider les entreprises du continent à exploiter les solutions natives IA, afin de relever les défis complexes liés à la chaîne d'approvisionnement et d'accélérer leur transition vers un avenir agentique, où les systèmes autonomes assurent une excellence opérationnelle sans précédent.

« Chez Shipsy, nous nous engageons à transformer la façon dont les entreprises gèrent leurs chaînes d'approvisionnement en exploitant l'IA pour stimuler l'efficacité opérationnelle, améliorer la prise de décision et accélérer la croissance. Au fur et à mesure de notre développement en Europe, la profonde compréhension qu'a Rolf des défis logistiques propres à la région sera essentielle pour permettre aux entreprises européennes d'exploiter tout le potentiel des solutions basées sur l'IA », a déclaré Soham Chokshi, cofondateur et PDG de Shipsy.

« Je suis ravi de rejoindre Shipsy à un moment charnière pour l'entreprise et le secteur de la logistique. L'Europe ayant adopté l'innovation numérique dans la chaîne d'approvisionnement, je vois un grand potentiel dans les solutions de Shipsy basées sur l'IA pour aider les entreprises à relever leurs défis uniques », a déclaré Rolf van Oostrom, vice-président de Shipsy pour l'Europe.

Shipsy a récemment annoncé un partenariat avec Tech Mahindra, un fournisseur mondial de solutions et de services informatiques, avec pour objectif d'aider les leaders de la chaîne d'approvisionnement mondiale à développer des capacités natives de l'IA.

À propos de Shipsy

La plateforme de gestion du transport d'entreprise native IA de Shipsy aide les entreprises du Fortune 1000 à passer à des chaînes d'approvisionnement autonomes. Avec l'IA agentique à son cœur, Shipsy mène la transformation à l'échelle de l'entreprise pour plus de 150 clients dans plus de 30 pays. Figurant dans le Gartner Magic Quadrant pour la gestion des transports et des entrepôts (APAC), Shipsy opère à partir de bureaux internationaux situés à Londres, Amsterdam, Riyad, Dubaï, Singapour et Sydney, avec des centres d'innovation en Inde. Visit www.shipsy.ai.