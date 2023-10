Shipsy étend sa portée mondiale avec un nouveau centre d'innovation aux Pays-Bas

ROTTERDAM, Pays-Bas, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son expansion mondiale permanente, Shipsy, un leader mondial du SaaS en matière de gestion logistique, annonce l'ouverture de son nouveau centre d'innovation aux Pays-Bas. Cette démarche stratégique intervient dans la foulée d'un partenariat majeur avec l'une des plus grandes entreprises logistiques d'Allemagne et un géant européen du commerce de détail, et consolide la position de Shipsy en tant qu'acteur clé dans le paysage européen des technologies de logistique.

Avec plus de 220 entreprises clientes dans le monde, Shipsy est devenu synonyme d'innovation, d'efficacité et de transparence des opérations de logistiques, desservant un éventail impressionnant de clients, notamment des entreprises du Fortune 100, des prestataires de services logistiques, des détaillants et des fabricants.

Les Pays-Bas, véritable pôle d'innovation technologique et de logistique, étaient un choix évident pour l'expansion européenne de Shipsy. Avec une équipe locale dédiée, Shipsy vise à offrir une assistance personnalisée et adaptée à sa clientèle européenne en rapide expansion.

Le nouveau centre arrive à un moment de transformation de la logistique européenne, marquée par l'essor du e-commerce, les objectifs de durabilité et l'évolution de la réglementation. Les solutions de Shipsy visent à relever ces défis de front.

« Shipsy investit massivement dans l'IA en logistique. Notre plateforme logicielle axée sur l'IA est conçue pour permettre aux entreprises d'améliorer l'expérience client, d'optimiser les coûts de logistiques et d'automatiser les opérations avec une précision inégalée. En outre, nous aidons également les entreprises en Europe à résoudre des problèmes urgents en matière de logistique, tels que l'expansion rapide du réseau et la réduction des émissions de CO 2 », a déclaré Soham Chokshi, directeur général et cofondateur de Shipsy. Shipsy cherche également activement de nouveaux partenariats au sein de l'écosystème logistique pour étendre son impact.

Avec un bassin mondial de plus de 280 employés répartis dans 7 pays, Shipsy assure le transport de plus de 150 millions de colis et assure le suivi de plus de 650 000 conteneurs par mois. Shipsy a également contribué à la réduction de plus d'un milliard de miles parcourus et a permis d'économiser plus de 800 kt d'émissions de CO2.

Alors que Shipsy s'embarque dans ce nouveau chapitre passionnant, l'entreprise demeure inébranlable dans sa mission de révolutionner le secteur de la logistique à l'échelle mondiale. Avec à cœur l'innovation, la satisfaction des clients et la fluidité des opérations, Shipsy continue de façonner l'avenir de la logistique, envoi après envoi.

Shipsy est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de logistiques en tant que service (SaaS) qui révolutionne la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations logistiques. En mettant l'accent sur l'innovation, l'efficacité et la satisfaction des clients, les solutions de pointe de Shipsy permettent aux entreprises d'optimiser les coûts, d'améliorer l'expérience des clients et d'automatiser les opérations de façon transparente. Shipsy façonne l'avenir de la logistique grâce à des solutions technologiques alimentées par l'IA. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.shipsy.io .

