SHL Medical et Lifecore Biomedical concluent un partenariat de co-marketing

ZUG, Suisse, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- SHL Medical (« SHL »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de systèmes avancés d'administration de médicaments tels que les autoinjecteurs et les systèmes d'administration spécialisés innovants, a conclu un accord de partenariat de co-marketing non exclusif avec Lifecore Biomedical (Nasdaq : LFCR) (« Lifecore »), une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) entièrement intégrée qui offre des capacités hautement différenciées en matière de développement, de remplissage et de finition de produits pharmaceutiques injectables stériles complexes en seringues et en flacons.

SHL Medical and Lifecore Biomedical enter co-marketing partnership agreement.

Grâce à ce partenariat, Lifecore devient membre du programme Alliance Management annoncé récemment par SHL, une initiative créée pour renforcer le modèle commercial verticalement intégré de SHL en facilitant l'engagement des clients auprès d'autres acteurs clés de l'écosystème de l'administration de médicaments.

Conformément aux termes de l'accord, SHL et Lifecore échangeront leurs connaissances et leur expérience dans leurs domaines respectifs, ce qui permettra aux deux sociétés d'offrir à leurs clients des conseils inégalés en matière de services CDMO et des options de premier ordre pour le développement de dispositifs d'administration de médicaments.

En tant que leader et pionnier des autoinjecteurs, SHL propose des solutions d'administration de médicaments et des capacités verticalement intégrées pour le développement, la fabrication et l'assemblage final de ses autoinjecteurs. Le partenariat avec Lifecore permettra à SHL de recommander un CDMO de confiance, réputé pour ses compétences éprouvées et ses systèmes de qualité solides en matière de fabrication pharmaceutique aseptique et de remplissage de contenants primaires, créant ainsi un système d'accompagnement complet pour toutes les étapes du développement et du cycle de vie commercial des autoinjecteurs.

« En tant que véritable partenaire de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, nous sommes convaincus de la nécessité de fournir des solutions complètes de bout en bout qui améliorent la qualité de vie des patients et leur permettent d'être indépendants », a déclaré Kimberlee Steele, directrice générale de SHL Pharma, l'unité d'assemblage final, d'étiquetage et d'emballage de SHL Medical en Floride. « Nous sommes ravis de nous associer à Lifecore pour fournir des services CDMO de haute qualité qui correspondent à l'approche très personnalisée de SHL en matière de service à la clientèle. »

Darren Hieber, vice-président principal du développement d'entreprise et des partenariats de Lifecore a déclaré : « Nous nous adaptons continuellement pour suivre l'évolution des traitements et des technologies de santé et notre expertise approfondie dans le remplissage et la finition des seringues et des flacons est en parfaite adéquation avec les produits de SHL. Notre relation avec SHL élargira l'éventail de nos offres à nos clients CDMO, ce qui leur permettra de faire bénéficier leurs patients du monde entier des avantages et de la commodité de systèmes d'administration de médicaments innovants. Nous sommes ravis de nous associer à un leader de l'industrie, qui a créé une entreprise axée sur des solutions centrées sur le patient grâce à son portefeuille de produits uniques, pratiques et de haute qualité. »

- – L'image est disponible sur AP -

À propos de SHL Medical

En tant que fournisseur de solutions de pointe pour les systèmes avancés d'administration de médicaments, SHL Medical est le partenaire de choix de nombreuses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Guidés par la raison d'être de notre entreprise – Favoriser l'autonomie des patients – nous offrons des solutions axées sur le patient de la conception, de développement et de fabrication d'autoinjecteurs, de stylos injecteurs, ainsi que de systèmes d'administration spécialisés novateurs destinés aux formulations à grand volume et à haute viscosité. Nous offrons également des solutions d'assemblage, d'étiquetage et d'emballage au stade final pour nos systèmes d'administration de médicaments.

En réponse à la popularité croissante de la thérapie à domicile, SHL a augmenté son travail de développement consacré au secteur des soins de santé numériques, afin d'aider à améliorer l'écosystème d'administration des médicaments.

Établis en Suisse, à Taïwan, en Suède et aux États-Unis, nos experts mondiaux collaborent de manière transparente en tant qu'une seule équipe, en utilisant nos capacités de fabrication internes. Nos solutions apportent la personnalisation et l'optimisation à chaque projet, tout en intégrant proactivement des mesures de durabilité dans nos conceptions et processus pour contribuer à une terre plus propre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shl-medical.com .

À propos de Lifecore Biomedical

Lifecore Biomedical, Inc. est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) entièrement intégrée qui offre des capacités hautement différenciées en matière de développement, de remplissage et de finition de produits pharmaceutiques injectables stériles complexes en seringues et en flacons. En tant que fabricant de premier plan d'acide hyaluronique injectable de qualité supérieure, Lifecore apporte plus de 40 ans d'expertise en tant que partenaire de sociétés biopharmaceutiques et biotechnologiques mondiales et émergentes dans de multiples catégories thérapeutiques pour la mise sur le marché de leurs innovations. Pour plus d'informations sur la société, consultez le site web de Lifecore à l'adresse www.lifecore.com .

Contact pour les médias

Carl Gillblad

Communication et opérations de marketing

info@shl-medical.com

+41 41 368 00 00

Personne-ressource pour Alliance Management

Alina Smotrova

Développement d'entreprise

alliance@shl-medical.com

+41 41 368 00 00

Relations avec les investisseurs de Lifecore

Jeff Sonnek

[email protected]

(646) 277-1263

Mises en garde importantes concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les événements futurs et les résultats futurs, y compris la relation commerciale prévue entre SHL et Lifecore, qui sont soumises aux dispositions de la sphère de sécurité créée en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et à celles d'autres sphères de sécurité en vertu de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934. Des termes tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « planifier », « avoir l'intention », « croire », « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « peut avoir », « probable » et d'autres expressions similaires sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives impliquent certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, notamment des facteurs tels que la nature et les exigences de la relation entre SHL et Lifecore, la capacité à faire accepter les nouveaux produits de Lifecore sur le marché, et les réglementations gouvernementales ayant une incidence sur les activités respectives des deux sociétés. Pour plus d'informations sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, veuillez consulter les documents déposés par Lifecore auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les facteurs de risque contenus dans notre tout dernier rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et le rapport annuel sur le formulaire 10-K/A. Les déclarations prospectives représentent les attentes actuelles de la direction et sont par nature incertaines. Sauf si la loi l'exige, aucune des deux sociétés ne s'engage à mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249862/SHL_Medical_Lifecore_Biomedical.jpg

SOURCE SHL Medical