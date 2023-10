Shopee cria ações para potencializar vendas nacionais na Black Friday

Com uma série de conteúdos, incluindo lives e treinamentos ao vivo com influenciadores, plataforma tem como objetivo turbinar os pedidos dos lojistas brasileiros no período mais importante de vendas no varejo

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Novembro é um mês que a Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, concentra ainda mais benefícios e ofertas para atrair consumidores que querem economizar em suas compras. Além da Black Friday, a empresa também promove a campanha 11.11 A Maior Liquida do Ano, oferecendo inúmeras vantagens para os usuários e, consequentemente, uma grande oportunidade de vendas para os lojistas.

Com o intuito de auxiliar os mais de 3 milhões de vendedores brasileiros a se prepararem para essas datas, a Shopee desenvolveu uma série de iniciativas voltadas para capacitação, incluindo transmissões ao vivo no YouTube, treinamentos ao vivo e gravados no Centro de Educação ao Vendedor da Shopee, além de conteúdo novo toda semana a partir de hoje até 14 de novembro no blog , voltado para vendedores. Alguns dos temas dos posts serão "Como não perder as oportunidades durante as campanhas", "Como se planejar para antes e depois da data", "Como potencializar os pedidos" entre outros.

O canal do Telegram, que já conta com mais de 48 mil vendedores, também trará conteúdos exclusivos, incluindo vídeos de especialistas da Shopee com dicas específicas para categorias como moda, estilo de vida e eletrônicos, entre outras, e como usar as ferramentas da plataforma para transformar objetivos em resultados.

"Montamos uma agenda que visa conscientizar e ajudar os vendedores brasileiros a se prepararem para maximizar suas vendas. Nosso objetivo é fornecer informações que os capacitem a atingir alto desempenho e se alavanquem no ecommerce.", comenta Felipe Lima, responsável por Desenvolvimento de Negócios na Shopee.

Confira a programação completa:

Lives - serão realizadas no canal do Youtube da Shopee nos dias abaixo sempre às 19h.*

31/10 - Live 1: Shopee Live: boas prá ticas | Com Thais Minelli e Vitor Foglia

07/11 - Live 2: Como se preparar para e durante a Black Friday | Com Cauê Oliveira

14/11 - Live 3: Como se organizar Pós Black Friday | Com Richard Aragão

Treinamentos ao vivo via Zoom com inscrições pelo Centro de Educação ao Vendedor.

26/10 - Aprenda Estratégias de Shopee Ads - Especial 11.11 e Black Friday. Os vendedores aprenderão como utilizar a ferramenta de anúncios pagos estrategicamente para impulsionar as vendas dos vendedores em períodos de grandes campanhas. Com Caue Oliveira (Rei da Shopee).

25/10 e 27/10: Tendências para o 11.11 e Black Friday. Dicas de como se preparar para as datas com ferramentas de marketing e com as tendências de produtos.

Com Richard Aragão (25/10) e Thais Minelli e Vitor Foglia (27/10).



Além desses conteúdos especiais, a empresa continua com a agenda de eventos presenciais incluindo o Shopee na Estrada, que desde setembro, já vem preparando os vendedores participantes com conteúdos como estratégia de vendas, dicas de tendências para as campanhas de fim de ano, incluindo 11.11 e Black Friday, ferramentas de engajamento como Shopee Ads e Shopee Lives. Os conteúdos já foram apresentados em cidades como Ibitinga e Franca, Nova Serrana, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Nova Serrana, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, Brusque e Recife. Os próximos eventos acontecem no dia 26 de outubro em Goiânia e Rio de Janeiro e na sequência para empreendedores do Brás em São Paulo, no dia 7 de novembro.

*Os conteúdos serão divulgados para todos os vendedores por meio de canais oficiais da Shopee. O link de cada live será liberado próximo à data.



