Shure renforce sa présence sur le marché africain en choisissant Hub Media

NAIROBI, Kenya, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Shure a désigné Hub Media comme distributeur agréé pour les marchés africains afin de renforcer sa présence commerciale sur l'ensemble du continent et d'élargir l'accès à sa gamme de produits audio professionnels.

Ce choix s'inscrit dans la stratégie globale de Shure visant à garantir que ses clients et partenaires à travers l'Afrique bénéficient non seulement d'un accès à ses produits, mais aussi des connaissances locales, des conseils techniques et des formations nécessaires pour déployer efficacement ses solutions.

Shure & Hub Media Yassine Mannai, Associate Director of Sales, Shure MEA

Yassine Mannai, directeur commercial chez Shure MEA, déclare : « Avec Hub Media, nous renforçons notre capacité à répondre plus étroitement aux besoins du marché et à soutenir une croissance durable dans des secteurs clés ».

Cette initiative intervient alors que la demande ne cesse de croître dans tous les secteurs où la fiabilité des systèmes audio est essentielle. L'UNESCO prévoit que le nombre de jeunes Africains achevant leurs études secondaires ou supérieures passera de 103 millions en 2020 à 240 millions d'ici 2040, tandis que le rapport de PwC, Africa Entertainment and Media Outlook 2025, met en évidence une croissance continue sur les principaux marchés régionaux, notamment au Nigeria et au Kenya. Grâce à ses capacités de distribution régionales, Hub Media contribuera à consolider la disponibilité des solutions Shure sur les marchés africains, tout en accompagnant ses partenaires et les utilisateurs finaux par le biais d'une assistance technique, de formations et d'un suivi après-vente.

Olga Elena, responsable commerciale chez Hub Media, déclare : « Cette collaboration allie l'expertise mondiale de Shure en matière d'audio à la connaissance du marché régional dont dispose Hub Media. Notre priorité est de rendre notre gamme de produits plus accessible dans toute l'Afrique, tout en apportant à nos partenaires et à nos utilisateurs finaux le niveau de service et d'accompagnement adapté ».

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de Shure en matière de distribution dans la région MEA et de sa stratégie de développement commerciale à long terme.

À propos de Shure

Shure (www.shure.com) aide à produire un son exceptionnel depuis plus de 100 ans. Fondée en 1925, notre entreprise est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies audio et collaboratives, reconnue pour son engagement en faveur de la qualité, des performances et de la durabilité. Nous fabriquons des microphones filaires et sans fil, des solutions pour salles de conférence, des écouteurs et des casques audio, des écouteurs intra-auriculaires, et bien plus encore. Qu'il s'agisse des plus grands événements télévisés et de concerts en direct, de réunions professionnelles de haut vol ou de cours universitaires, ou encore de votre bureau à domicile ou de votre studio, vous pouvez toujours compter sur Shure. Le siège social de Shure est situé à Niles, dans l'Illinois, aux États-Unis, dans la périphérie de Chicago. Nous disposons de plus de 30 sites à travers le monde, et nos produits sont commercialisés dans plus de 120 pays.

Relations publiques :

Virginia Arivu : [email protected]

Relations publiques - Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (MEASA) chez Marevak Consulting

[email protected]

[email protected]