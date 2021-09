Shutterstock adquire plataforma líder de design criativo PicMonkey

NOVA YORK, 7 de setembro de 2021 /PRNewswire/ --A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje a aquisição da PicMonkey, uma plataforma on-line líder de design gráfico e edição de imagens que permite a criadores de qualquer nível de habilidade desenhar ativos visuais de alta qualidade - de apresentações, anúncios e logotipos a cartões de visita e banners - para uma variedade de usos como marketing digital, publicidade e postagens em mídias sociais.

O conteúdo visual é a pedra angular da narrativa da marca. Na Shutterstock, democratizar a criatividade e capacitar a criação de conteúdo profissional por qualquer pessoa, independentemente da experiência em design, sempre esteve no centro da visão da empresa. Quer seja um futuro proprietário de empresa usando uma apresentação para lançar seu conceito com eficácia, ou uma grande equipe de marketing criando uma campanha que faça as pessoas prestarem atenção realmente, há uma necessidade generalizada entre as pessoas que não são designers de criar conteúdos atraentes e profissionais de forma adequada. Embora algumas aplicações de design profissional exijam treinamento formal, a integração da PicMonkey à Shutterstock capacitará ainda mais nossos clientes, independentemente de seu nível de habilidade ou experiência, a criar lindos conteúdos com excelente qualidade de forma eficiente e prática, com apenas alguns cliques.

Fundada em 2012, a PicMonkey permite aos criadores acessar milhares de modelos, gráficos e fontes, com dicas e tutoriais para produzir conteúdos visuais sofisticados com aparência e sensação editoriais para diversos canais. Essa aquisição tem como base a estratégia da Shutterstock de expandir sua oferta a pequenas empresas, oferecendo ferramentas adicionais a não-profissionais para que melhorem seu conteúdo visual em uma variedade de plataformas.

"O conteúdo está no centro da oferta da Shutterstock, e selecionar um ativo é apenas uma etapa do processo criativo. Um elemento fundamental da estratégia e visão da Shutterstock é oferecer uma série de soluções para todo o processo criativo, independentemente do nível de experiência ou competência", disse Stan Pavlovsky, CEO da Shutterstock. "As práticas ferramentas de design e edição da PicMonkey, os recursos de colaboração entre equipes e a biblioteca robusta de modelos pré-desenhados tornam os ativos de publicação profissional acessíveis a qualquer pessoa, e espera-se que a Shutterstock aprimore e acelere a entrega de nossa visão a nossos clientes do mundo todo."

A aquisição da PicMonkey é um elemento importante das soluções de fluxo de trabalho da Shutterstock, capacitando as pessoas de criação, proprietários de empresas e profissionais de marketing a desenhar com facilidade. Entre os principais recursos da ferramenta PicMonkey estão edição de fotos, efeitos, ferramentas de toque, kits de marca, vídeo de armazenamento em nuvem, animações e documentos com várias páginas para criadores, empreendedores autônomos, profissionais de marketing, designers profissionais e criativos eventuais. Esses recursos de design e edição representam uma extensão natural da oferta de conteúdo da Shutterstock e, de forma combinada, permitirão proporcionar ao cliente uma experiência mais unificada durante todo o processo de criação.

Destaques da transação:

Complementa as assinaturas de conteúdo da Shutterstock com ferramentas de design de imagem e vídeo fáceis de usar

Amplia o alcance de público e o mercado disponível da Shutterstock aproveitando a oportunidade de mercado de oito bilhões de dólares, que está em rápido crescimento, de ferramentas criativas de software e design

Espera-se que contribua com aproximadamente 3% para o faturamento anual da Shutterstock e que atraia mais de 200 mil novos assinantes

A contraprestação da transação consiste em 110 milhões de dólares em espécie pagos no fechamento, e espera-se que a aquisição seja imediatamente acrescida ao EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado e à renda líquida ajustada

Os consultores da CapM atuaram como consultores financeiros, e a Sheppard Mullin atuou como consultora jurídica da Shutterstock. A Lightning Partners atuou como consultora financeira, e a Latham & Watkins atuou como consultora jurídica da PicMonkey.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,8 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 380 milhões de imagens e mais de 22 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade, a Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; a PremiumBeat, uma biblioteca exclusiva de músicas exclusivas livres de royalties; a Shutterstock Editorial, uma fonte inovadora de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a TurboSquid, um líder em mercado de conteúdo 3D, a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a Bigstock uma coleção de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre os negócios futuros da diretoria, resultados futuros de operações ou condição financeira, incluindo recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, expectativas da Shutterstock sobre perspectivas financeiras e crescimento e rentabilidade futuros, declarações sobre os efeitos previstos da aquisição da PicMonkey feita pela empresa e declarações sobre melhorias antecipadas nas operações. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "oportunidades" e outras expressões semelhantes. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo riscos relacionados a quaisquer alterações a ou efeitos sobre passivos, condição financeira, despesas de capital futuro, receita, despesas, renda líquida ou perda, sinergias e perspectivas futuras; nossa incapacidade de continuar a atrair e reter clientes e colaboradores em nosso mercado on-line para conteúdo criativo; fatores competitivos; nossa incapacidade de inovar tecnologicamente ou desenvolver, comercialização e oferta de novos produtos e serviços; custos relacionados a litígios ou reivindicações de infração, reivindicações de indenização e a incapacidade de prevenir o uso indevido de nosso conteúdo; nossa incapacidade de aumentar a conscientização do mercado sobre a Shutterstock e nossos produtos e serviços; nossa incapacidade de gerenciar efetivamente nosso crescimento; nossa incapacidade de crescer a taxas históricas de crescimento ou em todos; interrupções tecnológicas que prejudicam o acesso aos nossos sites; afirmações de terceiros que infringiram os direitos de propriedade intelectual da Shutterstock, nossa incapacidade de gerenciar efetivamente os riscos associados à operação internacional; nossa exposição a riscos de câmbio estrangeiro; nossa incapacidade de abordar os riscos associados com as vendas a grandes clientes corporativos; regulamentação governamental da internet; aumento da regulamentação relacionada ao manuseio de dados pessoais; ações dos governos para restringir o acesso aos nossos produtos e serviços; nossa incapacidade de expandir efetivamente nossas operações para novos produtos, serviços e tecnologias; nossa incapacidade de proteger as informações confidenciais dos clientes; aumento dos passivos fiscais associados às nossas operações em todo o mundo, incluindo nossa exposição à retenção, passivos de Imposto sobre vendas e transações; o efeito da lei de corte de impostos e de empregos de 2017; crises de saúde pública, incluindo a pandemia da COVID-19; condições econômicas e políticas em geral em todo o mundo, incluindo interrupção e volatilidade causada pela COVID-19 e qualquer recessão econômica resultante; nossa incapacidade de integrar com sucesso aquisições e a tecnologia associada e alcançar eficiências operacionais; e outros fatores e riscos discutidos sob a legenda "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, bem como em outros documentos que a empresa pode fazer periodicamente com a Comissão de Valores Mobiliários. Como resultado destes riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados futuros, desempenho ou conquistas discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são feitas apenas a partir desta data, e a Shutterstock não assume qualquer obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado à imprensa ou de revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outra coisa, a menos que seja exigido por lei.

