Shutterstock anuncia as principais tendências criativas para 2020

NOVA YORK, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), empresa líder em tecnologia global que oferece uma plataforma criativa para conteúdo, ferramentas e serviços de alta qualidade, lançou hoje seu nono Relatório Anual de Tendências Criativas, que identifica tendências globais e locais que influenciarão a estética do design e a cultura visual em 2020.

Segundo o eMarketer, o crescimento do tempo médio diário gasto com vídeo foi de 11% entre os usuários em 2018, tornando-se a atividade de mídia digital que mais cresce. O consumo crescente de mídia visual desafia as marcas a acompanhar o compartilhamento de conteúdo atraente que engaje o público-alvo. Este relatório fornece informações baseadas em dados para marcas, profissionais de marketing e criativos, a fim de manter seu conteúdo atualizado e relevante e obter um melhor desempenho para suas campanhas de marketing.

As três principais tendências criativas para 2020 incluem:

Os loucos anos 2020 - um século após a década de 1920, o visual que definiu uma era está de volta e no centro das atenções em todo o mundo. As pesquisas por "padrão dourado" aumentaram 4223% em relação ao ano anterior e "década de 20 retro" teve um aumento de 189% em relação ao ano anterior.

Ocultura - crenças alternativas e crenças milenares estão encantando a geração Y, geração Z e geração alfa, mostrando um interesse renovado nos principais canais e nas redes de mídia social em particular. Os clientes estão pesquisando palavras-chave como "mágica" e "espiritual", um aumento impressionante de 525% e 289%, respectivamente, no ano passado.

Flores poderosas - esqueça arranjos elegantes e displays delicados. Os visuais florais de amanhã são grandes, brilhantes e em plena floração. O aumento de 141% nas pesquisas por "paisagem de flores" e 136% de aumento em "flor" tornam essa uma tendência vívida para o próximo ano.

"Os dados deste ano apontam para a busca de significado, felicidade e oportunidade em novos projetos criativos - características que podem refletir a incerteza em nosso clima e no próximo ano", disse Lou Weiss, CMO da Shutterstock. "A análise, baseada em dados de bilhões de pesquisas de palavras-chave feitas por profissionais de marketing, gerentes de mídia social, produtores de vídeo e designers, fornece uma visão das tendências criativas que esperamos envolver os consumidores em uma escala muito maior. Também serve como fonte de inspiração para nossos clientes e colaboradores à medida que desenvolvem projetos criativos em 2020."

Além das três principais tendências, o relatório apresenta os favoritos locais em 25 países ao redor do mundo, bem como cinco tendências em ascensão que prometem ganhar força em 2020. No Brasil, a cultura pop dominará as referências criativas neste ano, com a ascensão do pop retrô.

As tendências em ascensão variam de pilares de design, como "minimalismo em preto" e artes tradicionais, incluindo "Pintura chinesa" para fotografias elegantes e visuais modernizados, como "vida na natureza" e fotografia esportiva. O relatório deste ano não apenas oferece coleções selecionadas manualmente para cada uma das tendências das imagens, vídeos e músicas da Shutterstock, mas também inclui imagens da Offset e da Shutterstock Editorial.

O relatório anual analisa os dados coletados ao longo de um período de 12 meses a partir de bilhões de pesquisas de clientes em busca de imagens, filmagens e conteúdo musical. Os dados, combinados com a análise do painel interno de inteligência visual da Shutterstock, identificam padrões e estilos que têm potencial para se destacar. À medida que os temas surgem, o painel determina as tendências que eles esperam comandar projetos criativos em 2020.

Explore o relatório completo de tendências criativas para 2020 aqui.

