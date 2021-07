Shutterstock anuncia formação da Shutterstock.AI e aquisição de três plataformas líderes de inteligência artificial

Shutterstock.AI oferecerá visão computacional e soluções de desempenho preditivo com o objetivo de melhorar o desempenho criativo

NOVA YORK, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje o lançamento da Shutterstock.AI, uma subsidiária recém-formada com informações e dados como o centro de sua missão. Além disso, a recém-criada Shutterstock.AI adquiriu três plataformas líderes de IA: a Pattern89, a Datasine e a Shotzr.

Com essas três aquisições, a Shutterstock.AI continuará a desenvolver rapidamente seus próprios recursos de desempenho preditivo para ajudar criativos e clientes a atingir seus objetivos, tomando decisões de conteúdo mais informadas por dados.

No curto prazo, a Shutterstock.AI comercializará ativos de dados na imensa biblioteca de conteúdo da Shutterstock, que inclui mais de 400 milhões de imagens, vídeos, músicas e modelos em 3D, e também fará parceria com empresas inovadoras para aumentar seus recursos em visão computacional e dados de conteúdo para alimentar a próxima geração de modelos de IA.

"Com essas três aquisições, a Shutterstock.AI ajudará nossos clientes em todo o mundo a resolver o maior desafio criativo que eles têm, ou seja, descobrir e selecionar o conteúdo certo que seja relevante e que tenha repercussão com o público. Queremos que nossos clientes criem com confiança", disse Stan Pavlovsky, CEO da Shutterstock. "Para complementar isso, a Shutterstock.AI também ajudará novos segmentos de clientes a acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial, liberando o poder dos dados associados a nossa vasta biblioteca de conteúdo. Desde veículos autônomos, passando por moderação de conteúdo, até automação de processos impulsionada por IA, os dados e serviços de alta qualidade da Shutterstock.AI permitirão que as empresas desenvolvam a próxima geração das tecnologias."

A Shutterstock.AI vê o futuro da criatividade pelas lentes do desempenho, como o mecanismo que transformará as ideias dos clientes em conquistas. Com a aquisição dessas três empresas criativas de IA e a criação da Shutterstock.AI, a Shutterstock está redefinindo o que significa criatividade e ajudando a resolver os problemas de nossos clientes por meio da hábil disponibilização de conteúdo. Olhando para o futuro, a Shutterstock.AI desenvolverá modelos preditivos de IA criativa, aproveitando tecnologias de ponta para ajudar os clientes a fazer escolhas de conteúdo mais informadas, proporcionando mais confiança sobre o desempenho do que produzem.

Sobre as empresas adquiridas:

Pattern89: a Pattern89 oferece dados personalizados e de nível industrial para desempenho preditivo em escala. Usar esses dados permite que profissionais de marketing, agências e criativos tomem as decisões certas em termos de cores, cópias e até emojis, sem ter de passar por um teste A/B. O sofisticado fluxo de trabalho da Pattern89 permite o monitoramento em tempo real do desempenho da campanha, assim como a otimização com um único clique. www.pattern89.com

Datasine: a IA da Datasine oferece os dados e a perspicácia necessários para a tomada de decisões em campanha. Sua equipe de cientistas de dados e psicólogos criou algoritmos que analisam os elementos criativos de uma propaganda melhor do que os seres humanos. A inteligência artificial da empresa analisa o desempenho da campanha anterior de ativos digitais e oferece recomendações para otimizar seu desempenho. www.datasine.com

Shotzr: a Shotzr utiliza a capacidade de resposta humana às imagens, aplicando dados a qualquer imagem para análise preditiva a fim de garantir que os clientes escolham a imagem certa para mídias sociais e campanhas digitais que terão repercussão com o público. www.shotzr.com

A contrapartida agregada paga pela Pattern89, Datasine e Shotzr foi de aproximadamente US$ 35 milhões. A Shutterstock fornecerá mais detalhes em 27 de julho de 2021, durante seu anúncio de lucros do segundo trimestre.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.AI.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,8 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 380 milhões de imagens e mais de 22 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade, a Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; a PremiumBeat, uma biblioteca exclusiva de músicas exclusivas livres de royalties; a Shutterstock Editorial, uma fonte inovadora de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a TurboSquid, um líder em mercado de conteúdo 3D, a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a Bigstock uma coleção de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre os negócios futuros da administração, resultados futuros de operações ou condição financeira, incluindo recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, expectativas da Shutterstock sobre perspectivas financeiras e crescimento futuro e rentabilidade, declarações sobre os efeitos previstos da aquisição feita pela empresa da Pattern89, Datasine e Shotzr e declarações sobre melhorias antecipadas nas operações. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "oportunidades" e outras expressões semelhantes. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo riscos relacionados a quaisquer alterações a ou efeitos sobre passivos, condição financeira, despesas de capital futuro, receita, despesas, renda líquida ou perda, sinergias e perspectivas futuras; nossa incapacidade de continuar a atrair e reter clientes e colaboradores em nosso mercado on-line para conteúdo criativo; fatores competitivos; nossa incapacidade de inovar tecnologicamente ou desenvolver, comercialização e oferta de novos produtos e serviços; custos relacionados a litígios ou reivindicações de infração, reivindicações de indenização e a incapacidade de prevenir o uso indevido de nosso conteúdo; nossa incapacidade de aumentar a conscientização do mercado sobre a Shutterstock e nossos produtos e serviços; nossa incapacidade de gerenciar efetivamente nosso crescimento; nossa incapacidade de crescer a taxas históricas de crescimento ou em todos; interrupções tecnológicas que prejudicam o acesso aos nossos sites; afirmações de terceiros que infringiram os direitos de propriedade intelectual da Shutterstock, nossa incapacidade de gerenciar efetivamente os riscos associados à operação internacional; nossa exposição a riscos de câmbio estrangeiro; nossa incapacidade de abordar os riscos associados com as vendas a grandes clientes corporativos; regulamentação governamental da internet; aumento da regulamentação relacionada ao manuseio de dados pessoais; ações dos governos para restringir o acesso aos nossos produtos e serviços; nossa incapacidade de expandir efetivamente nossas operações para novos produtos, serviços e tecnologias; nossa incapacidade de proteger as informações confidenciais dos clientes; aumento dos passivos fiscais associados às nossas operações em todo o mundo, incluindo nossa exposição à retenção, passivos de Imposto sobre vendas e transações; o efeito da lei de corte de impostos e de empregos de 2017; crises de saúde pública, incluindo a pandemia da COVID-19; condições econômicas e políticas em geral em todo o mundo, incluindo interrupção e volatilidade causada pela COVID-19 e qualquer recessão econômica resultante; nossa incapacidade de integrar com sucesso aquisições e a tecnologia associada e alcançar eficiências operacionais; e outros fatores e riscos discutidos sob a legenda "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, bem como em outros documentos que a empresa pode fazer periodicamente com a Comissão de Valores Mobiliários. Como resultado destes riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados futuros, desempenho ou conquistas discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são feitas apenas a partir desta data e a Shutterstock não assume a obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado à imprensa ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto se exigido por lei.

