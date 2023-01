Shutterstock apresenta IA generativa a sua completa plataforma criativa

Nosso gerador de imagens por IA permite que qualquer pessoa crie visuais de alta qualidade simplesmente descrevendo o que está procurando, sem preocupações, de forma única e pronto em segundos

NOVA YORK, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras, anunciou hoje o lançamento de sua plataforma de geração de imagens por IA, que será disponibilizada para os clientes da Shutterstock do mundo todo, em todos os idiomas que o site oferece. A tecnologia texto-para-imagem converte notas em visuais grandiosos, criados de forma ética e prontos para serem licenciados. É a adição mais recente ao amplo kit de ferramentas Creative Flow da Shutterstock, que foi criado especificamente para alimentar a experiência criativa mais perfeita possível.

"A Shutterstock estabeleceu parcerias estratégias nos últimos dois anos com importantes participantes do setor, como OpenAI, Meta e LG AI Research, para alimentar seus esforços de pesquisa em IA generativa, e agora somos capazes de oferecer de maneira diferenciada a nossos clientes recursos de IA generativa produzidos de forma responsável", declarou Paul Hennessy, CEO da Shutterstock. "Nossa plataforma generativa de fácil utilização transformará a forma como as pessoas contam suas histórias — você não precisa mais ser um especialista em design ou ter acesso a uma equipe de criação para criar um trabalho excepcional. Nossas ferramentas são desenvolvidas com base em uma abordagem ética e em uma biblioteca de ativos que representa o mundo diversificado em que vivemos, e garantimos que os artistas cujas obras contribuíram para o desenvolvimento desses modelos sejam reconhecidos e recompensados."

A seguir está o que diferencia nossa plataforma de geração de imagens por IA:

FACILIDADE E QUALIDADE: Estamos revolucionando a forma como os visuais são criados para campanhas, projetos e marcas, disponibilizando IA generativa para todos. Acreditamos que nossos usuários não devem precisar aprender a escrever notas longas e complexas para beneficiar-se dessa tecnologia. É por isso que nosso gerador de imagens produz imagens únicas, variadas e incríveis a partir de uma única palavra inserida ou de simples frases curtas. E com um seletor de estilo intuitivo e suporte para mais de 20 idiomas, capacitamos as pessoas do mundo todo a darem vida a suas visões criativas, sem limites.

PRATICIDADE: A Shutterstock é sua loja única para todas suas necessidades de criação. Você pode procurar inventário, criar e publicar designs de sucesso e gerar conteúdo – tudo em um só lugar. Se quiser dar um passo adiante, você pode lapidar seu ativo recém-gerado no Create, nossa ferramenta prática de edição, que permite que você personalize seus visuais sem que precise ser designer profissional, e incorporá-lo ao restante das aplicações que compõem o Creative Flow da Shutterstock. O resultado é o conteúdo perfeito todas as vezes, o que permite que você preencha a lacuna entre ideia, design e execução. Todos os clientes da Shutterstock já têm acesso a esse conjunto completo de ferramentas com sua assinatura atual.

CONFIANÇA: Somos os primeiros a dar suporte a um modelo responsável de geração por IA, que paga os artistas por suas contribuições, tornando-nos seu parceiro de confiança para a geração e o licenciamento dos visuais que você necessita para dar destaque a sua marca. Além disso, fomentamos cuidadosamente a mitigação de preconceitos que possam ser inerentes a alguns de nossos conjuntos de dados e continuamos a explorar maneiras de promover grupos sub-representados.

O gerador de imagens por IA, bem como o restante de nossos recursos que estão prontos para transformar suas ideias em conquistas, podem ser encontrados em shutterstock.com.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações que não sejam de fatos históricos são prospectivas. Os exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condições financeiras, dividendos futuros, nossa capacidade de consumar aquisições e integrar os negócios que adquirimos ou podemos adquirir em nossas operações existentes, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, nossa posição competitiva e a pandemia da COVID-19. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e as formas negativas dessas expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob a legenda "Fatores de Risco" em nosso mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2022, bem como em outros documentos que a Empresa pode enviar de tempos em tempos à Comissão de Valores Mobiliários. Em consequência destes riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são válidas apenas a partir desta data, e a Shutterstock não assume qualquer obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado de imprensa ou de revisar quaisquer declarações prospectivas, quer seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, a menos que seja exigido por lei.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é a plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 424 milhões de imagens e mais de 27 milhões de vídeos disponíveis.

Sediada em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A Empresa também é proprietária de várias empresas, como a Splash News, a maior agência de notícias de entretenimento do mundo para redações e empresas de mídia; a Pond5, o maior marketplace de conteúdo com foco em vídeo do mundo; a TurboSquid, o maior markeplace de conteúdo 3D do mundo; a PicMonkey, uma plataforma on-line líder de design gráfico e edição de imagens; a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; a Shutterstock Studios, uma loja criativa e personalizada completa; a PremiumBeat, uma biblioteca cuidadosamente selecionada de música sem royalties; a Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens e vídeos editoriais para a mídia mundial; e a Bigstock, uma coleção econômica de imagens de arquivo.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1989531/Shutterstock_Generative_AI.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

