Shutterstock Editorial faz parceria com a A+E Networks® para distribuição do arquivo de vídeos da A+E Networks®

NOVA YORK, 4 de Maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia, juntamente com a A+E Networks®, empresa global de conteúdo multiplataforma, anunciou hoje uma parceria editorial exclusiva de arquivos de vídeos para representar o Arquivo da A+E Networks® , que inclui algumas das marcas mais populares e culturalmente relevantes na mídia, incluindo The HISTORY® Channel, A&E®, Lifetime®, entre outras.

O arquivo de vídeos da A+E Networks oferece acesso sem igual a uma coleção essencial incomparável. Desde imagens de natureza impressionantes, até reconstruções icônicas de ações militares e de guerra, além de novos ativos pré-liberados para projetos comerciais, este excelente arquivo de vídeos oferecerá oportunidades de narrativa em vários setores para produtores, editores e cineastas de documentários. Esta exclusiva coleção de arquivos de vídeo fará parte do Shutterstock Editorial Video que foi lançado em outubro de 2020. Com acesso a mais de 300.000 clipes, o Editorial Video tem o melhor conteúdo de vídeo em termos de qualidade, apresentando imagens importantes ao vivo e de arquivos cobrindo as áreas de notícias, entretenimento, moda e UGC.

"A Shutterstock está em um empolgante período de transformação, como parceira confiável para criação e distribuição de marcas, agências, empresas de produção e mídia do mundo", disse Candice Murray, vice-presidente de Editorial da Shutterstock. "O arquivo da A+E Networks® é uma excepcional curadoria de conteúdo de imagem, vídeo, b-roll e CGI, e estamos entusiasmados em mostrar esta coleção única para narrativas visuais que irá cativar e repercutir junto ao público em todo o mundo."

"Como uma das empresas mais inovadoras do mundo no segmento de narrativas, a A+E Networks® envolve públicos em todo o mundo em várias plataformas por meio de seu portfólio de marcas de mídia, incluindo The HISTORY® Channel, A&E® e Lifetime®", disse Mark Garner, vice-presidente executivo global de vendas de conteúdo e desenvolvimento de negócios da A+E Networks®. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Shutterstock, uma plataforma criativa poderosa com um imenso alcance global. Nunca antes fornecemos este nível de acesso incomparável aos nossos arquivos, uma das bibliotecas de vídeos mais exclusivas da história."

Acesse o Editorial Video para acessar o Arquivo da A+E Networks®.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos em 3D, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,7 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 370 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; a Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada do início ao fim ; a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; a PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria ; a Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a TurboSquid, marketplace líder em conteúdo 3D.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

SOBRE A A+E NETWORKS®

A A+E Networks® é uma empresa global de conteúdo composta por algumas das marcas mais populares e culturalmente relevantes da mídia, incluindo A&E®, Lifetime®, The HISTORY Channel®, LMN®, FYI®, VICE TV® e Blaze®. O portfólio da A+E Networks abrange diferentes plataformas e gêneros, com uma divisão de produção roteirizada, a A+E Studios™; a produção não roteirizada por meio da Six West Media™; a unidade de filmes independentes, A&E IndieFilms®; apps de relógios, games, canais FAST, iniciativas AVOD e SVOD, incluindo o Lifetime Movie Club e o HISTORY Vault; e podcasts como History This Week, por meio da A+E Digital®; eventos de marca ao vivo e comércio eletrônico por meio da A+E Consumer Enterprises®; e canais de marca, distribuição de conteúdo e coproduções roteirizadas/não roteirizadas em todo o mundo por meio da A+E International®. Os canais e a programação da marca A+E Networks® alcançam mais de 335 milhões de residências em mais de 200 territórios em 41 idiomas. A A+E Networks é uma joint venture da Disney-ABC Television Group e da Hearst. Siga-nos no Twitter em twitter.com/aenetworks e no Facebook em facebook.com/AENetworks .

