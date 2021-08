Shutterstock Editorial lança serviço de Rights and Clearance

O serviço Rights and Clearance da Shutterstock conecta os clientes da Shutterstock a uma equipe de especialistas globais para autorização e permissão contínuas e eficientes em uma série de usos promocionais. A biblioteca abrangente da Shutterstock, que conta com mais de 380 milhões de ativos de fotografia, vídeo, música e 3D é uma oferta incomparável de conteúdo de alta qualidade, incluindo coleções exclusivas como a Condé Nast Collection, a LIFE Picture Collection e o A+E Networks® Archive.

O Rights and Clearance da Shutterstock é uma extensão do Asset Assurance™, um serviço lançado em 2020 para licenciamento de imagens editoriais e filmagens para campanhas comerciais e criativas. Além de garantir licença comercial para utilização de conteúdo editorial em campanhas, o Asset Assurance™ garante a indenização necessária, protegendo os clientes de possíveis reivindicações de modelo ou propriedade.

"O Rights and Clearance é um serviço extremamente valioso, que aproveita a experiência dos melhores profissionais de licenciamento comercial da categoria para esclarecer vários assuntos: de personalidades icônicas, eventos históricos e fotos de arquivo a filmagens de esportes, entretenimento e conteúdo de celebridades", disse Corky Balch, diretor sênior de Rights and Clearance da Shutterstock. "Na Shutterstock, ofereceremos um serviço personalizado e diferenciado a nossos clientes, que seja rápido, eficiente e abrangente, para que os criadores possam se concentrar no que fazem de melhor: criar."

Para mais informações sobre o Rights and Clearance, acesse https://www.shutterstock.com/business/editorial-rights-and-clearance.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,8 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 380 milhões de imagens e mais de 22 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade, a Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; a PremiumBeat, uma biblioteca exclusiva de músicas exclusivas livres de royalties; a Shutterstock Editorial, uma fonte inovadora de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a TurboSquid, um líder em mercado de conteúdo 3D, a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a Bigstock uma coleção de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

