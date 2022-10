SHUTTERSTOCK ET POND5 ÉLARGISSENT LEUR COLLECTION DE CONTENU PREMIUM EN OBTENANT LES DROITS DE DISTRIBUTION DE LA VIDÉOTHÈQUE HAUT DE GAMME DE QUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE DE FILMPAC

Avec plus de 100 000 vidéos filmées par des directeurs de la photographie renommés, la collection haut de gamme de FILMPAC est idéale pour les professionnels de la création ayant un goût prononcé pour le spectaculaire

NEW YORK, 21 octobre 2022 /PRNewswire/-- Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK), la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises médiatiques transformatrices, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec FILMPAC, une boutique d'images de haute qualité, afin d'apporter la collection de vidéos de qualité cinématographique de FILMPAC à Pond5 et Shutterstock.

Fondée par des cinéastes pour des cinéastes, la plateforme créative de FILMPAC propose du contenu vidéo 4K produit par des directeurs de la photographie et des artistes de renommée mondiale. Elle s'enorgueillit d'une bibliothèque d'environ 100 000 ressources vidéo réparties dans 15 collections sélectionnées, capturant des moments puissants, bruts et authentiques qui permettent aux spécialistes du marketing et aux cinéastes de maximiser leur potentiel de narration créative et de créer en toute confiance. En tant que partenaires de distribution mondiale de FILMPAC, Shutterstock et Pond5 ont débloqué l'accès à un contenu vidéo unique et inégalé, allant de clips sur les technologies de pointe et les avancées dans le domaine de la santé à des extraits de paysages urbains animés et de paysages naturels à couper le souffle.

« Les créateurs vidéo d'aujourd'hui cherchent à donner vie à leurs histoires grâce à un contenu unique et diversifié de qualité cinématographique », a déclaré Tom Crary, PDG de Pond5. « En s'associant à FILMPAC, Shutterstock et Pond5 fourniront à nos clients un accès exclusif à du contenu vidéo inégalé dans sa capacité à inspirer le processus de narration créative. »

Caleb Rexius, fondateur de FILMPAC, a ajouté : « Notre objectif avec les séquences FILMPAC est de produire une bibliothèque qui s'intègre parfaitement à la narration et répond aux plus hautes exigences de qualité créative. Avec notre collection méticuleusement conservée, mais pratique, et les vastes capacités de distribution de Pond5 et Shutterstock, nous sommes enthousiastes pour ce partenariat unique en son genre, qui accélérera notre mission d'aider les créateurs à gagner. »

Le contenu exclusif de FILMPAC sera mis à la disposition des entreprises et des clients du e-commerce sur Shutterstock et Pond5, initialement dans le cadre de collection Select de Shutterstock et de la collection Marqueede Pond5, qui sera vendue à la carte pour permettre aux clients d'acheter ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité, des vecteurs, des illustrations, des modèles 3D, des vidéos et de la musique. En collaboration avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine et dispose actuellement de plus de 415 millions d'images et de plus de 26 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société est également propriétaire de Splash News, la première agence de presse de divertissement pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, de Pond5, la plus grande place de marché vidéo au monde, de TurboSquid, la plus grande place de marché de contenu 3D au monde, de PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan, d'Offset, une collection d'images haut de gamme, de Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout, de PremiumBeat, une bibliothèque musicale libre de droits, de Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier, d'Amper Music, une plateforme musicale basée sur l'intelligence artificielle et Bigstockd'une offre de stock média orientée valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook.

À PROPOS DE POND5

Pond5 est le plus grand marché de contenu vidéo au monde, avec plus de 30 millions de clips vidéo libres de droits, ainsi que des millions de pistes musicales, d'effets sonores, d'images, etc.

Pond5 s'efforce de créer des conteurs de classe mondiale en offrant aux créateurs de tout genre le contenu dont ils ont besoin pour raconter des histoires, partager des connaissances et inspirer le public. Grâce à son engagement envers sa communauté mondiale passionnée et croissante de plus de 100 000 artistes professionnels des arts visuels et audio, Pond5 offre une plateforme où le travail créateurs peut s'épanouir. Pond5 répond aux besoins des créateurs de toutes les industries ; et ce, des utilisateurs individuels aux grandes entreprises, avec des prix concurrentiels et une gamme d'options d'achat, y compris un modèle unique de paiement par article. Les achats sont soutenus par une licence large et flexible, une garantie au meilleur prix et une équipe prête à fournir une assistance spécialisée.

À PROPOS DE FILMPACK

FILMPAC est le premier site mondial de téléchargement illimité d'images de qualité cinématographique et de musique de grande qualité, conçu pour répondre aux nouveaux besoins des professionnels de la création d'aujourd'hui.

FILMPAC aide les créateurs à se distinguer en leur donnant accès à un contenu abordable et de qualité supérieure, créé par ses équipes de production internes professionnelles et ses contributeurs d'élite du monde entier. La sélection inégalée de FILMPAC, sa bibliothèque basée sur des histoires et son modèle de licence flexible en font une solution idéale pour les créateurs de contenu débutants, les indépendants de la vidéo et les marques et agences internationales.

