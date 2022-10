SHUTTERSTOCK FAZ PARCERIA COM OPENAI E ASSUME A LIDERANÇA PARA OFERECER CONTEÚDO GERADO POR IA A TODOS

Shutterstock impulsiona excelência em inovação, ampliando parceria com OpenAI com foco em oferecer as ferramentas criativas mais avançadas do setor

Shutterstock apoia sua base de colaboradores com o lançamento de um fundo que tem como objetivo garantir que os artistas sejam recompensados por contribuições para conjuntos de dados de IA

NOVA YORK, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. ("a Empresa") (NYSE: SSTK), a plataforma criativa líder global para marcas e empresas de mídia transformadoras, lançou hoje seu plano de ação para lançar seus recursos de conteúdos gerados por IA de forma responsável e transparente para seus clientes e colaboradores. Ao ampliar sua parceria com a OpenAI, lançar um fundo para recompensar os artistas por suas contribuições e concentrar sua máquina de P&D na coleta e publicação de dados relacionados a conteúdos gerados por IA, a Shutterstock posiciona-se na vanguarda da tecnologia emergente, oferecendo narrativas éticas e criativas a todos.

"Os meios para expressar a criatividade estão em constante evolução e expansão. Reconhecemos que é nossa grande responsabilidade abraçar essa evolução e garantir que a tecnologia generativa que impulsiona a inovação seja fundamentada em práticas éticas", disse Paul Hennessy, CEO da Shutterstock. "Temos um longo histórico de integração de IA em todas as partes de nossa empresa. Essa competência em nível de especialista faz da Shutterstock a parceira ideal para ajudar nossa comunidade criativa a navegar por essa nova tecnologia. E assumimos o compromisso de desenvolver as melhores práticas e experiências para cumprir nosso objetivo, que é capacitar o mundo a criar com confiança."

Shutterstock + OpenAI: criatividade na velocidade de sua imaginação

Essa colaboração apresenta os recursos perfeitos de geração de imagens da OpenAI ao público da Shutterstock do mundo todo, oferecendo aos clientes a capacidade de gerar imagens instantaneamente com base nos critérios que digitam. É o que a Shutterstock chama de criatividade na velocidade de sua imaginação.

Esse acordo aprofunda ainda mais a parceria estratégica entre a Shutterstock e a OpenAI, que começou em 2021.

"Os dados que licenciamos da Shutterstock foram críticos para o treinamento da DALL-E", disse Sam Altman, CEO da OpenAI. "Estamos entusiasmados com o fato da Shutterstock oferecer imagens da DALL-E a seus clientes como uma das primeiras implementações por meio de nossa API e mal podemos esperar as futuras colaborações conforme a inteligência artificial tornar-se parte dos fluxos de trabalho criativos dos artistas."

Quando essa integração for lançada na Shutterstock.com nos próximos meses, os clientes terão acesso direto a esses recursos de geração de imagens por IA, melhorando seus fluxos de trabalho criativos. Por sua vez, os colaboradores da Shutterstock serão remunerados pelo papel que seus conteúdos desempenharam no desenvolvimento dessa tecnologia.

A Shutterstock.AI possibilita novos fluxos de receita para os colaboradores

A Shutterstock acredita que os conteúdos gerados por IA são o esforço acumulado de seus artistas colaboradores. Com o objetivo de criar um novo padrão no setor e possibilitar novos fluxos de receita para a comunidade de artistas da empresa, a Shutterstock também criou a estrutura para oferecer uma compensação adicional aos artistas cujos trabalhos contribuíram para desenvolver os modelos de IA. A empresa também pretende recompensar seus colaboradores na forma de royalties quando sua propriedade intelectual for utilizada.

Estabelecendo uma estrutura de IA ética e equitativa

Para promover uma estrutura ética e inclusiva de conteúdos e IA, a Shutterstock tem o prazer de patrocinar e participar da conferência global da World Ethics Data Foundation de 2022. Com um forte foco na importância da inclusão na tecnologia, desde a contratação até a redução do preconceito nos sistemas e o desenvolvimento de verificações e balanços para ajudar a garantir o uso de dados éticos e inclusivos, a Shutterstock continua a promover avanços na inovação tecnológica e DEI (diversidade, equidade e inclusão) em todos os setores criativos.

E em um esforço importante para proteger os direitos de PI de seus artistas, fotógrafos e profissionais de criação, a Shutterstock continua a liderar o desenvolvimento de políticas, procedimentos e métodos de emprego para garantir que os direitos de uso e licenças apropriadas sejam garantidos para todos os conteúdos disponíveis, inclusive conteúdos gerados por IA.

Conheça o poder da Shutterstock.AI

Saiba mais sobre as iniciativas da Shutterstock em torno de conteúdos gerados por IA, incluindo uma coleção exclusiva gerada por IA do produtor criativo Alex Ambroziak, em shutterstock.com/generate.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 424 milhões de imagens e mais de 27 milhões de vídeos disponíveis.

Sediada em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia; do Pond5, o maior marketplace de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

