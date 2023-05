Shutterstock fera l'acquisition de GIPHY, plus grande bibliothèque et premier moteur de recherche de GIF au monde

L'opération ajoute une plateforme de contenu mobile comptant 1,7 milliard d'utilisateurs quotidiens et des partenaires mondiaux dont Instagram, Facebook, WhatsApp, Microsoft, TikTok, Samsung, Twitter, Slack and Discord

NEW YORK, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices, les médias numériques et les entreprises de marketing, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour acquérir GIPHY, Inc. de Meta Platforms, Inc. GIPHY possède la plus grande collection de GIF et d'autocollants au monde et fournit du contenu destiné aux conversations de tous les jours.

La vaste bibliothèque de GIF et d'autocollants de GIPHY attire chaque jour plus de 1,3 milliard de requêtes de recherche et alimente plus de 15 milliards d'impressions quotidiennes dans les médias. Ces impressions sont diffusées par les plus de 14 000 intégrations API et SDK de GIPHY, ainsi que par son site Web et son application mobile. Le contenu de GIPHY fait partie intégrante des conversations textuelles et des échanges de messages sur les plateformes comme Meta, sur d'autres médias sociaux tels que TikTok, Twitter et Snapchat ainsi que sur les plateformes de collaboration d'équipe comme Slack et Microsoft Teams, en plus de s'intégrer dans la plupart des appareils mobiles. La bibliothèque de contenu de GIPHY est alimentée à la fois par des artistes individuels qui apportent du contenu original et par des partenaires médiatiques vérifiés tels que NBC, Disney, Netflix, la NFL, la MLB et la NBA. Cela assure un apport régulier de contenu neuf et culturellement pertinent, qui peut être inséré dans les conversations quotidiennes et partagé sur les médias sociaux.

« Il s'agit d'une prochaine étape passionnante dans le parcours de Shutterstock en tant que plateforme créative de bout en bout, a déclaré Paul Hennessy, PDG de Shutterstock. Shutterstock aide les gens et les marques à raconter leurs histoires. Grâce à l'acquisition de GIPHY, nous étendons nos points de contact avec le public vers le domaine des conversations informelles, au-delà des cas d'utilisation principalement axés sur le marketing et la publicité professionnels. GIPHY permet aux utilisateurs de tous les jours de s'exprimer de manière mémorable à l'aide de GIF et d'autocollants, tout en donnant aux marques un moyen de participer à ces conversations informelles. Nous avons l'intention de tirer parti des capacités uniques de Shutterstock en matière de monétisation de contenu et de métadonnées, d'intelligence artificielle générative, de production en studio et d'automatisation créative pour permettre la commercialisation de notre bibliothèque de GIF, à mesure que nous rendons cette offre accessible aux clients. »

Faits saillants stratégiques :

Renforce la stratégie d'IA générative et de métadonnées de Shutterstock, tout en appuyant le développement de l'IA générative mobile à l'échelle mondiale

Exploite les possibilités de la publicité native, qui représente un TAM (marché adressable total) important et croissant pour les marques recherchant des points de contact en temps réel avec les clients via les téléphones mobiles et les outils de communication

Élargit la bibliothèque de contenu de Shutterstock en y ajoutant des GIF et des autocollants destinés aux conversations plus informelles ; les GIF jouissent d'un taux de popularité de plus de 75 % chez les consommateurs

Combine Shutterstock Studios et GIPHY Studios pour offrir des solutions de contenu personnalisées de classe mondiale aux marques et aux annonceurs

Donne accès à une vaste base d'utilisateurs composée de 1,7 milliard d'utilisateurs quotidiens et générant 1,3 milliard de requêtes de recherche

Étend l'écosystème API de Shutterstock en y ajoutant les plus de 14 000 partenaires d'API et de SDK de GIPHY

Informations financières clés :

La contrepartie de la transaction consiste en 53 millions de dollars en liquidités nettes versés à la clôture, fonds de roulement inclus

La contrepartie en espèces est financée par l'encaisse et la facilité de crédit renouvelable existante

Dans le cadre de cette transaction, le propriétaire actuel de GIPHY, Meta Platforms, Inc., conclut un accord d'API visant à assurer un accès continu au contenu de GIPHY sur la plateforme de Meta

Shutterstock maintient ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge du BAIIDA ajusté pour 2023

GIPHY devrait procurer peu de revenus supplémentaires en 2023 ; les efforts de monétisation ciblés commenceront au cours de 2024

L'opération devrait être conclue en juin 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Informations complémentaires :

Les investisseurs peuvent trouver le lien vers les documents de présentation liés à la transaction GIPHY à https://investor.shutterstock.com .

Conseiller :

CapM Advisors a agi en tant que conseiller financier de Shutterstock dans le cadre de la transaction.

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices, les médias numériques et les entreprises de marketing, qui permet au monde de créer en toute confiance. Alimenté par des millions de créateurs à travers le monde et par une approche intrépide de l'innovation produits, Shutterstock est la plus importante plateforme mondiale d'octroi de licences pour la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. De la plus grande place de marché de contenu au monde, en passant par l'actualité en temps réel, l'accès à du contenu éditorial de divertissement de premier plan, la plateforme d'édition de contenu tout-en-un ou encore le service de production en studio — le tout alimenté par les dernières technologies innovantes — Shutterstock offre la sélection la plus complète de ressources pour donner vie au storytelling.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter , Facebook et YouTube .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont prospectives. Les exemples de déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs, les caractéristiques, produits ou services nouveaux ou prévus, les stratégies de gestion et notre position concurrentielle. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, certaines déclarations prospectives peuvent ne pas contenir ces mots. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres documents que la Société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Les facteurs liés aux opérations dont il est question dans le présent document qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives comprennent : les incertitudes liées au calendrier d'exécution de la transaction potentielle ; la possibilité qu'une condition de clôture de la transaction potentielle ne soit pas satisfaite ; les litiges pouvant découler de la transaction potentielle ; les effets perturbateurs sur nos activités ou celles de la partie faisant l'objet de l'acquisition ; l'impact des coûts de transaction ; notre capacité de tirer parti des avantages de la transaction proposée, y compris ceux liés à la monétisation ; notre capacité d'intégrer efficacement les opérations acquises dans celles de notre organisation ; notre capacité de conserver et d'embaucher le personnel cible clé ; et les effets de tout risque inconnu. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer matériellement des résultats, performances ou réalisations futurs évoqués ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à cette date et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

