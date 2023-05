Shutterstock adquire GIPHY, a maior biblioteca de GIFs e mecanismo de busca do mundo

Adiciona uma plataforma de conteúdo móvel com 1,7 bilhão de usuários diários e parceiros globais, incluindo Instagram, Facebook, WhatsApp, Microsoft, TikTok, Samsung, Twitter, Slack e Discord

NOVA YORK, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma parceira importante para marcas transformadoras e empresas de marketing e mídia digital, anunciou hoje que firmou um contrato definitivo para adquirir o GIPHY, Inc. da Meta Platforms, Inc. O GIPHY é a maior coleção de GIFs e adesivos do mundo que fornece conteúdo de conversação casual.

A Shutterstock adquire a GIPHY, a maior coleção de GIFs e adesivos que fornecem conteúdo de conversação casual do mundo.

A vasta biblioteca de GIFs e adesivos do GIPHY atrai mais de 1,3 bilhão de consultas de pesquisa diariamente e alimenta mais de 15 bilhões de impressões de mídia diárias. Essas impressões são distribuídas por meio das mais de 14.000 integrações de API/SDK do GIPHY e de seu site e aplicativo móvel próprios e operados. O conteúdo do GIPHY serve como um ingrediente fundamental em conversas baseadas em texto e mensagens em plataformas como Meta, outras plataformas de mídia social como TikTok, Twitter e Snapchat e plataformas de colaboração em equipe, como Slack e Microsoft Teams, além de integrações com a maioria dos dispositivos móveis. A biblioteca de conteúdo do GIPHY é alimentada por artistas individuais que contribuem com conteúdo original e pelos principais parceiros de mídia verificados, como NBC, Disney, Netflix, NFL, MLB e NBA, garantindo um suprimento constante de novos conteúdos culturalmente relevantes que podem ser inseridos em conversas cotidianas e compartilhado através das redes sociais.

"Este é um próximo passo empolgante na jornada da Shutterstock como uma plataforma criativa de ponta a ponta", observou o CEO da Shutterstock, Paul Hennessy. "O negócio da Shutterstock é ajudar pessoas e marcas a contar suas histórias. Por meio da aquisição do GIPHY, estamos ampliando nossos pontos de contato com o público além principalmente dos casos de uso de marketing e publicidade profissionais e expandindo para conversas casuais. O GIPHY permite que os usuários comuns se expressem de maneiras memoráveis, através de conteúdos de GIFs e adesivos, além de permitir que as marcas façam parte dessas conversas casuais. Planejamos aproveitar os recursos exclusivos da Shutterstock em monetização de conteúdo e metadados, IA generativa, produção de estúdio e automação criativa para permitir a comercialização de nossa biblioteca GIF à medida que lançamos esta oferta para os clientes."

Destaques estratégicos:

Amplia a estratégia de metadados e IA generativa da Shutterstock, incluindo IA generativa móvel em escala global

Explora um grande e crescente TAM em publicidade nativa para marcas que buscam pontos de contato com clientes no momento por meio de telefones celulares e ferramentas de comunicação

Expande a biblioteca de conteúdo da Shutterstock para incluir GIFs e adesivos usados em conversas mais casuais - os GIFs têm mais de 75% de sentimento positivo entre os consumidores

Combina Shutterstock Studios e GIPHY Studios para oferecer soluções de conteúdo personalizado de classe mundial para marcas e anunciantes

Permite o acesso a uma enorme base de usuários composta por 1,7 bilhão de usuários diários, gerando 1,3 bilhão de consultas de pesquisa

Estende o ecossistema de APIs da Shutterstock para incluir os mais de 14.000 parceiros de API/SDK do GIPHY

Destaques financeiros:

A contraprestação da transação consiste em US$ 53 milhões em caixa líquido pagos no fechamento, incluindo capital de giro

milhões em caixa líquido pagos no fechamento, incluindo capital de giro Contraprestação em dinheiro financiada por meio de caixa disponível e linha de crédito rotativo existente

Em conexão com esta transação, o atual proprietário do GIPHY, Meta Platforms, Inc., está firmando um contrato de API para garantir o acesso contínuo ao conteúdo do GIPHY em toda a plataforma da Meta

A Shutterstock está mantendo sua receita de 2023 e orientação de margem EBITDA ajustada

Espera-se que o GIPHY adicione receita mínima em 2023, com esforços de monetização focados ocorrendo ao longo de 2024

A transação está prevista para ser concluída em junho de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento

Informações adicionais:

os investidores podem encontrar um link para o material de apresentação sobre a transação GIPHY em https://investor.shutterstock.com.

Consultora:

A CapM Advisors atuou como consultora financeira da Shutterstock em conexão com a transação.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a principal parceira para marcas transformadoras e empresas de marketing e mídia digital, capacitando o mundo a criar com confiança. Impulsionada por milhões de criadores em todo o mundo e uma abordagem destemida para a inovação de produtos, a Shutterstock é a plataforma líder global para licenciamento da coleção mais extensa e diversificada de modelos 3D de alta qualidade, vídeos, música, fotografias, vetores e ilustrações. Da maior plataforma de conteúdo do mundo a acesso editorial de notícias de última hora e entretenimento de primeira linha, até uma plataforma de edição de conteúdo e serviço de produção em estúdio tudo-em-um, tudo usando o que há de mais recente em tecnologia inovadora, a Shutterstock oferece a seleção mais abrangente de recursos para dar vida à narrativa.

Saiba mais em www.shutterstock.com e siga-nos em LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém, de acordo com o conceito definido pela Lei de Reforma de Litígios Sobre Títulos Privados de 1995, declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam de fatos históricos são prospectivas. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condição financeira, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão e nossa posição competitiva. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e as formas negativas dessas expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. Alguns desses riscos e incertezas são discutidos na seção "Fatores de Risco" de nosso mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K, bem como em outros documentos que a Empresa pode apresentar periodicamente junto à Comissão de Valores Mobiliários. Fatores relacionados às transações discutidas neste documento que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas incluem: incertezas quanto ao prazo para consumar a transação potencial; o risco de que uma condição para fechar a transação potencial não seja satisfeita; litígios potenciais relacionados à transação potencial que poderiam ser instituídos; os efeitos da interrupção em nossos ou em seus respectivos negócios; o impacto dos custos de transação; nossa capacidade de atingir os benefícios da transação proposta, incluindo monetização; nossa capacidade de integrar efetivamente as operações adquiridas em nossas operações; nossa capacidade de reter e contratar funcionários-chave; e os efeitos de quaisquer passivos desconhecidos. Em consequência destes riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são válidas apenas a partir desta data, e a Shutterstock não assume qualquer obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado de imprensa ou de revisar quaisquer declarações prospectivas, quer seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, a menos que seja exigido por lei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2083133/Shutterstock_and_GIPHY.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2082994/Shutterstock_Red_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

SOURCE Shutterstock, Inc.