SHUTTERSTOCK INGRESSA NA DIRETORIA DA NEWS MEDIA COALITION

A NMC dá as boas-vindas à defesa da Shutterstock e também de outras grandes empresas de notícias à liberdade de imprensa, moldando as políticas públicas e avançando na cobertura editorial independente

NOVA YORK, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdos de alta qualidade e soluções de fluxo de trabalho criativo para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje que ingressou na News Media Coalition (NMC), uma organização internacional do setor que compreende marcas de notícias globais, incluindo grandes editoras de notícias e agências de notícias. A missão da NMC é proteger oportunidades independentes de coleta de notícias, garantindo que os direitos legais de propriedade intelectual sejam respeitados, bem como negociar acordos de melhores práticas para as operações de notícias e a liberdade de conteúdo de seus membros.

A adesão representa um passo significativo para a Shutterstock e para seus negócios editoriais. A Shutterstock Editorial está empenhada em apoiar uma imprensa livre que permita que jornalistas e colaboradores noticiem editorialmente eventos no mundo todo sem restrições arbitrárias. A Newsroom da Shutterstock, lançada em maio de 2021, conecta uma equipe estabelecida de mais de 1.000 jornalistas, fotógrafos e videógrafos globais a equipes de notícias em todo o mundo para oferecer acesso incomparável a conteúdos de notícias de última hora, exclusivos e conteúdos de arquivos. Além disso, a empresa Editorial tem parcerias de conteúdo exclusivas com a Condé Nast, "epa", LIFE Picture Collection, AP e A+E, bem como uma presença significativa em eventos globais como a English Premier League, o Screen Actors Guild Awards, o Academy Awards, o BAFTA e muito mais.

"Há muito tempo admiramos o trabalho impactante que a News Media Coalition faz há mais de 14 anos para aumentar ainda mais a liberdade de imprensa nessa área especializada, e estamos muito felizes em ter um lugar à mesa para defender nossos jornalistas e nossos colaboradores", disse Candice Murray, vice-presidente da Editorial da Shutterstock. "Esperamos trabalhar em conjunto com a NMC para garantir a independência na coleta de notícias e assegurar que eventos de interesse público em esportes e entretenimento sejam acessíveis aos consumidores de notícias do mundo todo."

Andrew Moger, CEO da News Media Coalition, disse: "A NMC é o único órgão internacional do setor de notícias que atua nessa área. Conforme aumentamos nossa influência e sucesso, estamos muito satisfeitos em ter a Shutterstock envolvida e apoiando nossa missão. Sabemos que, como outras grandes marcas de notícias em nosso grupo, a Shutterstock oferecerá uma vasta experiência e conhecimentos do setor à NMC. A Shutterstock ingressa em nossa diretoria em um momento em que a liberdade de imprensa é mais importante do que nunca. Esperamos trabalhar em conjunto em importantes questões políticas, mantendo e compartilhando nossos valores de integridade e transparência e independência jornalística."

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, disponibiliza mais de 405 milhões de imagens e mais de 25 milhões de vídeos.

Sediada em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia; do Pond5, o maior marketplace de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de primeira linha de imagens editoriais e de vídeos para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Sobre a News Media Coalition (NMC)

A NMC é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha para proteger o setor de notícias contra controles arbitrários ou restrições à coleta de notícias, distribuição de notícias, propriedade de direitos autorais e uso de conteúdo. Formada em 2008, a NMC se envolve com os organizadores de grandes eventos de notícias de alto interesse público, como torneios esportivos, e com formuladores de políticas públicas, para garantir apoio às necessidades do setor de notícias independente e em evolução.

Entre os membros atuais da NMC estão grandes editoras, agências de notícias nacionais e internacionais como Agence France-Presse, Associated Press, Associated Newspapers, Australian Associated Press, Deutsche Presse-Agentur, EFE Agencia, ESI Media, European Pressphoto Agency, European Publishers Council, Getty Images, Guardian Media Group, News UK, News Corp Australia, PA Media, Reach, SNTV, Stuff, Telegraph Media Group e Thomson Reuters.

