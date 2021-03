Shutterstock lança a campanha "All The Best Artists", destacando diversos talentos em sua comunidade global de 1,6 milhão de colaboradores

NOVA YORK, 4 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje o lançamento de "All The Best Artists" ("Todos os Melhores Artistas"), uma campanha da marca que celebra o trabalho dos fotógrafos, profissionais de videografia e ilustradores presentes na Shutterstock.

Da comunidade de 1,6 milhão de colaboradores, oito dos criadores mais inovadores e engenhosos da Shutterstock foram selecionados para mostrar seu trabalho inspirador, que abrange vários gêneros e localidades. A campanha apresenta uma galeria digital dessas coleções criativas, oferecendo uma prévia de apenas alguns dos muitos artistas que compõem a oferta de conteúdo premium da Shutterstock.

"Conteúdo excepcional e envolvente é sinônimo de Shutterstock, e nos inspiramos todos os dias com nossa comunidade diversificada de artistas que o tornam possível", disse Kristen Sanger, diretor sênior de marketing de colaboradores na Shutterstock. "Estamos orgulhosos de ter uma rica combinação de origens e perspectivas em nossa base global de colaboradores, e estamos entusiasmados para destacar as pessoas por trás do conteúdo atraente da Shutterstock em fotografia, vídeo, ilustração e música para o público em todo o mundo."

Os oito artistas apresentados na campanha "All The Best Artists" foram selecionados com base em sua especialidade, localização e diversidade de seu conteúdo e origens culturais. Esses artistas incluem:

Anusorn Nakdee | Tailândia

Mergulhe em um mundo de visuais gerados em 3D projetados por Anusorn Nakdee da Tailândia, apresentando padrões de fluxo livre, ambientes ricos e um talento para imagens de alimentos e bebidas.

Kurit Afshen | Indonésia

Celebrando as cores ousadas e padrões brilhantes do mundo natural, o macro fotógrafo indonésio Kurit Afshen nos coloca em contato com o lado selvagem da vida.

Puhhha | Ucrânia

Fotógrafos puhhha baseados na Ucrânia levam a inclusão à vanguarda com retratos de beleza e moda apresentando rostos frescos e diversificados.

Kev Klopper | Chipre

Kev Klopper é um estúdio de produção de vídeo do Chipre dedicado a filmagens de estilos de vida novos e originais que apresentam interações autênticas em cenários do mundo real.

Helena Perez Garcia | Espanha

A ilustradora da OFFSET Helena Perez Garcia oferece ilustrações de alto conceito com uma sensibilidade misteriosa, retratando um sentido distinto do surreal.

FenlioQ | Reino Unido

FenlioQ, baseado no Reino Unido, produz deslumbrantes paisagens urbanas e fotografia/vídeo de ambientes externos de toda a Ásia e em todo o mundo.

Angelina Bambina | Rússia

A designer russa Angelina Bambina traz seu estilo único para ilustrações vetoriais. Procure padrões complexos, diversos temas e ampla inspiração criativa.

Maskot | Suécia

A agência sueca de fotografia Maskot traz uma sensibilidade altamente escandinava aos seus retratos, oferecendo fotografia de estilo de vida com curadoria em toda a região.

Para visualizar a campanha "All The Best Artists" e saber mais sobre o coletivo de artistas da Shutterstock, acesse https://content.shutterstock.com/best-artists/.

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,6 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais 360 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, biblioteca de música livre de royalties com curadoria; e Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

