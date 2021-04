Shutterstock lança assinaturas FLEX, um plano customizável e livre de royalties para pequenas e médias empresas

NOVA YORK, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa e líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia, anunciou hoje o lançamento das assinaturas da Shutterstock FLEX, um plano totalmente sem royalties que revolucionará a maneira como as empresas criam conteúdo. Uma loja única de conteúdo em várias áreas, as assinaturas da Shutterstock FLEX oferecem acesso a mais de 360 milhões de fotografias, faixas de música e efeitos em um plano mensal e de taxa fixa.

Sob medida para pequenas e médias empresas, as assinaturas da Shutterstock FLEX oferecem valor máximo com pacotes mensais pequenos a super grandes para que até 10 usuários atendam a todas as necessidades da empresa. Conforme as necessidades da sua empresa variam com o passar do tempo, a sua assinatura da Shutterstock FLEX também varia. Um sistema de crédito simples oferece uma solução tudo-em-um, com complementos flexíveis e recursos de licença para criatividade escalável.

"Com a aceleração do digital, a demanda por produtos novos e inovadores que atendam às necessidades de nossos clientes, bem como o cenário em constante mudança em que operamos, é incomparável", disse Jamie Elden, diretor de receita da Shutterstock. "Estamos comprometidos em fornecer conteúdo de classe mundial a nossos clientes em todo o mundo, e com as assinaturas da Shutterstock FLEX, a primeira desse tipo, somos os primeiros do setor criativo a oferecer uma solução de assinatura totalmente personalizável que oferece imenso valor."

Saiba mais sobre as assinaturas da Shutterstock FLEX.

Sobre a SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,6 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais de 360 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; a Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada do início ao fim ; a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; a PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria ; a Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a TurboSquid, líder emmercado de conteúdo 3D.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no VTwitter e no Facebook.

