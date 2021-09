Shutterstock lança FLEX Premium, oferecendo maior flexibilidade criativa para pequenas e médias empresas

O Shutterstock FLEX Premium é uma solução tudo-em-um para necessidades criativas de pequenas e médias empresas, permitindo o consumo livre de múltiplos ativos com complementos flexíveis e recursos de licenciamento

NOVA YORK, 9 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje o lançamento do FLEX Premium, um novo produto que impulsiona a flexibilidade, criatividade e acesso a ativos diversificados para pequenas e médias empresas (PMEs). O FLEX Premium se baseia no sucesso do Shutterstock FLEX anunciado em abril de 2021. A Shutterstock lançou o FLEX, um plano com tudo incluído e livre de royalties para revolucionar a maneira como as empresas criam conteúdo, por um plano mensal a uma taxa fixa. A oferta do Shutterstock FLEX Premium não só oferece acesso ilimitado a vários ativos para mais de 380 milhões de imagens visuais, músicas e vídeos, mas também se estende à impressionante coleção Editorial da Shutterstock.