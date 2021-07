Shutterstock lança subsídio global em parceria com o projeto It Gets Better para capacitar e retratar autenticamente as comunidades LGBTQ+

NOVA YORK, 13 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) , uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completas, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje uma parceria com o projeto It Gets Better, uma organização sem fins lucrativos com a missão de animar, empoderar e conectar jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queers em todo o mundo.

A parceria entre o projeto It Gets Better e a Shutterstock tem como objetivo desafiar os estereótipos visuais dos LGBTQ+ para melhor representar a diversidade da comunidade de LGBTQ+, ao mesmo tempo em que ajuda a educar as empresas de comunicação e publicidade sobre o poder da fotografia diversificada -- tanto na frente quanto atrás da câmera.

Para afetar mudanças significativas nessa área, a Shutterstock identificou as principais buscas por imagens de LGBTQ+ e fez uma pesquisa que foi respondida por membros da comunidade do projeto It Gets Better, para determinar se esses materiais visuais e termos de busca representam com precisão suas experiências pessoais, bem como as da comunidade LGBTQ+.

Os resultados principais incluem:

40,1% dos entrevistados não se sentiram representados como membros da comunidade LGBTQ+

Quando procuramos representações de pessoas negras LGBTQ+, as três principais histórias e imagens que os entrevistados gostariam de ver compartilhadas incluem:

Dia a dia - 66,1% dos entrevistados



Criação da família - 52,4% dos entrevistados



Momentos positivos/animadores - 51,9% dos entrevistados

Os três principais locais onde os entrevistados gostariam de ver maior representação LGBTQ+ incluem:

Eventos familiares - 70,4% dos entrevistados



Configurações casuais do grupo - 64,6% dos entrevistados



Locais de trabalho - 64,2% dos entrevistados

Quando perguntamos como podemos representar de forma mais autêntica os membros LGBTQ+ e quem dessa comunidade precisa de maior representação, as três principais respostas foram:

Corpos trans e a experiência trans - 81,8%



Pessoas LGBTQ+ negras - 76,3%



Corpos não binários e a experiência não binária - 71,6%

Além disso, um subsídio de USD 10.000 foi estabelecido para promover a representação de conteúdo LGBTQ+ e apoiar os criadores de conteúdo LGBTQ+, destacando suas diversas experiências, perspectivas e percepções de uma forma que seja autenticamente ilustrada em sua arte.

"Para a Shutterstock, oferecer conteúdo inclusivo e representativo de diferentes origens, perspectivas e opiniões das comunidades de todo o mundo é fundamental para quem somos", disse Meeckel Beecher, diretor global de Diversidade, Justiça e Inclusão da Shutterstock. "Estamos entusiasmados por fazer parceria com o projeto It Get Better para dar apoio aos artistas LGBTQ+ e ajudar os setores de mídia e publicidade a visualizar histórias que representam e validam com precisão as experiências vividas de pessoas LGBTQ+."

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Shutterstock, oferecendo descobertas importantes que influenciarão as decisões de conteúdo tomadas por profissionais de marketing e anunciantes, para que os membros da comunidade LGBTQ+ sejam representados de forma autêntica", disse Jimmy Ancheta-Tilley Jr., gerente de desenvolvimento do projeto It Gets Better. "Depois de ouvir os membros da comunidade LGBTQ+, identificamos áreas em que prevalecem alguns estereótipos, e esperamos trabalhar com a Shutterstock para apoiar a comunidade de forma mais inclusiva."

O subsídio de USD 10.000 será concedido em três prêmios: um primeiro prêmio de USD 5.000, e o segundo e o terceiro prêmio recebem USD 2.500.

Está aberto para artistas LGBTQ+, incluindo fotógrafos, videógrafos, ilustradores, artistas de 3D ou escritores. Os candidatos devem enviar uma proposta do projeto, exemplos de seu trabalho e uma curta biografia até 3 de setembro de 2021 às 17h EST para serem considerados para os três subsídios. Os candidatos devem delinear como seus projetos enviados poderão acrescentar à narrativa da perspectiva LGBTQ+. Os ganhadores de subsídio serão selecionados por um painel diversificado de jurados especialistas com conhecimento dos vários gêneros de subsídios que a Shutterstock oferecerá. Todos os artistas selecionados para um subsídio poderão licenciar seus trabalhos, seja via Shutterstock, Shutterstock Editorial, Premium Beat ou OFFSET.

The Create Fund, um subsídio de USD 300 mil para artistas, foi criado pela Shutterstock em dezembro de 2020, para atender às lacunas de conteúdo e aumentar a diversidade e a inclusão em sua biblioteca de conteúdo e rede de colaboradores.

No lançamento, os três primeiros subsídios oferecidos por meio do The Create Fund incluíram:

Criar para o Clima: conscientizar sobre as mudanças climáticas globais apoiando artistas que usam seus talentos para retratar mudanças climáticas, protestos ambientais e nosso cenário em constante mudança.

conscientizar sobre as mudanças climáticas globais apoiando artistas que usam seus talentos para retratar mudanças climáticas, protestos ambientais e nosso cenário em constante mudança. Em suporte da Doença Invisível: promover artistas que criem histórias e representações visuais que quebram o estigma em torno da saúde mental, retratando uma visão mais inclusiva da doença mental em todo o mundo.

promover artistas que criem histórias e representações visuais que quebram o estigma em torno da saúde mental, retratando uma visão mais inclusiva da doença mental em todo o mundo. Mentes Criativas Sênior: apoiar a nossa comunidade de mentes criativas sênior — pessoas com mais de 50 anos que tiveram anos para aprimorar a sua arte e que querem compartilhar suas experiências e perspectivas por meio de meios criativos.

No Dia Internacional da Mulher de 2021, o The Create Fund lançou "Por meio de seus olhos", um subsídio de USD 10.000 para defender criadores de conteúdo mulheres e não binárias, e seus projetos criativos em fotografia, jornalismo visual, videografia, ilustração, modelagem 3D e escrita.

Para saber mais sobre a parceria com o projeto It Gets Better, acesse https://www.shutterstock.com/explore/create-fund.

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e recursos para marcas, empresas e empresas de comunicações. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,7 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 370 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade, a Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; a PremiumBeat, uma biblioteca exclusiva de músicas exclusivas livres de royalties; a Shutterstock Editorial, uma fonte inovadora de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a TurboSquid, um líder em mercado de conteúdo 3D, a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a Bigstock uma coleção de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Sobre o projeto It Gets Better

Lançado há mais de uma década pelo colunista sindicado Dan Savage e seu companheiro Terry Miller, o projeto It Gets Better é uma organização sem fins lucrativos 501(c)3 que aproveita a influência da mídia para alcançar milhões de pessoas a cada ano e oferecer suporte vital e esperança para jovens LGBTQ+ em todo o mundo. Por meio de parcerias colaborativas que destacam retratos positivos da comunidade LGBTQ+ e iniciativas de desenvolvimento comunitário, o projeto It Gets Better procura impulsionar, capacitar e conectar jovens LGBTQ+ em todo o mundo. O projeto It Gets Better recebeu o prêmio do Governador de 2012 da Academy of Television Arts and Sciences; recebeu o apoio do Presidente Joe Biden e do ex-Presidente Barack Obama; juntamente com várias celebridades como Kelly Clarkson, Gabrielle Union, Josie Totah, Hayley Kiyoko e Patrick Starrr, e mais de 600 mil outros que se comprometeram a compartilhar mensagens de esperança e a falar contra a intolerância. Conecte-se com o projeto It Gets Better: no TikTok, Instagram e Twitter em @ItGetsBetter; Facebook.com/ItGetsBetterProject; e YouTube.com/ItGetsBetterProject.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

Related Links

www.shutterstock.com



SOURCE Shutterstock, Inc.