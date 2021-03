Shutterstock lança subsídio global no Dia Internacional da Mulher para capacitar criadoras femininas e não binárias

NOVA YORK, 8 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia, anunciou hoje o lançamento de "Por meio dos seus olhos", um subsídio de US$ 10.000 para defender criadoras mulheres e não binárias sub-representadas e seus projetos de criação em fotografia, jornalismo visual, vídeo, ilustração, modelagem em 3D e redação.

Lançado no Dia Internacional da Mulher, o subsídio foi criado para celebrar e encorajar as diversas perspectivas de artistas femininas e não binárias, destacando suas histórias visuais e oferecendo um vislumbre de seus pensamentos, experiências e percepções do mundo conforme retratado em sua arte. Afastando-se do conteúdo estereotipado e voltado para obras mais inclusivas, "Por meio dos seus olhos" concentra-se no olhar feminino em um momento em que as mulheres e artistas não binárias estão cada vez mais assumindo seu controle sobre suas próprias narrativas.

"A Shutterstock é impulsionada por narrativas de sua comunidade de contribuidores globais diversificada e com "Por meio dos seus olhos", aspiramos a capacitar e elevar as mulheres e pessoas não binárias nas artes", declarou Kristen Sanger, diretor sênior de marketing de colaboradores da Shutterstock. "Diversidade, autenticidade e representação são temas que ecoam o espírito coletivo na Shutterstock, e o subsídio "Por meio dos seus olhos" permite que essas talentosas artistas mulheres e não binárias criem e exibam conteúdos visualmente impressionantes que são relevantes e refletivos de suas experiências."

O subsídio de US$ 10.000 será concedido em três prêmios: um primeiro prêmio de US$ 5.000, com o segundo e o terceiro prêmio recebendo, cada um, US$ 2.500.

Artistas do sexo feminino e não binárias, entre eles, fotógrafas, videógrafas, ilustradoras, artistas em 3D ou escritoras são bem-vindas e incentivadas a se inscreverem. As candidatas devem enviar uma proposta de projeto, exemplos de seu trabalho e uma curta biografia até as 17h EST, do dia 22 de abril de 2021 para serem consideradas para os três subsídios. As candidatas são incentivadas a delinear como seus projetos apresentados serão adicionados à narrativa da perspectiva feminina e não binária. Os ganhadores serão selecionados por um painel diversificado de jurados especialistas com conhecimento em vários gêneros dos subsídios que serão oferecidos pela Shutterstock. Todos os artistas que receberem o subsídio terão um meio de licenciar seus trabalhos, seja pela Shutterstock, Shutterstock Editorial, Premium Beat ou OFFSET.

O Create Fund, uma concessão de US$ 300.000 para artistas, foi estabelecido pela Shutterstock em dezembro de 2020, para preencher lacunas de conteúdo e aumentar a diversidade e a inclusão em sua biblioteca de conteúdo e rede de colaboradores.

No lançamento, os primeiros três subsídios oferecidos por meio do The Create Fund incluem:

Criar em prol do clima:conscientizar sobre a mudança climática global apoiando artistas que usam seus talentos para retratar mudanças climáticas, protestos ambientais e a paisagem em mudança.

Apoiar a doença invisível:promovendo artistas que criam histórias e representações visuais que quebram o estigma em torno da saúde mental, retratando uma visão mais inclusiva da doença mental em todo o mundo.

As mentes criativas sêniores:apoiando a nossa comunidade de mentes criativas sêniores, ou seja, pessoas com mais de 50 anos que tiveram anos para aprimorar sua arte e querem compartilhar suas experiências e perspectivas por meios criativos.



Além de lançar o subsídio "Por meio de Seus Olhos", temos o prazer de anunciar os beneficiários destes três subsídios:

Criar em prol do clima: João Esteves, Portugal

"O meu objetivo com este projeto é criar um curta-metragem documental neste momento crucial, para sentir o pulso do movimento Fridays for Future e outros ativistas do clima em Portugal ."

Apoiando a doença invisível: Aaliyah-Janay Williams , EUA

"Por meio do filme, pretendo mostrar o efeito emocional e mental que a autoexploração pode ter, especialmente quando uma pessoa está desaprendendo hábitos, comportamentos e padrões que não lhe serve."

As mentes criativas seniores: Erkin Bolzhurov, Quirguistão

O filho de Erkin, Bektur, tem paralisia cerebral, e Erkin começou a documentar sua vida e a vida de outros com deficiência por meio da fotografia.

"Quero mostrar suas vidas e as relações com seus parentes."

Para saber mais sobre o subsídio "Por meio dos Seus Olhos", acesse https://www.shutterstock.com/explore/create-fund

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3d e música licenciados de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,6 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais 360 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, biblioteca de música livre de royalties com curadoria; Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e TurboSquid, um líder em mercado de conteúdo 3D.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

Related Links

http://www.shutterstock.com/



SOURCE Shutterstock, Inc.