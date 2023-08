Shutterstock nomme Aimee Egan la toute première cheffe mondiale d'Enterprise

NEW YORK, 15 août 2023 /PRNewswire/ --- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme de création mondiale de premier plan offrant des solutions de contenu de haute qualité et de flux de travail créatif complet pour les marques transformatrices, les médias numériques et les entreprises de marketing, a annoncé aujourd'hui qu'Aimee Egan s'est jointe à l'équipe de direction et au Comité directeur de la société à titre de cheffe mondiale d'Enterprise, à compter du 7 août 2023.

Avec plus de 20 ans d'expérience à la direction d'entreprises internationales dans les domaines de la vente, du marketing et de la gestion générale B2B, Mme Egan sera à la tête de la puissante fonction Enterprise de Shutterstock, y compris ses divisions des ventes, de la rédaction, des studios et du développement commercial, afin de stimuler la croissance à grande échelle, d'offrir une expérience client de premier ordre et d'apporter des solutions novatrices sur le marché.

« Nous sommes très heureux que Mme Egan se joigne à l'équipe de Shutterstock en tant que chef de file dévoué d'Enterprise à un moment sans précédent de notre histoire de croissance et d'innovation, a déclaré Paul Hennessy, PDG de Shutterstock. Il s'agit d'un tout nouveau poste créé pour soutenir nos clients comme jamais auparavant. L'expertise de Mme Egan en tant que chef de file axé sur la croissance et les gens dans les industries et les régions sera un atout pour les employés et les clients de Shutterstock. »

L'activité Enterprise de Shutterstock a connu une croissance constante d'une année à l'autre, alimentée par des partenariats stratégiques avec des entreprises de pointe, des acquisitions comme GIPHY et Splash News , de nouveaux abonnements rédactionnels et des projets primés par Shutterstock Studios . De plus, la société a récemment lancé l'indemnisation de l'IA générative pour ses clients Enterprise, ce qui leur permet de créer en toute confiance des campagnes qui tirent parti des meilleures technologies génératives.

« J'ai été inspirée par l'innovation issue de Shutterstock et j'ai hâte de mettre à profit mon expertise, ma passion et mon engagement profond envers la croissance axée sur le client pour aider à poursuivre notre bilan de réussite, a déclaré Aimee Egan. Notre équipe Shutterstock Enterprise est remplie de gens talentueux, expérimentés et généreux, et il est stimulant d'imaginer les histoires que nous allons raconter ensemble au nom de nos clients actuels et futurs. »

Récemment, Mme Egan a été cheffe commerciale pour ACA Group, un conseiller en gouvernance, risques et conformité dans les services financiers. Avant d'occuper son poste à l'ACA, Mme Egan a passé 20 ans chez Thomson Reuters, où elle a dirigé avec succès de grandes équipes mondiales en contact direct avec la clientèle dans divers postes de haute direction.

