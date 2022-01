-Shutterstock obtiene una puntuación perfecta en el Índice de Igualdad Corporativa 2022 de Human Rights Campaign

Shutterstock es nombrado "Mejor lugar para trabajar por la igualdad LGBTQ+" con una puntuación máxima de 100

NUEVA YORK, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), una plataforma creativa global líder que ofrece soluciones de servicio completo, contenido de alta calidad y aplicaciones para marcas, empresas y compañías de medios de comunicación, ha anunciado hoy que la Comisión de Derechos Humanos (HRC) ha clasificado a Shutterstock como "Mejor lugar para trabajar por la igualdad LGBTQ+", después de lograr una puntuación perfecta de 100 en el Índice de Igualdad Corporativa 2022 de la Human Rights Campaign Foundation, la encuesta de referencia más importante del país y el informe que mide las políticas y prácticas corporativas relacionadas con la igualdad LGBTQ+ en el lugar de trabajo.

"Estamos increíblemente orgullosos de recibir una puntuación perfecta en el Índice de Igualdad Corporativa de Human Rights Campaign para 2022", dijo Meeckel Beecher, Jefe Global de Diversidad, Equidad e Inclusión de Shutterstock. "Ser nombrados como Mejor Lugar para Trabajar por la igualdad LGBTQ+ es un reconocimiento a nuestros esfuerzos continuos no solo para fomentar un lugar de trabajo inclusivo, sino también para aumentar la representación auténtica de la comunidad LGBTQ+ en los medios visuales. Estoy excepcionalmente agradecido por las contribuciones de nuestros empleados, en particular PRISM, nuestro grupo de recursos para empleados que promueve una mayor inclusión de LGBTQ+ en Shutterstock, por todo lo que hacen para hacer de Shutterstock un lugar de trabajo más aceptable y acogedor".

Shutterstock se esfuerza por crear una plantilla, una red de colaboradores y una biblioteca de contenidos que sean representativos de la diversa comunidad global a la que servimos. La Compañía presenta imágenes y colaboradores diversos e inclusivos, y recientemente ha establecido directrices de desarrollo e innovación que garantizan que los colaboradores representen a las personas de forma que se respeten sus identidades. Además, a través de Create Fund - la iniciativa de Shutterstock para apoyar a los artistas históricamente excluidos-, la empresa está proporcionando tutorías, subvenciones en efectivo y otros apoyos para llenar los vacíos de contenido y promover imágenes, vídeos y música diversos e inclusivos que representen auténticamente el mundo que nos rodea. En 2021, Shutterstock implementó cinco programas de becas, incluyendo la asociación con It Gets Better Project, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para empoderar y retratar auténticamente a las comunidades LGBTQ+. A través de esta asociación, cuatro artistas fueron reconocidos por su trabajo en la representación de la comunidad LGBTQ+. Otros aspectos destacados son la asociación permanente de la empresa con Black Professionals in Tech Network, Women Who Code y Women in AI.

"Uno de nuestros principios fundamentales es Buscar la Diversidad porque sabemos que una cultura inclusiva crea un entorno de responsabilidad, aceptación y pertenencia para nuestros empleados y alimenta mejores experiencias para nuestros clientes", dijo Sara Birmingham, Directora de Recursos Humanos de Shutterstock. "Estamos encantados de recibir este reconocimiento de Human Rights Campaign, y seguimos comprometidos con la celebración de las diferencias individuales y las diversas perspectivas de nuestros empleados en Shutterstock".

Los resultados de CEI 2022 muestran cómo 1.271 empresas con sede en Estados Unidos no sólo promueven políticas de lugar de trabajo LGBTQ+ en los Estados Unidos, sino también para el 56% de las empresas calificadas por CEI con operaciones globales que están ayudando a promover la causa de la inclusión LGBTQ+ en los lugares de trabajo en el extranjero. Los esfuerzos de Shutterstock por satisfacer todos los criterios de CEI le valieron una clasificación del 100% y la designación como uno de los Mejores Lugares para Trabajar por la Igualdad LGBTQ+.

CEI califica a las compañías en función de criterios detallados que se enmarcan en cuatro pilares centrales:

Políticas de no discriminación en todas las entidades empresariales;

Beneficios equitativos para los trabajadores LGBTQ+ y sus familias;

Apoyo a una cultura inclusiva; y

Responsabilidad social corporativa.

El informe completo está disponible online en www.hrc.org/cei .

Acerca de Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es una plataforma creativa global líder que ofrece soluciones de servicio completo, contenido de alta calidad y aplicaciones para marcas, empresas y compañías de medios de comunicación. Directamente y a través de sus filiales del grupo, la amplia colección de Shutterstock incluye fotografías, vectores, ilustraciones,modelos 3D, vídeos y música de alta calidad con licencia. Trabajando con su creciente comunidad de más de 1,9 millones de colaboradores, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana, y actualmente tiene más de 390 millones de imágenes y más de 23 millones de videoclips disponibles.

Con sede en Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La empresa también es propietaria de PicMonkey, una plataforma líder online de diseño gráfico y edición de imágenes; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda creativa integral; PremiumBeat, una biblioteca de música sin derechos de autor; Shutterstock Editorial, una fuente de imágenes editoriales y vídeos para los medios del mundo; TurboSquid, un mercado líder de contenido 3D; Amper Music, una plataforma de múscia impulsada por IA; y Bigstock, una oferta de medios de comunicación de valores orientada al valor.

Para más información, visite www.shutterstock.com y siga Shutterstock en Twitter y en Facebook.

Acerca de Human Rights Campaign Foundation

La Human Rights Campaign Foundation es un brazo educativo de Human Rights Campaign (HRC), la mayor organización de derechos civiles de Estados Unidos que trabaja para lograr la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGBTQ+). A través de sus programas, la HRC Foundation trata de lograr un cambio transformador en la vida cotidiana de las personas LGBTQ+, arrojando luz sobre la desigualdad y profundizando en la comprensión del público de las cuestiones LGBTQ+, con un claro enfoque en el avance de la justicia transgénero y racial. Su trabajo ha transformado el panorama para más de 15 millones de trabajadores, 11 millones de estudiantes, 1 millón de clientes en el sistema de adopción y acogida y mucho más. La HRC Foundation ofrece asesoramiento directo y asistencia técnica a instituciones y comunidades, impulsando el avance de las políticas y prácticas inclusivas; desarrolla la capacidad de los futuros líderes y aliados a través de programas de becas y formación; y, con la firme convicción de que somos más fuertes trabajando juntos, forja asociaciones con defensores en EE.UU. y en todo el mundo para aumentar nuestro impacto y dar forma al futuro de nuestro trabajo.

