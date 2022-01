Shutterstock prevê as principais tendências criativas para 2022

NOVA YORK, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e agências de mídia, anunciou hoje o lançamento de seu Relatório de Tendências Criativas anual. Com base nos dados de busca dos usuários globais da Shutterstock, o relatório interativo deste ano prevê que os temas de tempo e espaço dominarão os projetos criativos e campanhas de marketing em 2022. Além disso, a novidade no relatório deste ano são os dados de desempenho da Shutterstock.AI, que identificam os conteúdos que gerarão as maiores taxas de cliques, dando aos profissionais de criação e de marketing as informações para criar e inovar com confiança.

A pandemia deslocou o conceito de tempo para muitos; à medida que os dias se misturam, a passagem do tempo é processada de forma diferente. Os dados da Shutterstock mostram que, em 2022, espera-se que os profissionais de criação visualizem essa sensação dominante de perda da noção de tempo e espaço por meio da entrada de novos campos, eras e possibilidades em seus materiais de marketing. À medida que a popularidade dos espaços virtuais aumenta, o relatório deste ano coloca os usuários diretamente dentro do metaverso com uma experiência interativa aprimorada, permitindo que explorem as tendências por meio de um avatar personalizado.

"Quando analisamos mais de perto o que a comunidade global da Shutterstock está buscando, fica claro que 2022 será um ano definido por ultrapassar os limites tradicionais e explorar o desconhecido", disse Flo Lau, diretor de criação da Shutterstock. "Há uma sensação de desejo de viajar e uma vontade de explorar o fantástico e o misterioso, e as tendências deste ano capturaram exatamente isso. Das paisagens áridas do oeste até os reflexos de neon de um horizonte futurista, este ano está preparado para testar os limites de nossa imaginação."

As seis Tendências Criativas de 2022 se enquadram em duas categorias temáticas: tempo e espaço.

Fantástico (século XIV): Refletindo a obsessão global por sagas medievais, como Game of Thrones e The Witcher, a popularidade da Idade Média continua a crescer. Palavras-chave como edifício medieval (aumento de 6.496%), escudo vintage (aumento de 2.858%) e templário (aumento de 831%) tiveram um aumento drástico, e os profissionais de criação e de marketing voltam no tempo para revisitar um reino de drama e aventura. De acordo com os dados da Shutterstock.ai, entre os conteúdos que recebem o maior número de cliques estão torres, cálices e machados, com os castelos sendo os mais populares.

O Macabro (era moderna): Elementos assustadores como múmias egípcias (aumento de 6.923%), feras (aumento de 3.623%) e foices (aumento de 388%) não são apenas para o Halloween. Os padrões de busca mostram que os gêneros de terror e suspense estão voltando, com foco particular em futuros distópicos e pós-apocalípticos.

A caminho do oeste (séculos XVIII e XIX): Dados mostram um aumento de interesse pela cultura de caubóis, ambientes do oeste selvagem e pradarias, com pesquisas por cavalos selvagens, por exemplo, aumentando 1.961%. Imagens e vídeos com temas do oeste estão subindo rapidamente nas listas de desejos de marketing, com um crescimento de 225% na popularidade dos padrões indígenas no ano passado.

Na estrada novamente (era moderna): Ficar em casa despertou o desejo de viajar de milhões de pessoas no mundo todo. Os usuários estão procurando bicicletas na estrada (aumento de 14.911%), estradas para montanhas (aumento de 5.763%) e sertões (aumento de 487%) em um esforço de explorar territórios desconhecidos e caminhos menos percorridos do conforto de suas próprias casas. Os conteúdos que recebem o maior número de cliques são bagagens e montanhas.

O cyberpunk não está morto (anos 2100): Em um mundo que está constantemente inovando e rompendo barreiras tecnológicas, não é surpresa que os profissionais de criação estejam recorrendo à estética de alta tecnologia como paisagens urbanas noturnas, fundos fractais (aumento de 2.955%) e avatares femininos (aumento de 1.503%) para acompanhar as mudanças. Entre os conteúdos que recebem o maior número de cliques estão tomadas elétricas, webcams e LED.

O que tem para comer (era moderna): Os isolamentos em todo o mundo estimularam as pessoas a voltar para a cozinha e encontrar inspiração de todos os cantos do planeta. As buscas por especialidades e ingredientes regionais, como Porcini (aumento de 2.566%), Takoyaki (aumento de 2.024%) e Panna Cotta (aumento de 435%) estão em ascensão, à medida que os profissionais de criação e de marketing buscam inspiração gastronômica de perto e de longe. Os conteúdos que recebem o maior número de cliques são pretzels e cupcakes.

Além de apresentar estas seis tendências globais, a Shutterstock localizou o relatório de tendências pela primeira vez para alguns de nossos principais mercados: Brasil, França, Japão, EUA e Reino Unido. Esses relatórios nacionais destacam cada uma das três principais tendências destes países, como "a arte de viver" no Japão, e "dragão (e outras coisas mais)" nos EUA, utilizando nossas buscas locais e dados de cliques. Além disso, o relatório de 2022 também informa nosso público global sobre os principais termos de buscas locais de 26 países diferentes, do Chile à Noruega.

Explore o Relatório de Tendências Criativas completo aqui.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e agências de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,9 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 390 milhões de imagens e mais de 23 milhões de vídeos disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da PicMonkey, uma plataforma on-line líder de edição de design gráfico e imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada integral; da PremiumBeat, uma biblioteca com curadoria de músicas livres de royalties; da Shutterstock Editorial, uma fonte de alto padrão de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; da TurboSquid, uma líder em marketplace de conteúdo 3D; da Amper Music, uma plataforma de música impulsionada por IA; e da Bigstock, uma oferta de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

