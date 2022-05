Shutterstock se anuncia como socio de fotografía en la Advertising Week en 2022

Shutterstock se anuncia como socio mundial exclusivo de fotografía para los eventos de la Advertising Week en 2022

La asociación proporciona a Shutterstock los derechos exclusivos para capturar, conceder licencias y distribuir contenido de los eventos presenciales globales de la Advertising Week durante todo el año.

NUEVA YORK, 3 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios, anunció hoy una asociación de fotografía exclusiva junto a Advertising Week para todos los eventos globales en 2022. Los eventos de Advertising Week se anuncian como los encuentros anuales más grandes del mundo de líderes en marketing, medios y tecnología. Esto incluye la Advertising Week en Europa organizada en Londres del 16 al 19 de mayo, la Advertising Week en Asia organizada en Tokio del 31 de mayo al 2 de junio, el Foro de Liderazgo de la Advertising Week en Latinoamérica (LATAM) realizado en México el 5 de mayo, Great Minds at Work transmitido en línea el 8 de junio, Advertising Week Asia Pacific (APAC) organizada en Sídney del 2 al 3 de agosto, Advertising Week New York del 19 al 22 de septiembre y Advertising Week LATAM organizada en la Ciudad de México del 8 al 10 de noviembre.

Responsable por la cobertura fotográfica exclusiva de la franquicia, Shutterstock capturará miles de funciones híbridas a lo largo de siete eventos clave, proporcionando imágenes y filmaciones de líderes de opinión de nivel mundial, conferencias magistrales, activaciones de marca, debates y actuaciones. A medida que los eventos vuelven a operar de forma presencial, el tema general es explorar la contribución global de los pioneros de la industria al panorama creativo, mientras se identifica cómo es su futuro en las economías creativas, tecnológicas e innovadoras locales.

En 2021, Shutterstock trabajó en la cobertura fotográfica de Advertising Week New York; la extensión del acuerdo marca la primera vez en la que la compañía será socio exclusivo de los eventos de la Advertising Week en todo el mundo.

Advertising Week cuenta con una red de colaboradores de más de 2.500 líderes de la industria que ofrecen una voz experta sobre los conocimientos de la industria y más de 165.000 asistentes anuales a sus eventos durante todo el año, que abarcan seis mercados globales.

"Estamos encantados de expandir nuestra alianza con Advertising Week en lo que será nuestra asociación editorial global más sólida hasta el momento", explicó Candice Murray, vicepresidenta editorial de Shutterstock. "Creemos en el poder de la inspiración a través de la educación. Estamos entusiasmados por el hecho de mostrar un liderazgo de pensamiento electrizante, capturando a los pioneros, expertos de la industria y pensadores innovadores en los próximos eventos de la Advertising Week en 2022".

"Shutterstock ha sido nuestro socio de confianza durante años, con un sólido historial de excelencia y estamos encantados de trabajar con una empresa creativa de renombre internacional, que es la mejor en su clase, a medida que nos embarcamos juntos en este viaje global", comentó Matt Scheckner, director global ejecutivo de la Advertising Week. "Esperamos compartir el contenido de alta calidad que capturan en nuestros eventos, no solo con nuestra sólida comunidad de la Advertising Week, sino también con los clientes de Shutterstock en todo el mundo".

Acerca de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios. Directamente y a través de las filiales de su grupo, la colección completa de Shutterstock incluye fotografías con licencia de alta calidad, vectores, ilustraciones, modelos 3D, videos y música. Trabajando con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock agrega cientos de miles de imágenes cada semana y actualmente dispone de más de 405 millones de imágenes y más de 25 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes repartidos en más de 150 países. La empresa también es propietaria de PicMonkey, una plataforma líder en diseño gráfico y edición de imágenes online; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda creativa personalizada integral; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de regalías seleccionada; Shutterstock Editorial, una fuente principal de imágenes editoriales y videos para los medios de todo el mundo; TurboSquid, un marketplace de contenido 3D líder; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA; y Bigstock, una oferta de contenido stock orientada al valor.

Para más información visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook.

Acerca de Advertising Week

Advertising Week (AW) es el principal evento mundial y plataforma de liderazgo intelectual centrada en marketing, medios, tecnología y cultura. Fundada en el año 2004 en Nueva York, la galardonada franquicia de eventos globales de Advertising Week incluye AWNew York (NYC), AWEurope (Londres), AW Asia (Tokio), AWLATAM (Ciudad de México), AWAPAC (Sídney) y AWAfrica (Johannesburgo, a partir del año 2023). Además de los eventos en directo y virtuales, la plataforma de contenido global durante todo el año también contiene el mejor aprendizaje electrónico de los principales profesionales del mundo (AWLearn); audio original, video y contenido editorial (AW360) y tecnología de eventos patentada (AWLabs).

Si desea más información visite advertisingweek.com.

