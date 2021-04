Shutterstock se integra ao Google Drive™ for Enterprise, liberando o acesso direto a imagens de alta qualidade em todo o espaço de trabalho do Google

Com essa integração, os clientes da Shutterstock Enterprise podem sincronizar automaticamente imagens criativas previamente licenciadas e recém-licenciadas da Shutterstock diretamente com o Google Drive for Enterprise. Essas imagens podem ser acessadas facilmente em ferramentas de colaboração do Google Workspace—incluindo Gmail, Google Docs, Google Slides, Google Sites, Google Jamboard e muito mais—e disponibilizadas prontamente para que profissionais de marketing, designers, relações públicas, equipes de comunicações internas e outras pessoas possam usar.

"A integração com o Google Drive for Enterprise promove nossa missão de democratizar o conteúdo da Shutterstock, tornando-o disponível de forma onipresente", disse Stan Pavlovsky, CEO da Shutterstock. "Estamos comprometidos em capacitar nossos clientes no mundo todo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente, e agora as equipes da Shutterstock Enterprise podem acessar materiais visuais licenciados e de alta qualidade diretamente do Google Drive, inspirando a criatividade e reduzindo significativamente o tempo gasto buscando conteúdo."

Os clientes da Shutterstock Enterprise podem acessar as seguintes funcionalidades por meio da integração do Google Drive:

Sincronizar e centralizar perfeitamente as imagens criativas da Shutterstock: em vez de baixar e carregar imagens manualmente, os clientes podem simplesmente buscar e inserir o conteúdo da Shutterstock sem sair do Google Business Suite.

em vez de baixar e carregar imagens manualmente, os clientes podem simplesmente buscar e inserir o conteúdo da Shutterstock sem sair do Google Business Suite. Pesquisar rapidamente os metadados e reutilizar o conteúdo licenciado: com os recursos de busca da Shutterstock, os usuários podem encontrar rapidamente a imagem certa sem precisar explorar estruturas de pastas complicadas. As etiquetas de metadados incluindo descrição de imagem, nome de usuário e outros dados permitem que os usuários busquem facilmente em todas as ferramentas do Google para encontrar imagens criativas previamente licenciadas para marketing, imprensa, publicidade, comunicações internas e muito mais; tudo isso sem ter que se preocupar com proteção de licenciamento.

com os recursos de busca da Shutterstock, os usuários podem encontrar rapidamente a imagem certa sem precisar explorar estruturas de pastas complicadas. As etiquetas de metadados incluindo descrição de imagem, nome de usuário e outros dados permitem que os usuários busquem facilmente em todas as ferramentas do Google para encontrar imagens criativas previamente licenciadas para marketing, imprensa, publicidade, comunicações internas e muito mais; tudo isso sem ter que se preocupar com proteção de licenciamento. Mapear automaticamente as informações de licença e os direitos de uso: a integração também mapeia e incorpora informações de licença em cada imagem, incluindo o tipo de licença. Isso ajuda as equipes a monitorar o uso de licenças e mídia em todos os canais de forma que respeitem os direitos de uso.

Atualmente, milhões de equipes em vários setores dependem do Google Drive e do Google Workspace, incluindo seus aplicativos baseados em nuvem como Gmail, Google Docs, Google Forms, Google Jamboard, Google Sites, Google Sheets, Google Slides e muito mais, para colaborar e trabalhar de forma mais eficiente. De acordo com o estudo Impacto Econômico Total do Google Workspace realizado pela Forrester, as empresas têm um sucesso significativo com o Google Workspace, como 171 horas salvas por usuário por ano, com uma média de 21 dias.

A Shutterstock está entusiasmada em ajudar as equipes a obter um sucesso ainda maior por meio da integração de API com a Google Drive for Enterprise, possibilitada pelo Workato, oferecendo acesso à plataforma de negócios do Google a imagens de alta qualidade, bem como a flexibilidade para colaborar e compartilhar conteúdo mais rapidamente do que nunca.

Para saber mais sobre a integração, acesse www.shutterstock.com/business/google-drive-for-enterprise ou entre em contato diretamente com a equipe de integração empresarial da Shutterstock pelo e-mail [email protected].

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções completas, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e músicas licenciados de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,6 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 360 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; a Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada integral; a Offset, uma coleção de imagens de ponta; a PremiumBeat, uma biblioteca de músicas livres de royalties; e a Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens e vídeos editoriais para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

