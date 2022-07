SHUTTERSTOCK STUDIOS ANUNCIA SU INCURSIÓN EN LOS CORTOMETRAJES Y LARGOMETRAJES DOCUMENTALES

La solución integral de creación y producción de contenido ahora produce contenido original para clientes del entretenimiento de consumo, como una docuserie que presenta a la leyenda del automovilismo Jimmie Johnson, y un documental sobre el famoso fotógrafo Miles "Diggzy" Diggs

NUEVA YORK, 6 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), una plataforma creativa líder a nivel mundial para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación, anunció hoy que Shutterstock Studios, la división creativa y de producción de la empresa, está ampliando su oferta para incluir películas y series documentales originales.

"Desde la creación de Shutterstock Studios en noviembre de 2020, el equipo se ha establecido rápidamente como un actor clave en la industria y como una solución integral de contenido creativo que se asocia con algunas de las marcas y empresas más grandes del mundo, como Amazon, ITV, BBC y Microsoft", afirmó Jamie Elden, director de ingresos de Shutterstock. "Este es un momento emocionante para nuestra división Studios, ya que ampliamos nuestra producción de contenido a narrativas de formato más largo, en línea con las tendencias de la industria y la demanda que estamos viendo por este contenido en todo el mundo. Lo que hace especial a Shutterstock Studios es que nuestro contenido es impulsado por una de las colecciones de archivo más grandes del mundo, que incluye acceso exclusivo a Condé Nast Collection, A+E Networks Archive, the LIFE Collection, entre otros, lo que les permite a los productores crear contenido atractivo para todas las plataformas y medios de producción".

Bajo la dirección de Aiden Darné, vicepresidenta y directora global de Shutterstock Studios y anteriormente ejecutiva de VICE Media, uno de los primeros proyectos es una docuserie que presenta a Jimmie Johnson, el siete veces campeón de NASCAR y piloto de carreras profesional estadounidense. Esta docuserie se produjo en asociación con Carvana, una empresa Fortune 500 que promueve una experiencia intuitiva y práctica de compra, venta y financiamiento de automóviles en línea.

La serie de ocho partes, titulada "Reinventing The Wheel", ofrece a los espectadores de todo el mundo una mirada al detrás de escena de Jimmie Johnson mientras sortea su segunda temporada de INDYCAR después de una carrera excepcional en NASCAR.

"Los fanáticos del automovilismo saben lo emocionante que es ver una carrera en vivo desde las tribunas, y fue fantástico llevar esa atmósfera electrizante a los espectadores de todo el mundo", afirmó Darné."Nos emociona enormemente incursionar en el mundo de alta demanda de la narrativa documental de la mano de Carvana. Ha sido increíble captar los momentos íntimos del cambio de carrera de Jimmie Johnson, uno de los conductores de autos de carrera más destacados de todos los tiempos".

"Seguimos inspirándonos en el compromiso de Jimmie quien ha forjado un nuevo camino en su carrera automovilística", afirmó Ryan Keeton, director de marca y cofundador de Carvana. "Nuestro equipo se emocionó al colaborar con socios talentosos en la docuserie Reinventing the Wheel para ofrecer un acceso tan único y exclusivo a este emocionante próximo capítulo de la carrera de Jimmie. Carvana siempre ha estado a favor de desafiar el statu quo y vemos ese mismo impulso y pasión en Jimmie".

Para ver toda la docuserie, visite carvana.com/racing.

"Reinventing The Wheel" es solo uno de los diversos proyectos que Shutterstock Studios está produciendo actualmente. Un segundo programa, titulado "The Money Shot" sigue al fotógrafo de las celebridades Miles Diggs, conocido como Diggzy, el hombre detrás de famosas imágenes como las fotos del embarazo de Rihanna. El documental ofrece una mirada íntima al ascenso a la fama y la cultura de las celebridades en los Estados Unidos desde el punto de vista único de Diggzy, así como desde las voces de quienes la conocen mejor: las celebridades.

Tanto "Reinventing the Wheel" como "The Money Shot" llegarán pronto a la televisión y a los servicios de streaming. Shutterstock Studios tiene muchos otros proyectos en varias etapas de desarrollo y producción que llevarán a espectadores de todo el mundo a través de la lente única de Shutterstock, como un documental de archivo titulado "Behind The Lens", que es una crónica de Diana, la princesa de Gales, y otras celebridades desde la perspectiva de los fotógrafos que las conocen mejor, y la "History of Boy Bands", una mirada única a los años noventa a través del ascenso y la caída de las bandas de jóvenes más grandes del mundo.

Acerca de Shutterstock Studios

Durante 20 años, Shutterstock ha aportado a películas, documentales y narrativas de todo tipo con su inmensa biblioteca. Ahora, a través de su división Studios, Shutterstock presenta historias propias, aprovechando la experiencia única de sus profesionales de la producción y la creatividad, y su archivo de más de 60 millones de activos en fotografía y video, que incluyen a miembros de la familia real, películas, música, deportes, guerras, política y celebridades.

Shutterstock Studios se especializa en la producción de contenido comercial y de marca, además de películas documentales y de no ficción. Studios ha emergido rápidamente como el mejor socio creativo de su clase para las marcas de todo el mundo que utilizan la producción física y virtual para crear contenido inolvidable. Con la adquisición de TurboSquid, el mercado 3D más grande del mundo, Shutterstock Studios ahora ofrece servicios de Web3 y animación 2D y 3D.

Acerca de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es una de las plataformas creativas líderes a nivel mundial para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación. De manera directa y a través de las filiales de su grupo, la colección integral de Shutterstock comprende fotografías con licencia y de alta calidad, vectores, ilustraciones, modelos 3D, videos y música. Con su creciente comunidad de más de dos millones de colaboradores, Shutterstock agrega cientos de miles de imágenes cada semana. Actualmente, cuenta con más de 405 millones de imágenes y más de 25 millones de videoclips disponibles.

Con sede en Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de Splash News, la agencia de noticias de entretenimiento líder en el mundo para salas de prensa y empresas de medios de comunicación de todo el mundo, Pond5, el mercado de video más grande del mundo, TurboSquid, el mercado de contenido 3D más grande del mundo, PicMonkey, una importante plataforma de diseño gráfico y edición de imágenes en línea; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda integral de creación personalizada; PremiumBeat, una biblioteca de música seleccionada libre de derechos; Shutterstock Editorial, una de las principales fuentes de imágenes y videos editoriales para los medios de comunicación de todo el mundo; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA; y Bigstock, una oferta de imágenes en stock para los medios, con orientación al valor.

Para obtener más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y Facebook.

