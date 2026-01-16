Si accedió a GameSpot en California entre el 5 de enero de 2023 y el 16 de diciembre de 2025, puede ser elegible para un pago de una conciliación de demanda colectiva

SAN FRANCISCO, 16 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Se ha alcanzado una Conciliación en una demanda colectiva contra Fandom, Inc. En la demanda colectiva se alega que el Demandado, Fandom, Inc., instaló y utilizó tres rastreadores —el rastreador GumGum, el rastreador Audiencerate y el rastreador TripleLift (los "Rastreadores")— en los navegadores de Internet de los visitantes del Sitio Web, sin obtener el consentimiento y en violación de la Sección 638.51(a) de la Ley de Invasión de Privacidad de California (California Invasion of Privacy Act, "CIPA"). El Demandado niega haber violado una ley. El Tribunal no ha determinado quién tiene razón. En su lugar, las partes han decidido llegar a una conciliación en relación con la demanda para evitar la incertidumbre y los gastos asociados con la continuación del litigio.

¿Quiénes están incluidos?

El Grupo de Demandantes de la Conciliación incluye a todas las personas que accedieron a www.gamespot.com y sus subdominios (el "Sitio Web") en California y cuyas direcciones IP fueron recopiladas por los Rastreadores entre el 5 de enero de 2023 y el 16 de diciembre de 2025 inclusive.

¿Qué establece la Conciliación?

El Demandado ha creado un Fondo de la Conciliación que alcanza un total de $1.2 millones. Los pagos para los Miembros del Grupo de Demandantes, el costo por gestionar la Conciliación, el costo por informar a las personas sobre la Conciliación, los honorarios de los abogados y el pago para el Representante del Grupo de Demandantes también provendrán de este fondo. Si usted es Miembro del Grupo de Demandantes de la Conciliación, puede completar y enviar un Formulario de Reclamo para recibir una parte del Fondo de la Conciliación. El monto de este pago dependerá de cuántos de los Miembros del Grupo de Demandantes presenten reclamos válidos. Cada uno de los Miembros del Grupo de Demandantes que presente un reclamo válido recibirá una parte prorrateada (es decir, igual) del Fondo de la Conciliación.

¿Cómo recibo un pago?

Si usted es Miembro del Grupo de Demandantes y desea obtener un pago, debe completar y enviar un Formulario de Reclamo a más tardar el 16 de abril de 2026. Los Formularios de Reclamo se pueden encontrar y enviar en línea en www.GameSpotSettlement.com, o imprimiendo y enviando por correo un Formulario de Reclamo en papel, cuyas copias se pueden descargar en www.GameSpotSettlement.com.

¿Cuáles son mis opciones?

No hacer nada. Si no hace nada, no recibirá ningún beneficio de esta Conciliación. A menos que se excluya, no podrá comenzar una demanda ni ser parte de una demanda contra el Demandado por los reclamos que se resuelvan en esta Conciliación.

Excluirse. Para excluirse de la Conciliación, debe enviar por correo o entregar la solicitud de exclusión a más tardar el 17 de marzo de 2026. No recibirá beneficios, pero conservará cualquier derecho que tenga actualmente de presentar una demanda contra el Demandado sobre los reclamos de este caso.

Objetar. Puede solicitarle al Tribunal que no haga lugar a la aprobación al presentar una objeción. Para objetar, debe escribir al Tribunal explicando por qué no le agrada la Conciliación y presentar su objeción a más tardar el 17 de marzo de 2026.

El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Definitiva el 19 de mayo de 2026 a la 1:30 p.m. Hora del Pacífico, en persona y a través de Zoom, para considerar si se aprueba la Conciliación, los honorarios, los costos, los gastos y la compensación por servicios de los abogados, y cualquier objeción. Usted o el abogado que usted contrate pueden asistir y solicitar comparecer en la audiencia si usted objeta, pero no están obligados a hacerlo.

Este aviso es un resumen. Obtenga más información sobre la Conciliación en www.GameSpotSettlement.com, o llamando al número gratuito 1-877-714-5775.

URL: www.GameSpotSettlement.com

